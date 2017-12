Týždeň vo vede

(31. 10. - 6. 11. 2002)

6. nov 2002 o 22:30

Ilustračné foto

* Materiáloví fyzici z Harvard University na čele s Charlesom Lieberom vyrobili drôty priemeru 50 nanometrov, čo je iba jedna dvojtisícina hrúbky ľudského vlasu. Obsahujú jadro a až tri vrstvy ako elektrický kábel. Sú z germánia a kremíku.

* Jean Cottam z NASA Goddard Space Flight Center s kolegami zistil satelitom XMM-Newton, že záhadný superhustý kozmický objekt EXO0748-676 sa skladá z neutrónov (je teda bežnou neutrónovou hviezdou) a nie z extrémnejšej formy látky, ako sú podivné kvarky či pióny.

* Podľa Assafa Anyambu a Comptona Tuckera z NASA Goddard Space Flight Center prechod medzi klimatickými javmi El Niňo (1997-1998) a La Niňa (2000) v Tichomorí zrkadlovo ovplyvnil zrážky a tým aj rozsah vegetácie a úrodu v strednej/východnej a južnej časti Afriky.

* Baolin Sun s kolegami z Michigan State University objavili novú baktériu, ktorá ako prvá známa dokáže rozložiť trichloroetán, karcinogénnu látku znečisťujúcu životné prostredie.

* Jeffrey Gordon z Washington University School of Medicine s kolegami preukázali na myšiach, že vývoj hustej siete kapilár prekrvujúcich povrch čriev iniciujú baktérie druhu Bacterioides thetaiotaomicron (žijú aj v ľudskom čreve) cez Panethove imunitné bunky.

* Scott Zamvil z University of California v San Franciscu s kolegami zistil pokusmi na myšiach, že proticholesterolová látka atorvastatín účinne lieči aj sklerózu multiplex.

* Bruce Ames s kolegami z University of California v Berkeley potvrdil pokusmi na kultúrach ľudských a potkaních mozgových buniek, že za ich stratou pri starnutí aj pri Alzheimerovej chorobe môže byť aspoň sčasti jednoduchá strata hému, hlavnej formy železa v bunkách.

* NASA poverila firmu LEGO a Planetary Society zorganizovať medzi americkými školákmi súťaž o mená pre robotické vozidlá na dvoch sondách Mars Exploration Rover (podobne ako pri vozidle Sojourner na sonde Mars Pathfinder v roku 1997), ktoré odštartujú v roku 2003.

* Báť sa prestávame tak, že získavame nové spomienky, nie tak, že vymazávame staré. Zistili to pokusmi na potkanoch Gregory Quirk a Mohammed Milad z Ponce School of Medicine na Portoriku. Podieľa sa na tom časť mozgu zvaná mediálny prefrontálny kortex.

* Vedci vedení Martinom Blaserom z New York University of Medicine zistili, že amazonskí Indiáni majú v útrobách ešte východoázijský variant žalúdočnej baktérie Helicobacter pylori, ktorú si ich dávni predkovia pred vyše 13 000 rokmi priniesli do Ameriky.

ZDENĚK URBAN