Age of Mythology - obyčajné pokračovanie Age of Empires?

Autori slávnej real-time stratégie Age of Empires, Ensemble Studios, nechali na svoje nové RTS dielko dlho čakať. To je ale konečne tu, volá sa Age of Mythology a my vám prezradíme ako skončilo. To všetko a viac nájdete v našej recenzii

7. nov 2002 o 0:00 Tomáš Mašek

Určite každý pozná klasiku žánru real-time stratégii - Age of Empires, hru vyvinutú firmou Ensemble Studios. Jednoduchý RTS princíp ale neuveriteľne chytľavé prostredie a prevedenie. Prvý diel, ktorý sa odohrával v období starých Grékov a Rimanov, vyšiel už veľmi dávno a o pár rokov na to sa dočkal pokračovania v podobe Age of Kings, ktorý bol situovaný v odlišnej historickej dobe - v stredoveku, dobe kráľov a vznešených rytierov zachraňujúcich nevinné panny.

Od vyjdenia Age of Kings sa dlho nič nedialo, vyšiel iba datadisk The Conquerors a avizovaný bol datadisk s kampaňou s príbehom Pána Prsteňov, ale od toho sa nakoniec upustilo. Ale prednedávnom sa mi dostala do rúk hra Age of Mythology - keď som ju inštaloval do počítača, vôbec ma nenapadlo, že by to mohlo byť akési pokračovanie veľmi známej série Age of Empires, proste už mi tieto staršie hry vypadli z pamäti...

Ale akonáhle som spustil hru a objavilo sa logo firmy Ensemble Studios a Microsoftu, hneď mi bolo všetko jasné. Ponuka v menu sa nezmenila, všetko sa ovláda rovnako intuitívne ako za čias Age of Empires či Age of Kings, zmenilo sa však pozadie a celkové poňatie menu. Súvisí to samozrejme aj s názvom Age of MYTHOLOGY - tam je počuť, že hra sa nebude odohrávať ani v dobe impérii (Age of Empires) ani kráľov (Age of Kings), ale tentokrát pôjde o mytologické obdobia rôznych národov, o ktorých si niečo povieme neskôr. Takže všade máte vyobrazených rôznych bohov (zámerne neprezradím, akých, aby ste mali nejaké to prekvapenie), ktorí sa v hre vyskytujú. A prečo spomínam taký detail, ako pozadie v menu? No, lebo ilustrácie sú neuveriteľne pekné a fakt krásne dotvárajú atmosféru. To iba tak na úvod, aby ste vedeli, že aj menu je na úrovni.

Tradičný zostal aj výber rôznych typov hier - máte klasicky kampaň (4 + tutorial) alebo Random Map. Tu ostalo v zásade všetko rovnaké ako v Age of Empires, vyberiete si národ, za ktorý hráte, zvolíte štýl mapy a rôzne detaily o súperoch (obtiažnosť, národ a pod.) a hráte. Máp je tu omnoho menej ako v Age of Kings (AoK) a to sa mi zdá ako také malé mínus. Je tu zopár nových druhov, ako napr. Jotunheim, čo je obdoba Black Forrest z AoK (veľká zalesnená plocha a bojujúce národy k sebe nemajú iný prístup ako cez malý horský priesmyk), prípadne Midgard, čo je zasnežená krajina s malými zdrojmi potravín, ale je obklopená vodou. Pre ľudí ktorý sa trošku orientujú v severských krajinách som už možno pojmami Jotunheim a Midgard čosi naznačil... Tak teda poďme to všetko ozrejmiť aj tým neznalejším a povedzme si niečo o národoch.

