Tekken 4 - nový král bojoviek?

4. nov 2002 o 17:19 Richard Frida

Existujú dva druhy hier, ktoré ste si nemohli na PC takmer nikdy do sýtosti užiť. Prvým sú monumentálne japonské RPG a druhým bojové hry. Práve o najočakávanejšom pokračovaní populárnej série Tekken a o tom, či si udrží pozíciu nekorunovaného kráľa bojoviek, bude dnešná recenzia.

Tekken 4 je tu. Čo si budeme nahovárať, na túto udalosť čakal celý hráčsky svet. Jasné, že nie všetci majú radi bojovky, ale určite sa nájde veľa ľudí, čo chce vidieť ten "zázrak". Neexistuje snáď ani jeden pravoverný hráč, ktorý by sa s týmto menom nestretol. Tekken bol pri zrode starej Playstation a rovnako sprevádzal aj novú PS2 pri jej prvých krokoch. Ale až tento diel je nám konečne schopný ukázať plný potenciál čiernej konzoly v spojení s bojovou hrou.

Začnime však od začiatku. Ako som už spomenul, Tekken 4 nie je prvým dielom tejto série vydaným na platforme PS2. Jeho predchodca Tekken Tag Tournament bol určený pre nedočkavcov ako štartovací titul a predával sa skoro rovnako dobre ako vtedy nová konzola. Bol však ušitý horúcou ihlou aj keď ponúkal nesporne novšiu grafiku a úplne nový herný režim Tag, spočívajúci v bleskovej výmene preddefinovaných dvoch postáv počas jedného súboja. Čas plynul pokojne ďalej a na rad prišla hra Dead or Alive 2, ktorá tromfla nový Tekken TT takmer v každej oblasti. Nepreberné množstvo herných režimov (obsahujúcich aj Tag) a skvelá grafika urobila škrt cez rozpočet vývojárom z Namca. Bojovky zase na nejaké obdobie padli do zabudnutia až kým nebola prednedávnom vydaná hra Virtua Fighter 4 (VF4), ktorá spôsobila nejedno prekvapenie. Verejnosť do vtedy o tejto sérii buď nevedela - teda aspoň u nás - alebo ju nepovažovala za dôstojného protivníka. Hru sprevádzali nezvyčajne pozitívne recenzie zo zahraničia a čakanie na Tekken 4 sa stále viac a viac vlieklo, až si mnohí začali myslieť, že z toho bude "Čakanie na Godota". Našťastie, Tekken 4 prišiel, ale stretol niečo, s čím nerátal. Stretol vyspelú konkurenciu lebo VF4 si medzičasom našiel široký okruh hráčov a to v tejto oblasti nie je bežné. Viem, že sa neustále točím okolo konkurencie, ale prednosti Tekken 4 vyniknú až pri takomto porovnaní. Čo hra ponúka teda nového?

V prvom rade to je nový grafický kabát. Od takejto pokrokovej hry určenej pre NextGen konzolu sa to síce očakáva automaticky, ale VF4 v tejto oblasti nasadil latku naozaj vysoko. Ďalej sú to nové alebo staronové postavy, s ktorými sa hráči za ten čas čo je hra na svete, vždy radi stotožnili. Na koniec je to výborný Story režim, kde sa môžete pokochať peknými animáciami príbehu prekladanými peknými kresbami zúčastnených bojovníkov. Okrem týchto najvýraznejších inovácií je tu samozrejme množstvo iných vecí ako napríklad vypustenie režimu Tag alebo prerobenie Force módu na samostatnú hru v novom grafickom engine. Celkovo však Tekken 4 neponúka žiadnu porovnateľnú zmenu napríklad v porovnaní s Tag režimom.

Hráčov vždy najviac zaujíma, aké postavy obsahuje aktuálne pokračovanie ich obľúbenej hry, lebo táto séria má vo svojom inventári niekoľko naozaj populárnych jedincov a na rozdiel od iných hier aj adekvátny príbeh. Takže nový Tekken ponúka 19 postáv (vlastne 22 ale niektoré sú totožné), zatiaľ čo VF 4 iba 14. Z tohto množstva stojí za zmienku napríklad obnovená postava príťažlivej Christy (mimochodom je fakt sexy), rozkošná Miharu v školskej uniforme (sen všetkých anime fanatikov) a Combot ("dokonalý" bojový stroj). Postáv je samozrejme viac, ale nepoviem vám predsa všetky. Niečo si musíte aj zaslúžiť za svoje snaženie.

Vráťme sa však k postavám. Jin Kazama so značne temnou minulosťou a nie práve kladným vzťahom k Heihachimu bude pravdepodobne najväčším favoritom fanov a fanyniek, ale veľký potenciál v oblasti sympatií má aj nový bojovník Steve - boxerista a veľký fešák. Mimochodom, táto postava je podľa mňa úplne najlepšie rozpohybovaná, ale to je samozrejme vecou názoru. Pre zarytých milovníkov "záporákov" je tu sympaťák Heihachi a ten je napriek svojmu veku stále lepší a lepší.

Každá z postáv má už klasicky v Story móde svoju vlastnú príbehovú líniu, ale ani tentokrát dohranie tej-ktorej príbehovej línie nezaberie veľa času. Je jasné, že v "bojovke" ide hlavne o samotný boj, ale možno by nezaškodili nejaké prvky RPG a odbočky v príbehu... no nevadí, možno nabudúce. Túto moju poznámku ale kľudne zahoďte za hlavu, lebo nový Tekken vás úplne dostane svojou grafikou a hrateľnosťou. A o to predsa ide.

