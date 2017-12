Die Welt: Nemeckí vedci chcú odhaliť tajomstvo kresieb z Nazca

6. nov 2002 o 15:26 © TASR 2002

Berlín 6. novembra (TASR) - Exkurzia sa uskutočnila v úplnej tme, na juhu Peru, na úpätí Ánd, v nadmorskej výške 500 metrov, bez pozornosti médií. Za bezmesačnej noci chodila po náhornej plošine malá skupinka výskumníkov, hrabala sa v piesku a do nepriehľadných nádob ukladala nájdené čierne žulové kamene, píše nemecký denník Die Welt o expedícii nemeckých vedcov, ktorá sa podujala vyriešiť záhadu svetoznámych obrazcov z Nazca.

Na rozlohe približne 100 kilometrov štvorcových sa na nehostinnej planine rozprestierajú obrazce a geometrické útvary, o ktorých ufológovia tvrdia, že sú dielom mimozemšťanov. Celý systém kresieb pozostáva z navzájom sa križujúcich čiar, dlhých niekoľko kilometrov a symbolických vyobrazení zvierat, ktoré však možno rozoznať len z určitej výšky.

Veda už dokázala, že archaické obrazy vytvárali ľudia kultúry Nazca v období 200 rokov pred n.l. až do roku 600 n.l. Obrazce vznikali tak, že dávnovekí umelci postupne odstraňovali tmavé žulové kamene, ležiace na podstatne svetlejšej pôde. Do dnešných dní však nie je jasný presný dátum vzniku obrazcov, ani ich účel. Vedci sa domnievajú, že čiary a vyobrazenia súvisia nejakým spôsobom so zrúcaninami, ležiacimi v blízkosti kresieb, tento predpoklad sa ale zatiaľ nepodarilo dokázať.

Tajomstvo záhadných kresieb chcú teraz nemeckí vedci odhaliť pomocou techniky "opticky stimulujúcej luminiscencie", ktorú vyvinul geológ Günther Wagner z Ústavu Maxa Plancka pre jadrovú fyziku v Heidelbergu.

Metóda využíva prirodzenú vlastnosť minerálov, ktoré obsahujú aj prírodné rádioaktívne izotopy prvkov tórium, urán a draslík a majú tak vlastnosť odrážať svetlo. Pomocou stimulujúcej luminiscencie sa dá pomerne presne určiť, ako dlho ležali napríklad žulové kamene v tme a tak určiť vek ich náleziska. "Čím dlhšie bol minerál vystavený pôsobeniu svetla, tým viac žiari," vysvetľuje geológ Wagner.

Dôveryhodnosť postupu si vedci overovali na antických stĺpoch, na ktorých je zaznamenaný rok ich vyhotovenia, uzatvára Die Welt.