My starí severomilci vieme, že pojmy Midgard a Jotunheim sú úzko späté s Vikingami, čo je jeden z troch národov vyskytujúcich sa v Age of Mythology. Druhými dvoma ostávajú Egypťania a Gréci. Delenie týmto však nekončí, pretože hraním za jeden z národov by nebola vystihnutá podstata názvu hry - MYTOLÓGIA - takže za každý národ si ešte môžete vybrať jedného z troch bohov, ktorí budú prihliadať na vaše konanie a ovplyvňovať každý váš čin. Ale pozor, aby nevznikla mýlka - vy NEHRÁTE za žiadneho z týchto bohov, ako bolo zvykom v rôznych iných "božských“ hrách, vy ste vlastne iba v pozícii akéhosi obyčajného poloboha, ktorý je ovplyvňovaný svojimi bohmi.

A akých bohov sa v AoM dočkáte? Tak za Vikingov sú to len tí najznámejší - Odin (hlavný boh severského panteonu), Thor (Odinov syn, boh hromu a blesku) a Loki (Odinov brat, zlý boh, ktorý bol proti ostatným). Egypťanov zastupuje Ra, Isis a Set (v egyptskom panteone sa na rozdiel od severského nevyznám) a Grékov klasicky - Zeus, Hádes a Poseidon (tých snáď netreba predstavovať). Týmto výskyt bohov v hre nekončí - tu sa totiž dostávame k jednej z najhlavnejších inovácii v hre - pri každom prechode do nového obdobia (systém zostal zachovaný ešte z čias Age of Empires ) si môžete zvoliť jedného z dvoch bohov z ponuky daného panteonu. Títo bohovia vám dodajú nové mytologické jednotky a rôzne „božské sily“. V každej vývojovej dobe vám váš boh ponúkne jeden "boží zásah“ - tornáda, rôzne katastrofy, Hádesove podzemné prechody a pod.

Mytologické jednotky sú totiž to, prečo sa Age of Mythology volá tak, ako sa volá. Tie má každý národ odlišné, samozrejme sú to postavy a monštrá známe z mytológie daného národa. Za Vikingov sú to napríklad Einherjovia (Odinovi nemŕtvi bojovníci), Fenriho vlci (Fenri je gigantický vlk, ktorý podľa legendy zabije Ódina), prípadne Trollovia, za Egypťanov napríklad sfingy a rôzne zvieratá zasvätené bohom ako nosorožec, krokodíl a pod. Gréci disponujú klasickými kentaurami, pegasmi a harpyjami. Mytologické jednotky sa vyrábajú v chrámoch a platí sa za na takzvanou "favor“, t.j."božská priazeň“ a ešte nejakou druhotnou surovinou (zlato, drevo, jedlo).

Božská priazeň je "surovina“, ktorá je v AoM novým prvkom, každý národ ju získava odlišne, ale využíva rovnako. Maximálna úroveň je 100, čím autori hry predchádzajú riziku, že bude armáda zložená z čisto mýtických jednotiek - tie totiž slúžia len ako podpora a doplnenie regulérnym bojovníkom. Získavanie priazne je vymyslené veľmi zaujímavo. Gréci ju získavajú tradične (oni sú celkovo takým obyčajným, najvyváženejším národom v hre) modlením osadníkov v chráme, Egypťania stavajú monumenty (začína sa od najmenšieho a končí sa najväčším a najmocnejším) a najzaujímavejšie to majú Vikingovia. Ich náboženstvo (Ásatrú) totiž modlenie k bohom vylučovalo, oni bohov brali síce ako niečo viac, ale nemysleli si, že musia byť pred nimi pokorní a preto sa nemodlili. Iba niekedy pred nejakou dôležitou udalosťou (bitka, vojna) žiadali o požehnanie. Autori AoM si zrejme severské nábožensto preštudovali (za čo majú moju najhlbšiu úctu) a získavanie priazne urobili netradične - bojom a dobývaním. Keď budete hrať za Vikingov a budete praktizovať defenzívnu stratégiu, tak nebudete mať ľahké vyhrať - nebude vám totiž pribúdať priazeň a tým pádom budete ochudobnení o mýtické jednotky. Čiastočne je to kompenzované tým, že vikingskí hrdinovia generujú nejaký ten bodík priazne naviac, ale to aj tak nestačí. Čiže treba bojovať a útočiť a skúmať neprebádané územia...