Tvorcovia sľubovali vychytávky a svoj sľub našťastie splnili. Môžete sa pozerať malej Miharu pod sukničku (teda iba animefani) alebo omlátiť protivníka o interaktívne prostredie. Takže aj túto novinku som vykecal. Možnosť použiť okolie ako zbraň bol síce jeden z tromfov VF 4, ale v prípade Tekkenu musíte zapnúť aj strategické myslenie. Počas súbojov budete musieť s týmto počítať a nenechať sa napríklad zahnať do kúta, lebo potom príde nepríjemné finále v podobe opuchu mozgu. VF4 podľa mňa vytvára lepší dojem voľnosti, ale arény v Tekken boli známe už niekoľko mesiacov pred uvedením na trh a nedočkavými hráčmi do podrobna rozoberané - napríklad scéna na letisku alebo v metre. Na rozdiel od VF4, ktorý mal síce prekrásne kulisy sa však v Tekkene stretnete s reálnym okolím, ktoré je mnohokrát zaľudnené divákmi, ktorí pri troche nepozornosti kľudne môžu vyfasovať úder.

Určite sa pýtate, ako obstojí táto hra v porovnaní s inou konzolou. Takže sa priznám dobrovoľne. Len jedenkrát som zapochyboval o sile Tekkenu a bolo to v momente, kedy som videl Xbox a nový prírastok do rodiny Dead or Alive 3. Bolo to ešte pred uvedením Tekkenu na trh. Konkrétne sa jednalo o scénu v lese (pri potoku). Myslel som si, že vidím najlepšie spravenú vodu v hre, ale Tekken 4 ma totálne ohúril. Je tu skoro podobná aréna, ale voda je neporovnateľne lepšie zobrazená, ako v prípade Xboxu. To jednoducho treba vidieť.

Na konci každého súboja sa vám zobrazia klasicky výsledky a image automatu je zachované do najmenšieho detailu. Toto na Tekkene tiež milujem. Hra ponúka na výber niekoľko klasických herných možností: Story, Time Attack, Survival, Practice, Team Battle a Force Assault. Posledne menovaný prešiel dôkladným face-liftingom a ponúka plnohodnotnú zábavu ako ďalšia automatová hra. Takže Tekken neponúka žiadne prevratné inovácie, čo je trochu škoda. Vo VF4 ste si mohli napríklad vycvičiť svoju obľúbenú postavu alebo ste ľahšie vyvolávali kombá. Je však pravdou, že napríklad toto zjednodušenie po čase omrzí a návrat k starému dobrému prstokladu á la Tekken hru výrazne oživí. Nový režim Tag bohužiaľ vypadol z názvu a aj z ponuky, ale aspoň to pridalo hre na "reálnosti".

Grafika - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Vyspelá grafika, bojovníci sú animovaní na úrovni a aj šaty alebo vlasy vás potešia. Okolie je v niektorých prípadoch dokonalé (pri tejto generácii hier). Zároveň však niekedy zaostáva za Virtua Fighterom 4, hlavne v arénach a svižnosti. Je to však vec subjektívneho názoru. Videá sú fantastické a ilustrácie sprevádzajúce Story mód potešia každého, kto má hrdinov tejto hry rád. Jedno je však v prípade grafiky takmer isté - Soul Caliber 2 (aspoň podľa obrázkov) svojich konkurentov určite tromfne.

Interface - 5 hviezdičiek z 5

Hra sa ovláda klasickým spôsobom, ktorý vyžaduje na rozdiel od konkurencie vysoké majstrovstvo na kompletné dohranie a odomknutie všetkých bonusov. Informácie na obrazovke obsahujú počas súboja všetky potrebné ukazovatele a všetko je teda po starom. Žiadna revolučná premena sa nekoná, čo je v tomto prípade len dobré.

Hrateľnosť - 5 hviezdičiek z 5

Bezkonkurenčne najlepšia. V tejto kategórii Tekken 4 drví nemilosrdne všetkých svojich protivníkov.

Multiplayer - 5 hviezdičiek z 5

Hra pre dvoch vás odtrhne od reality. Prestanete prijímať tekutiny a potravu, a samozrejme prestanete aj vylučovať. Jediné, na čo si budete dávať veľký pozor, aby ste neprestali hrať. Za to vám ručím.

Hudba - 3 hviezdičky z 5

Hudba ma bohužiaľ ako zberateľa herných soundtrackov nepotešila. Nemôžem na ňu povedať nič zlé, ale Tekken 2 zostane aj naďalej v mojom srdci zapísaný zlatým písmom. Zvuky úderov a hlasy sú na profesionálnej úrovni.

Inteligencia a obtiažnosť - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Len pre inteligentných a obľubujúcich náročné výzvy. Pre "ostatných" je určený klasický arkádový štýl hrania. Force mód by mohol mať viac prepracovanú inteligenciu protivníkov.

Záverečné hodnotenie - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Tekken 4 potvrdil svoje ambície stať sa kráľom bojoviek. Plne si tento titul zasluhuje a za kúpu sa vám bohato odmení. Od hráča však vyžaduje maximum. Pri Tekkene 4 máte šancu dostať sa do hráčskeho neba, ale aj pekla. Po jeho zdolaní vás však ovládne naozajstná eufória a čo je najlepšie, môžete začať hrať znova a na inej kvalitatívnej úrovni. Obrovské možnosti opakovania robia z tejto hry nukleárnu nálož medzi bojovkami. Samozrejme, Tekken nie je dobrý pre všetkých. Menej nároční nech radšej siahnu po naozaj kvalitnom titule Virtua Fighter 4 - ten v niektorých momentoch dokonca tromfne aj Tekken 4 a grafickí perfekcionalisti zase budú musieť počkať na nirvánu s menom Soul Calibur 2.