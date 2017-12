Divine Divinity - menej akčné RPG

Najnovším dielkom z dielne Larian Studos je hra Divine Divinity, ktorá by sa podľa tvorcov mala radiť do žánru PRG, avšak už pri uvedeni spôsobilo toto zaradenie nekonečné diskusie a vytvorili sa dva tábory s nezjednotiteľnými názormi. Jedny tvrdil

5. nov 2002 o 17:16 Dante

Najnovším dielkom z dielne Larian Studos je hra Divine Divinity, ktorá by sa podľa tvorcov mala radiť do žánru PRG, avšak už pri uvedeni spôsobilo toto zaradenie nekonečné diskusie a vytvorili sa dva tábory s nezjednotiteľnými názormi. Jedny tvrdili, že ide o akčnú hru s RPG prvkami a tí druhí zase, tvrdo zastávali názor radenia Divine Divinity do žánru RPG. Našťastie ani séria Diablo nebola tak priamočiaro RPG-čková a i napriek tomu získala veľkú obľubu u hráčov, Divine Divinity je v porovnaný s týmto kúskom ladená menej akčne, čiže akčne naladeným fanúšikom PRG asi radosť neurobí.

To čo je u správneho RPG nutné je príbeh. Hra disponuje dosť silným a komplexným príbehom, ktorý vás sprevádza na každom kroku, nejde o bezhlavé zabíjanie bez známeho dôvodu. Na začiatku vyzerá onen avizovaný príbeh veľmi tuctovo, avšak časom zistíte, že tomu tak nie je a zamotali ste sa do pavučiny tisícich prepojených nitiek, ktoré bude veľmi ťažké ale o to zábavnejšie rozmotať.

Čím vlastne budem? Pozriem sa na to pekne po poriadku...

Hneď na začiatku si budete môcť vybrať z niekoľkých typov charakterov. K dispozícii tu máte čarodejníka, zlodeja, bojovníka a to v ženskom či mužskom prevedení. Najväčším rozdielom medzi jednotlivými charaktermi sú ich štartovacie danosti či bodíky u jednotlivých schopností. Medzi najdôležitejšie indikátory celkového stavu vášho charakteru patria: sila, mana, životná energia, šikovnosť, inteligencia a zdravie. Používanie určitých zbraní či pancierov je podmienené určitou hodnotu vašich schopnosti. A tak i u kúzelníka odporúčam hospodáriť so silou, či manou, pretože všetko sa raz minie a väčšinou v tom najnevhodnejšom okamžiku.

Bojovník si svoje cestu prebíja zbraňami, rúbe hlava nehlava a jeho krédom je čo najväčší a najlepší meč či iná zbraň, s ktorou dokáže oddeliť trup od zvyšku tela. Avšak dokáže sa zdokonaľovať nie len v bojovom umení, ale i mágii, či vie pracovať s čarovnými vecičkami avšak iba pre svoje vlastné potreby, to znamená, dokáže sa uzdraviť, avšak nedokáže nejakým kúzlom zraniť nepriateľa. Jeho špecifickou črtou je schopnosť napadnúť až päť nepriateľov pri jednom útoku (teda samozrejme ak ho obkľúčia).

Zlodej je majstrom v schovávaní sa a mohli by sme ho nazvať i kráľom tieňov, jeho doménou sú rôzne pasce a zbabelé útoky od chrbta. I on sa dokáže naučiť takmer všetkému, manipulovať so zbraňou či čarovať (opäť iba pre vlastnú potrebu). Jeho zbrane pri vyšších misiách je možné i otráviť, čím dosiahnú obrovskej ničivej účinnosti. Jeho špecifickou schopnosťou je zakrádanie sa, čo mu v mnohých situáciách zachráni život.

Ak si za svoj charakter zvolíte čarodejníka, jednoznačne sa vašou prioritou stanú kúzla a mágia. So svojím širokým spektrom najrôznejších kúziel (od obranných až po útočné) si dokáže poradiť s takmer každým protivníkom i keď jeho bojové umenie v niektorých bodoch hry bude nutným predpokladom pre jeho úspešné absolvovanie. Medzi jeho špeciálne schopnosti patrí umenie vymeniť si počas boja nepriateľa (ale iba raz za misiu, takže uvážene).

Čím lepšie schopnosti tým silnejší charakter

Systém schopností je prepracovaný a veľmi komplexný. Každá schopnosť má päť úrovní, pričom ich dostihnutie je podmienené absolvovaním určitých úloh v hre. Po každom stupni bude váš charakter silnejší a dokáže danú schopnosť efektívnejšie využívať. U každého z charakterov je potrebné rozvíjať i špecifické schopnosti, avšak ani na tie ostatné nesmieme zabúdať, pretože nedôjde k harmónii, ktorá je nutná k maximálnemu výkonu danej postavy.

