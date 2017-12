Objavili čudnú časticu, urýchľovač ju potvrdil

Európsky Veľký hadrónový urýchľovač potvrdil objav tetrakvarku.

14. apr 2014 o 17:21 Tomáš Prokopčák

ŽENEVA, BRATISLAVA. Jestvovali iba mikrosekundy po veľkom tresku. Vtedy sa mohli objaviť exotické častice, ktoré nepasujú do tradičnej predstavy časticovej fyziky.

Teraz existenciu takýchto tetrakvarkov potvrdil Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) neďaleko Ženevy. Fyzici aj tam narazili na drobný kúsok kozmu nazývaný Z (4430).

Hmotu okolo nás tvoria z veľkej časti protóny a neutróny. V skutočnosti ich však vytvárajú ešte menšie častice, ktoré nazývame kvarky. Je ich šesť, pričom ku každému patrí aj jeho antičastica. Zvyčajne platí, že každá zložitejšia častica má v sebe dva či tri takéto drobné kvarky.

Vedci už nejaký čas predpokladali, že na krátky okamih by mohli existovať aj častice, ktoré by sa skladali zo štyroch, piatich či dokonca šiestich kvarkov. No na Z (4430) sa podarilo naraziť až v roku 2008 a čakalo sa, či tieto výsledky potvrdí nejaký ďalší experiment.

Dáta LHC z rokov 2011 a 2012 teraz ukázali, že takáto častica sa v údajoch naozaj nachádzala.

„Tieto častice Z si môžete predstaviť ako nový druh hmoty,“ komentuje objav pre magazín Popular Science časticový fyzik Eric Swanson.

Potvrdením exotického kúska kozmu však sa samotný výskum nekončí.

Výsledok totiž naznačuje, že kvarky by teoreticky mohli vytvárať aj dosiaľ neznáme objekty. Napríklad takzvané neutrónové hviezdy by mohli obsahovať práve takéto tetrakvarky či dokonca ešte nezvyčajnejšie štruktúry.

arXiv:1404.1903v1