No a čo sú to tí HRDINOVIA? Každá mytológia má svoje monštrá a aj svojich hrdinov, ktorí tieto monštrá zabili. Nie inak je to aj v AoM. V každom národe je to samozrejme trochu inak. Gréci môžu mať hrdinov maximálne štyroch (v každej vývojovej dobe jedného) a myslím, že sa tam vyskytuje aj nejaký ten Herkules :). Egyptskí hrdinovia sú takou malou zvláštnosťou - nielenže sú silní bojovníci, ale majú aj jednu funkciu navyše - tzv. "empower“, čo v skutočnosti znamená asi toľko ako požehnanie. Bojovníci sú v boji silnejší ak sú v bitke "empowered“ nejakým tým farónom. No a Vikingovia, tí môžu mať hrdinov toľko, koľko si dokážu zaplatiť (vyplýva to aj z mytológie - slávnych bojovníkov mali veľmi veľa aj z toho, že trošku generujú priazeň). Každý má svoje unikátne vikingské meno a sú samozrejme silnejší než štandardné jednotky.

Štandardné jednotky to sú tie, ktoré má každý národ od začiatku. Samozrejme sú takisto odlišné - Egypťania majú sekerníkov (axeman) a kopijníkov (spearman), Gréci hoplitov a Vikingovia Ulfsarkov. Jednotky vyzbrojené diaľkovými zbraňami sú vyrábané väčšinou v rovnakej budove ako "ruční-struční“ bojovníci (iba u Grékov je to štandardne ako v klasickom Age of Empires: tri budovy na tri druhy jednotiek - pechota, strelectvo a jazdectvo), Vikingovia majú mužov s vrhacími sekerami (throwing axeman), Egypťania akýchsi "Slingerov“. To sú zaujímaví bojovníci, ktorí mi pripadajú, ako keby vrhali po nepriateľovi kamene :) a Gréci maju zasa len obyčajných lukostrelcov.

Zaujímavým vynovením starého systému je zber surovín. Okrem toho, že už sa neťaží kameň, ale iba zlato, drevo a potraviny (a priazeň bohov... ) nastali zmeny aj v osadníkoch, ktorí túto činnosť vykonávajú. Vikingovia majú dva typy tých takzvaných villagerov, dobre známych z AoE. Je tu klasický Gatherer, zberač, ktorý ťaží drevo a zbiera plody/loví zvery a Dwarf, trpaslík, ktorý má bonus na ťažbu zlata. Egyptskí osadníci sú nazvaní tzv. Laborers, tí majú rôzne bonusy, podľa toho, akého boha si zvolíte ako hlavného a Gréci sú zase úplne obyčajní, majú len klasických villagerov (trápny to národ, tí Gréci... :)). Takým malým spestrením a niekedy výhodou (alebo aj nevýhodou... ) je to, že vikingské stavby nestavajú osadníci ako sme zvyknutí z AoE a AoK a ako je to aj v ostatných tu prítomných národoch, ale stavajú ich Ulfsarkovia, t.j. základná bojová jednotka... Je to fajn, keď môžete hocikedy pri bojovom ťažení postaviť strážnu vežu, ale zasa niekedy sa stane, že chcete postaviť v základni obyčajný dom a zistíte, že všetkých bojovníkov máte vyslaných na bojovom ťažení.

No a ešte nakoniec tohto zdĺhavého opisu neopísateľného (povedať všetko by bolo naozaj nadlho... ) herného systému si ešte niečo povedzme o populačnom limite a tzv. Town Centres (TC) - to sú základné budovy národa, kde prebieha vývoj do vyššieho veku a výroba osadníkov. TC má svoju základnú kapacitu obyvateľov, ktorú môžete štandardne zvyšovať stavbou domov. Tie však nemôžete stavať donekonečna. Po určitom počte to proste ďalej nepôjde, tak musíte postaviť ďalšie TC. To však nie je také jednoduché, pretože sa nedá postaviť hocikde, tak ako bolo zvykom v AoK. Stavia sa totiž iba na miestach na to určených - v tzv. osadách (Settlement). Každý národ začína s jedným TC a okolo svojej základne má ďalšie dve osady, kde sa dajú TC postaviť. Tie sú však prístupné aj iným, nepriateľským národom, čím vznikajú boje o osady a o Town Centres ako aj o zvýšenie populačného limitu... A čím je väčši populačný limit, tým viac bojových jednotiek môžete mať.