Medzi zbraňami ale i brneniami sú také, ktoré majú také vlastnosti, že je možne ne aplikovať určité kúzlo na zvýšenie ich schopnosti chrániť, či pôsobiť škody. Podľa toho aká je veľká táto danosť, je možné jednotlivým zbraňiam priradzovať i viacej magických daností. Váš charakter však musí disponovať príslušnými schopnosťami, i táto schopnosť má päť úrovní, pričom na tej najvyššej je možné jednej zbrani pridať až päť magických vlastností. Dôležitú úlohu zohráva i parameter Reputation, ktorý ako už i názov napovedá odráža vašu popularitu, resp. vašu reputáciu v konverzii k okoliu. Ak je vysoký, v obchodoch ale i pri rôznych rozhovoroch sa dozviete oveľa viac informácií, dokonca nakupujete za výhodnejšie a nižšie ceny, ako by tomu bolo v prípade nízkeho koeficientu tohto parametru. Zvyšovať ho môžete "jednoduchým" spôsobom, musíte splniť čo najväčší počet úloh v každej z misií.

Anjel z titulného obrázku

V neskoršej časti príbehu nasleduje dosť nezvyčajný a pri vývine deja atypický a neočakávaný zvrat, niekoľko ľudí sa rozhodne zabiť stvorenie, na ktoré mi najviac sedelo označenie anjel. Anjel sa samozrejme bráni, pričom sa zaujímavou transformáciou zmení na tri rôzne bytosti, ktoré utečú do rôznych smerov. No a jedna z týchto bytostí pri svojej snahe utiecť, zasiahne i nášho teda vášho hrdinu. Po tom čo sa prebudíte, ocitnete sa v malej ale neznámej osade, kde žijú liečitelia. Od ich vedúceho (hm... to znie príliš socialisticky), od ich vodcu (tak to je už lepšie, nemyslíte?) dostanete niekoľko úloh, ale čo je dôležitejšie získate i umenie samouzdravenia. Po absolvovaní týchto úloh, môžete buď zvýšiť svoju reputáciu alebo si ju aj poriadne pokaziť.

Po splnení všetkých (väčšiny) úloh, sa vydáte na cestu nádhernou krajinou, ktorá sa však hemží všade prítomnými orkami. No, a možno v tejto pasáži sa dozviete, prečo vás všetci počas hry oslovovali Marked One. Následne sa stretnete so starým čarodejníkom, ktorý odpovie na množstvo nejasností, ktoré sa vo vašej mysli počas hrania nakopili, avšak ešte väčšie množstvo vo vás evokuje. Na konečné rozuzlenie si teda budete musieť počať až na úplný záver, do tej doby absolvujete množstvo dobrodružstiev a zvediete ešte nespočetné množstvo súbojov.

Okrem hlavnej línie hry na váš čakajú i bočné, ku ktorým sa taktiež viaže niekoľko úloh, ale nie je potrebné ich plniť. Osobne by som vám to však odporúčala, pretože za ne dostanete množstvo skúsenostných bodíkov. Ten pre koho dobré RPG predstavuje hlavne množstvo súbojov, určite nebude sklamaný, pretože tých je tu množstvo.

Grafika - 3 hviezdičky z 5

Grafická stránka hry určite nepatrí k niečomu prevratnému a na dnešnú dobu snáď i troška zaostáva (možno je to však iba vec názoru). Po zrelej uváhe som sa rozhodla dať jej 3 hviezdičky, čo svedčí o tom, že je priemerná. Musí sa uznať, že niektoré kúzla sú skutočne fantastické, nepriatelia rôznorodí a neodlišujú sa iba veľkosťou či farbou ale aj svojim charakterom. Prvé stretnutie s mega orkami pre vás bude určite šokujúcim zážitkom.

Zvukove efekty - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Ak by som porovnala zvuky s grafikou, tak tie sa mi určite páčili viac. Ak je to potrebné, dokážu vyľakať ale i ukľudniť. Určite sa podarili nad zažitým priemerom. Plus si určite autori zaslúžia i za to, že ku každému kúzlu sa viaže iný zvukový efekt.

Hudba 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Hudba je veľmi príjemná a ani pri dlhom hraní nie je unavujúca či, opakujúca sa. Dokáže navodiť tú pravú hernú atmosféru, ktorú každé RPG potrebuje ako soľ.

Inteligencia & Obtiažnosť - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Obtiažnosť i inteligencia protivníkov bola vhodne kombinovaná jednak s úrovňou ale i s postupujúcou obtiažnosťou hry. Začiatočníci v RPG žánri by snáď mohli mať problémy, avšak tí ostrieľanejší určite nie. Je pravda, že niektoré príšeri boli nadľudsky silné, to však už napravuje nedávno vydaný patch.

Záverečný verdikt - 3 a 1/2 hviezdičky z 5

V celkovom hodnotený, možno to z dielčích nevyplýva, dopadla hra Divine Divinity veľmi dobre. Jedná sa skutočne o dobrý produkt. Prinesie vám množstvo dobrodružstiev a vzrušujúcich zvratov. I príbeh je prepracovaný i keď trochu tuctový. Pre všetkých priaznivcov série Diablo to bude určite príjemné spestrenie jesenných večerov.