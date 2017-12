Kingdom Hearts - prvé dojmy z hry

Zatiaľ čo v Japonsku sa chystá vydania prepracovanej verzie Kingdom Hearts, my v centre svetovej kultúrnosti sme sa iba teraz dočkali originálnej verzie tejto úchvatnej hry. Mená rodičov tohto herného klenotu vám určite nebudú neznáme, sú to skvelí šikmoo

2. nov 2002 o 19:00 Miloslav Gracík

Hlavné devízy hry: nádherne kreslená grafika a skvelé animácie, osudový epický príbeh á la Final Fantasy, vynikajúca hrateľnosť, prepracovaný RPG systém, pestrofarebné svety a charaktery z Disneyho rozprávok.

Zatiaľ čo v Japonsku sa chystá vydania prepracovanej verzie Kingdom Hearts (KH Mix), my v centre svetovej kultúrnosti sme sa iba teraz dočkali originálnej verzie tejto úchvatnej hry. Mená rodičov tohto herného klenotu vám určite nebudú neznáme, sú to skvelí šikmookí diabli z dielní Square a ich nemenej šikovní animační mágovia zo štúdií Walt Disney. A meno potomka? Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts môžeme charakterizovať ako 3D akčnú adventúra s množstvom charakteristických RPG prvkov. Tento zázrak obdivuhodným spôsobom spája magický svet rozprávok made by Disney s kvalitným a osvedčeným systémom japonských akčných RPG hier. Vyvážené zasnúbenie klasickej hopsačky a hardcore RPG. Jedná sa o akčnejšiu variantu FFX, ktorá je určená primárne bežnému (a hlavne mladšiemu) hráčovi. Nebudeme si klamať, spojenie Square práve so štúdiami Disney jasne predurčuje výsledný produkt ich spolupráce pre nižšiu vekovú kategóriu. Priznajme si však aj fakt, že na väčšine Disneyho animovaných rozprávok sa dokáže zabaviť ktokoľvek, nech už je mu 6, či 26 rokov. A to isté platí aj pre túto hru.

Samotný herný systém je v podstate obdoba osvedčeného mixu akčných a RPG prvkov, použitého už v slávnej Zelde na N64 (pokračovanie na GameCube sa blíži míľovými krokmi), či aj na nedávno vydanom a na našom servery recenzovanom Drakanovi na PS2 (pozri recenziu). Hlavný hrdina má charakteristiky svojich vlastností (napr. sila, obratnosť, boj s mečom, atď.), ktoré získanými skúsenosťami zlepšuje. Základ RPG hry tvorí modifikovaný (zjednodušený a sprehľadnený) bojový a inventárny systém použitý už v RPG legende Final Fantasy X. Podstatná zmena oproti FFX je v skutočnosti, že súboje sa odohrávajú v reálnom čase a postavy nemajú prístup do inventára. Ďalšia zmena - priamo môžete ovládať iba hlavnú postavu, jeho parťákov ovládate iba prostredníctvom nastavenia ich A.I.

Každý príbeh má svojho hrdinu a v prípade Kingdom Hearts to je sympatický mladík menom Sora, ktorý sa pôsobením nepredvídateľných síl osudu dostane za hranice svojho obyčajného sveta, do magickej ríše snov. Sora je tak vlastne viac menej dobrovoľne prinútený zachrániť samotnú existenciu čarokrásneho mnohosveta a čeliť hrozbe síl Zla, ktoré všetko pohltia a zničia. Na svojej dobrodružnej ceste Sora priberie do svojho tímu i zopár zaujímavých a užitočných pomocníkov napr. psa Goofyho, káčera Donalda, či Petra Pana. S nimi bude preskúmavať rozsiahle svety založené na jednotlivých Disneyho rozprávkach, pričom stretnete množstvo známych postavičiek, nielen od Disneyho (napr. Tarzan, Herkules, Myšiak Micky, Alladin), ale aj zo série Final Fantasy (napr. Squall, Aeris, Cloud, Cid).

Na zahnanie hladu po informáciách o tejto skvelej gamese by to hádam stačilo. Nemusíte však hneď nariekať, keďže hra samotná bude čoskoro na trhu (22. novembra v Európe) a onedlho sa aj na tomto servery spolu opäť stretneme s týmto herným skvostom v pripravovanej hutnej recenzii. Aby ste vydržali, odporúčam pozrieť si čo najviac Disneyho rozprávok, Popoluškou počínajúc a zahrať si famózne RPG-čka od Square Final Fantasy VII - X.