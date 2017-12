TÚ SR potvrdil 11 operátorov žiadajúcich o licenciu na verejnú telefónnu službu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR potvrdil mená 11 operátorov žiadajúcich o udelenie licencie na poskytovanie verejnej telefónnej ...

5. nov 2002 o 12:20 © TASR 2002

Bratislava 5. novembra (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR potvrdil mená 11 operátorov žiadajúcich o udelenie licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby. TASR o tom informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Medzi spoločnosťami, ktoré podali svoju žiadosť do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o licenciu, sú Aliatel Slovakia, s.r.o., Bratislava, ConnSpec Telekom, s.r.o., Bratislava, Dial Telecom, a.s., Bratislava, Energotel, a.s., Bratislava, eTel Slovensko, s.r.o., Bratislava, GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava, M.B.C., s.r.o., Bratislava, Nextra, s.r.o., Bratislava, PosTel, a.s., Bratislava, ViaPVT, a.s., Bratislava, Železnice SR - odštepný závod Železničné telekomunikácie.

Podľa vyjadrenia TÚ SR medzi spoločnosťami, ktoré môžu požiadať o udelenie licencie po 30-dňovej lehote, nefiguruje GlobalTel, s.r.o., Bratislava ani Český Telecom.

Liberalizácia telekomunikačného trhu, ktorá ma začať od 1. januára 2003, je bezprostredne spojená s udeľovaním licencií na poskytovanie verejnej telefónnej služby operátorom, ktorí budú od budúceho roka konkurentmi Slovenských telekomunikácií.

* nov zll