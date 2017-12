Lacná Nokia a s Androidom? Otestovali sme ju

Na prvý pohľad nezmyselný mix rôznych technológií a platforiem nakoniec dopadol veľmi dobre. Nízka cena je príjemným bonusom.

17. apr 2014 o 0:54 Matúš Paculík

Nokia X Páči sa nám: vzhľadom na cenu dobrý výkon, navigácia, dizajn Nepáči sa nám: bez Google služieb, malá pamäť Cena: 118 eur Hodnotenie: 7,3

Produkt na test zapožičala spoločnosť Nokia.

Keď do hrnca nahádžete množstvo rozdielnych prísad, vznikne buď dokonalý výsledok, alebo nepoužiteľný mix. Nič medzi neexistuje. V Nokii zariskovali a pokúsili sa vytvoriť malý lacný smartfón s Androidom.

No namiesto služieb od Googlu je tu nasťahovaný Microsoft a pre mapy má Nokia vlastné riešenie. Úvodná obrazovka nemá s Androidom nič spoločné, podobá sa skôr na Windows Phone a namiesto v Hangouts si budete s priateľmi písať cez Skype.

Android aplikácie tu spustíte, no prístup na oficiálny Google obchod nie je možný. Mix, ktorý na prvý pohľad vyzerá príšerne, je ale v reálnom svete prekvapivo dobrý.

Naučte sa novým trikom

Základom novej série Nokia telefónov je systém Android vo verzii 4.1.2. No ak aj ste s ním v dennom kontakte, budete počas prvých minút zmätení. Fíni si totiž systém výrazne upravili a pridali doň množstvo funkcií z dnes už legendárnej Nokie N9.

Domovská obrazovka vo vás prebudí spomienky na Windows Phone, všade sú totiž samé dlaždice. Zmeniť si môžete ich usporiadanie a veľkosť, zoskupíte ich do adresárov a bonusom sú rôzne miniaplikácie.

Aplikácia sa okamžite po inštalácii usadí na domácej obrazovke, ktorá je len jedna a tiahne sa zhora nadol presne tak, ako v mobilných Windowsoch.

K posledným aplikáciám sa dostanete potiahnutím prsta doľava alebo doprava, prípadne aj priamo zo zablokovanej obrazovky.

Android aplikácie s okľukou

Nokia využíva voľne dostupné jadro systému, čo pre koncového používateľa znamená absenciu Google služieb. Zabudnite preto na prístup do Google Play obchodu, mapy či na komunikačnú službu Hangouts.

V oficiálnom obchode Nokie nájdete len schválené programy a hry. Takže ak vám bude chýbať niektorá z vašich obľúbených Android aplikácií, budete odkázaní len na alternatívne obchody a diskusné fóra.

Páčilo sa nám, že pre sťahovanie voľne dostupných aplikácií nie je potrebná žiadna registrácia.

Podľa tvrdení Nokie je kompatibilita so súčasnými Android aplikáciami vysoká a malú úpravu vyžaduje len približne štvrtina z nich. Zhodne sú to aplikácie využívajúce Google služby ako mapy či mikrotransakcie.

Je to typická Nokia

Pri páde na zem síce nerozbije betón a ani nespôsobí zemetrasenie, no kvalitou zhotovenia je na tom veľmi dobre. Na telefón použili pevný plast a keďže tvorí kolísku, tak uvoľnenie dielov nehrozí ani pri dlhodobom používaní.

Hranaté tvary a farebné kombinácie pripomínajú lacnejší mobil Nokia Asha 503. Nokiu X si môžete kúpiť v bežnej bielej a čiernej, no výrazne krajšie sú zelená, žltá, modrá či červená farba. Dodávané slúchadlá nekopírujú farbu zariadenia, sú totiž červené.

Hardvérové tlačidlá sú klasicky tri, ovládnete s nimi hlasitosť a blokovanie displeja. Dotykové je len jedno a jeho funkciou je krok späť a pri dlhšom podržaní vás vráti na hlavnú obrazovku.

