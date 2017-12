Vedci skúmajú možnosť, že na jednom z mesiacov Saturna by mohol existovať život

Los Angeles 4. novembra (TASR) - Vedci skúmajú možnosť, že na Titane, najväčšom z mesiacov obiehajúcich planétu Saturn, sa nachádzajú formy života.

4. nov 2002 o 13:51 © TASR 2002

Podmienky, ktoré vládnu na Titane, podľa pozemského ponímania vylučujú existenciu akýchkoľvek foriem života. Na mesiaci je extrémne chladno a nenachádza sa tam voda.

Predpokladá sa, že atmosféra Titanu je zložená z dusíka, metánu a chemickej zmesi organických molekúl. Je to podobné zloženie ako bolo zloženie zemskej atmosféry pred vznikom života.

Vedci sa domnievajú, že na povrchu Titanu existujú jazerá kvapalného etánu a metánu prikryté tenkou vrstvou zamrznutého metánu a čpavku.

Špekulácie odborníkov o možnosti existencie života vychádzajú zo skutočnosti, že na Zemi existujú mikróby, ktoré dokážu odolávať extrémnym podmienkam a nepotrebujú k svojej existencii vodu ani kyslík.

Do troch rokov by mala do atmosféry mesiaca Titan preniknúť vesmírna sonda Huygens. Jej misia je výsledkom medzinárodného projektu, na ktorom participovalo 17 krajín.

Titan nie je iba jediným mesiacom Saturna, ktorý má atmosféru, ale aj jedným z dvoch mesiacov s atmosférou v slnečnej sústave - ďalším je Triton, ktorý obieha okolo planéty Neptún.

Hoci zamračená atmosféra Titanu obsahuje prevažne dusík, podobne ako na Zemi, obsahuje aj oveľa viac chemikálií ako sú metán a etán. Tých môže byť také množstvo, že dážď na tomto mesiaci by mohol pripomínať ropný produkt.

Hustota mrakov znemožňuje vedcom preskúmať povrch Titanu. V roku 1980 urobila fotografie Titanu sonda Voyager 1. V rámci misie Cassini, odštartovanej v roku 1997, by mal byť zmapovaný povrch mesiaca v roku 2004.

Deň na Titane trvá 16 pozemských dní a rok približne 30 pozemských rokov. Atmosférický tlak je 1,5-krát vyšší ako na Zemi, čo predstavuje zhruba tlak na dne bazéna. Mesiac má priemer viac ako 5100 kilometrov a jeho rozmery sú tak približne o polovicu menšie ako rozmery Zeme.

Objavil ho v roku 1655 holandský astronóm Christiaan Huygens. O viac ako 250 rokov neskôr sa zistilo, že Titan má aj atmosféru a 50 rokov po tom vedci zistili, že táto atmosféra obsahuje organický materiál.