Tak a teraz už úplný záver. Loďstvo a námorné bitky. Tu ostalo všetko prakticky rovnaké ako v AoK. Vikingovia majú svoje dlhé a štíhle Longboats a s nimi donekonečna otravujú Grécke trirémy, či egyptských mýtických Krakenov. Každý národ má tri druhy lodí: Siege ship - dobyvačná loď, dobrá na budovy, klasická "šípometná“ loď a loď na boj z blízka proti cudzím lodiam - tzv. Drakkar. To je veľmi silná lodička s velikým kladivom na prove, ktorým trieska do nepriateľskej flotily. Uff, no a to by bolo asi tak všetko, čo by stálo za reč. Teda určite je toho viac, ale niečo musíte mať aj ako prekvapenie... Tak poďme teraz k technickým záležitostiam...

Grafika - 4 hviezdičky z 5

Grafika je neuveriteľná! Je to naozaj pekné, úchvatne animované jednotky (pegas bežiaci/letiaci po oblohe vyzerá fakt majestátne) a krásne prevedené božie zásahy veľmi pekne ladia s kvalitne otextúrovanými mapami (tráva naozaj vyzerá ako tráva... ) a dokopy tvoria výborne spracovaný celok, z ktorého má človek naozaj dobrý dojem. Moju úctu má hlavne animovaná textúra vody, resp. vlniek, rozbíjajúcich sa o pobrežie. Engine je tiež dosť rýchly, hral som na stroji s procesorom Athlon 700 Mhz a 64 Mb GeForce2 a v zásade sa to dalo. Samozrejme miestami, pri stretnutiach veľkého počtu jednotiek to trhalo, ale treba si uvedomiť, že môj stroj už značne zaostáva za potrebami najnovších hier... Jedinú výtku, čo sa enginu týka, je málo možností optimalizácie grafiky. Prakticky sa dá vybrať iba rozlíšenie, od 640x480 až po také ktoré vaša graficka karta zvláda (ja som bol na 1024x768x16bit). No a ešte dvojstupňové nastavenie detailov - vysoké a nízke. Rozdiel v hre ani veľmi nevidno, vo vysokých je akurát lepšia textúra povrchu a animované pozadia menu, a tie ilustrované sa mi aj tak páčili viac :). Privítal by som viac možností, napríklad nastavenie kvality tieňov, osvetlenia a rôznych iných prvkov... Takže, suma sumárum, 4 hviezdičky. Tú jednu strhávam za spomínanú slabú možnosť optimalizácie a za miestami málo prepracované a dosť prázdne mapy (sem-tam strom alebo dajaký nosorožec... )

Interface - 5 hviezdičiek z 5

Ten je klasický ako v iných hrách z Age of Empires série. Už trochu som ho načrtol na začiatku recenzie, všetko je to intuitívne, ale nejak som nepostrehol možnosť nastaviť si hotkeys (často využívané funkcie budú prístupné cez jednu klávesu). Pravdupovediac, ani som to nehľadal, lebo boli nastavené automaticky (a to veľmi kvalitne nastavené) ale verím, že to tam určite je, takže za to nestrhnem ani jednu hviezdičku.

Hrateľnosť - 4 hviezdičky z 5

Mno, tak to teda záleží od momentálneho psychického naladenia hráča. Pre mňa boli hry z AoE série vždy hrou, na ktorú som musel mať náladu. Takisto je na tom aj Age of Mythology a ťažko je mi hodnotiť celkovú hrateľnosť. Mne sa hralo veľmi dobre, je to zábavné a chytľavé, hlavne hra za Vikingov je úplne odlišná, ako za ostatné národy. Myslím, že je to naozaj vyvážená hra, kto chce klasiku, hrá za Grékov, kto chce niečo netradičné (a obtiažne), zahrá za Vikingov a kto chce niečo medzi tým, začne to za Egypťanov.