Hardvér s odretými ušami

Parametre Jednojadrový procesor, 1 GHz

Grafický čip Adreno 203

512 MB pamäti

4 GB úložný priestor

4“ displej, 800x480 bodov

Wi-Fi, Bluetooth, GPS

3 Mpx fotoaparát

116x63x10,4 mm

Hmotnosť 129 gramov

Android 4.1.2

V tomto smartfóne nečakajte žiaden výkonný hardvér. Nová Nokia X stojí len 118 eur a tomu zodpovedá aj jej hrubý výkon.

Bežný jednojadrový procesor a 512 megabajtov operačnej pamäti stačí na bezproblémový chod štandardne dodávaných aplikácií a hier.

Reakcie na ovládanie nie sú bleskové, no pocitovo je používanie Nokie X výrazne plynulejšie pri porovnaní s najlacnejšími Android smartfónmi. Občas pri vykonávaní vašich požiadaviek systém zaváha, no sú to len krátkodobé oneskorenia, ktoré v tejto cenovej kategórii môžeme odpustiť.

Väčšinu bežných aplikácií výkon vôbec neobmedzuje. Pohodlne ovládnete Facebook, Skype, prehliadač webových stránok či Twitter. V prípade internetového prehliadača nie je zobrazovanie obsahu úplne plynulé, no aj zložité stránky dokáže zobraziť bez chýb.

Hry sa zahráte, no len tie graficky jednoduchšie. Grafický čip Adreno 203 je na úrovni niekoľko rokov starých smartfónov, navyše ho brzdí aj malá operačná pamäť.

Ak chcete Nokiu X využívať aktívne, nevyhnete sa investície do pamäťovej karty. Dostupný jeden gigabajt totiž dokáže zaplniť rýchlo aj priemerný používateľ.

Zabaví vás

So štyrmi palcami a rozlíšením 480x800 bodov nečakajte zázraky, no pre bežnú textovú komunikáciu či občasné surfovanie po webe to stačí. Pozorovacie uhly sú veľmi dobré a v čase extrémnej nudy sa zariadenie dá využiť aj na multimediálnu zábavu.

Fotoaparát je len jeden, na videohovory preto zabudnite. Kvalita fotografií je vzhľadom k cene smartfónu dobrá a základná aplikácia vám poskytne dostatok možností pre nastavenie rôznych parametrov.

S rozlíšením 3,15 megapixelu a pevným zaostrením sú výsledné fotografie vhodné len na sociálne siete. No pri dobrom svetle a menej kontrastných scénach vás môže výsledok príjemne prekvapiť.

To isté platí aj pre videosekvencie, ktoré rozlíšením presne kopírujú displej zariadenia. Video je tu len ako doplnok, keďže mu chýba detail a na obrazovke väčšieho televízora nevyzerá vôbec dobre.

Dobrý lacný smartfón

Pekne sa počúvajú tvrdenia Nokie o detailnej kontrole všetkých aplikácií v jej obchode, no zároveň používateľov posielajú po Android aplikácie aj k neovereným zdrojom. A tým je celá snaha o bezpečnú platformu úplne zbytočná.

Na druhú stranu, toto zariadenie nie je smerované do rúk pokročilým používateľom a bežný zákazník si pravdepodobne vystačí s tým, čo mu ponúkne vo svojom obchode Nokia.

Cieľom bolo vytvoriť lacné Android zariadenie, ktoré vyzerá pekne a dokáže nahradiť pokročilé mobilné telefóny.

Do firemnej línie zapadá presne medzi mobily Asha a smartfóny Lumia. Z prvej kategórie si berie vzhľad, z druhej zase otvorený systém a množstvo dostupných aplikácií. A hoci je to kríženec platforiem Googlu a Microsoftu, nám sa aj napriek pár drobnostiam páči.

