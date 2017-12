Ratchet & Clank - nová akčná dvojka

5. nov 2002 o 17:17 Milo Gracík

Jak & Dexter . Iste si spomínate na túto skvele hrateľnú a ešte lepšie vyzerajúcu behačku s dvojkou charizmatických hrdinov zo štúdia Naughty Dog (legendárna séria Crash Bandicoot na PSX). Na holenie tu máme ďalšiu dvojicu neohrozených hrdinov, ktorí si za cieľ kladú pretromfnúť titul Jak & Dexter snáď v každej mysliteľnej oblasti herného dizajnu.

Naša dvojka pozostáva z mladého vynálezca Ratcheta a šikovného robota Clanka. To napovedá, že tentokrát nebudete skotačiť v žiadnom mystickom snovom svete, ale v hyper technickom prostredí vzdialených galaxií (veď to poznáte, ...galaxy far, far away). Číra sci-fi, ktorá po grafickej stránke nápadne (pravdepodobne zámerne) pripomína futuristické mesto z Piateho Elementu. Boj našich dvoch gerojov proti vesmírnej pliage môže začať.

Ratchet & Clank, prvý titul štúdia Insomniac Games pre PS2 (skvelý Spyro na PSX). Ratchet & Clank, netradičný mix hopsačky (skákanie a zbieranie predmetov), akcie (deštruktívny arzenál strelných zbraní) a adventúry (používanie predmetov a rozhovory s NPC). Prvýkrát bol prezentovaný na ostatnej výstave E3, kde si získal zaslúženú pozornosť a uznanie prítomných predovšetkým vďaka sladučkej grafike a lahodnej hrateľnosti. V tej dobe bol vývoj ešte v rannom štádiu, čo dokazovali drobné chyby technického charakteru (napr. prelínanie polygónov). Odvtedy však už veľa piesku pretieklo a veľa vody sa odsypalo, aby práce na tomto titule riadne pokročili a vývoj úspešne zaviedli k vytúženému finišu. Áno je to tak, všetkým fandom žánru jump&run sa konečne splnil ďalší sen. Ratchet & Clank sú medzi nami.

Hra je hotová, na trhu by sa mala objaviť 8. novembra a vy sa na týchto stránkach určite dočkáte podrobnej pitvy.