Multiplayer

Multiplayerovú hru som netestoval, je však v hre zakomponovaná, no keďže vo svete AoM vyšla oficiálne len 31. októbra, ešte poriadne nefungujú internetové servery. Dá sa však predpokladať, že veľa zmien oproti Age of Kings nenastane. Multiplayer teda zatiaľ hodnotiť nemôžem.

Zvukové efekty - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Tie sú tradične na veľmi dobrej úrovni, ako už býva zvykom v moderných hrách. Len sa mi zdali trošku chudobnejšie ako v Age of Kings, zvukov bolo celkovo pomenej. Musím však upozorniť, že k dispozícii som mal síce plnú, no stále ešte len novinársku verziu... Takže vo finálnej verzii sa to môže ešte trochu líšiť (a nielen zvukové efekty môžu byť iné...).

Hudba - 3 hviezdičky z 5

Hudba je odfláknutá, to poviem na rovinu. Nieže by bola zlá, ale je jej tam málo druhov a príliš sa nehodí k danému národu. Rovnaká hudba znie pri hraní za Vikingov ako aj za Egypťanov a to sú dve totálne odlišné kultúry. Nie je to síce na takej úrovni, že pri hre za Vikingov by zneli egyptské motívy, hudba je totiž taká všeobecná, že nepôsobí priveľmi rušivo. Pri tak prepracovanej hre, ako AoM je, mohli venovať viac času aj hudbe... Je to škoda. Tri hviezdičky (aj to s prižmúrenými očami a zapchatými ušami).

Umelá inteligencia & obtiažnosť - 3 hviezdičky z 5

Tak a toto je zase kameň úrazu ako aj pri ostatných AoE hrách. Nepriateľ stále útočí na rovnakých miestach, len niekedy ich mení. A málokedy niečím prekvapí, nikdy neútočí na viacerých miestach naraz. Je to proste klasika, stačí prísť na princíp a máte vyhraté. Rekrútovať bojovníkov, posielať ich stále na to isté miesto a na opačnom konci základne zbrojiť armádu pripravenú na finálny útok na nepriateľa... Trošku sa to dá vykompenzovať vyššou obtiažnosťou - protivník bude posielať stále silnejšie útoky a budú sa častejšie opakovať... Odporúčam však nehrať od začiatku za Vikingov, je to náročné, ja som to skúsil (pretože sú mi ako národ najsympatickejší) a poviem vám, naozaj to nie je jednoduché.

Aj tak si myslím, že AoM bude odsúdená na multiplayerovú hru. Viem si to predstaviť v herniach, kde sa budú hrať súboje 4 vs. 4, tam je podľa mňa budúcnosť tejto hry. Prípadne na odreagovanie sa po ťažkých pracovných dňoch - krásne sa totiž ponoríte do mytologickej atmosféry a nízka AI protivníka vám až tak vadiť nebude. Každý si príde na svoje aj vďaka dobre nastaviteľnej obtiažnosti - Easy, Moderate, Hard, Titan. AI a obtiažnosť teda hodnotím troma hviezdičkami.

Záverečné hodnotenie - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Čo dodať na záver? Snáď už len toľko, že Age of Mythology je dôstojným pokračovaním kvalitnej série Age of Empires. Na multiplayerových serveroch bude podľa mňa onedlho kraľovať a predčí staršie hry od firmy Ensemble Studios, ale v single-playerovej hre trošku zaostáva, napríklad za Warcraftom III, ktorý je s AoM porovnateľný. Takže konečný verdikt znie... tri a pol hviezdičky. Ja na hry AoE síce dopustiť nedám, ale pravdupovediac očakával som od <i>Age of Mythology</i> viac a zdá sa mi, že čo sa týka single-playeru, stále ostanem verný Age of Empires II: The Conquerors...