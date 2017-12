Mikrób so zvláštnymi schopnosťami možno pochádza z Marsu

Moskva 5. novembra (TASR) - Mikrób, ktorý je odolný voči rádioaktívnemu žiareniu, podľa ruských vedcov možno pochádza z Marsu.

5. nov 2002 o 8:27 © TASR 2002

Vedci naznačujú, že mikrób mohol začať svoju životnú púť na červenej planéte pred tým, ako ho na Zem vrhol asteroid.

Druh Deinococcus radiodurans vydrží až 1,000-násobnú dávku radiácie, ktorá by zabila človeka. Pri pokuse zistiť, ako druh získal túto nezvyčajnú odolnosť, sa tím Anatoli Pavlova z Peterburgu rozhodol vystaviť iný druh mikróba, E. coli, gama lúčom, uviedol odborný časopis New Scientist.

Jedince druhu E. coli vedci vystavili radiácii postačujúcej na vyhubenie 99,9 percenta ich populácie, pričom zvyšok nechali zotaviť. Po 44 cykloch bol na zabitie rovnakého množstva jedincov potrebný 50-násobok pôvodnej dávky. Vedci však tvrdia, že by bolo treba viac než 1,000 ďalších cyklov, aby si E. coli vybudoval rovnakú úroveň odolnosti ako Deinococcus.

Na Zemi by si tento proces vyžadoval stovky miliónov rokov, na Marse by však mikrób mohol získať rovnakú úroveň vystavenia sa žiareniu len za niekoľko stotisíc rokov. Toto viedlo vedcov k špekuláciám, že sa druh vyvinul na Marse pred tým, ako ho do vesmírneho priestoru vyvrhol asteroid a pomocou meteoritov spadol na Zem.

Avšak David Morrison, astrobiológ z NASA povedal, že je nepravdepodobné, že mikrób pochádza z Marsu, pretože jeho genóm je veľmi podobný s ostatnými pozemskými baktériami. Nevedel však podať vysvetlenie, prečo je Deinococcus taký odolný voči rádioaktivite.

"Je vskutku záhadou, ako sa tento znak vyvinul a prečo pretrváva," povedal Morrison pre vedecký časopis New Scientist.