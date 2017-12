HP vracia do počítačov starý Windows 7

Firma stiahla zo štandardnej ponuky systém, o ktorý spotrebitelia nemali záujem.

21. jan 2014 o 8:45 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Vyzerá to, ako by ste nasadli do stroja času. Zo štandardnej ponuky výrobcu počítačov a notebookov sa vytratil operačný systém Windows 8. Objaví sa až vo chvíli, ak sa rozhodnete zmeniť parametre ponúkaných modelov a upraviť si ich na mieru.

Firma Hewlett-Packard takto reaguje na ohlasy spotrebiteľov, ktorých Windows 8 nezaujal ani po úpravách. Tie distribuoval pod označením Windows 8.1. Situáciu zrejme možno prirovnať k problémom spred rokov, keď verejnosť rovnako odmietla systém Windows Vista.

HP oslovuje klientov cez e-mail a oznamuje im, že Windows 7 je späť. A spolu s ním nielen vynovené modely notebookov a stolových počítačov, ale aj úspora, ktorá môže dosiahnuť až 150 dolárov. Operačný systém pritom prišiel na trh pred piatimi rokmi.

Windows 7 zostane v aktívnej ponuke do polovice januára 2015, kedy sa zmenia pravidlá pre jeho podporu Microsoftom. Tá bude v redukovanej forme pokračovať do roku 2020. Spolu so sedmičkou v základnej ponuke propaguje HP aj Android. Odkaz na osmičku úplne chýba.

Strategický krok firmy súvisí aj s klesajúcim dopytom po nových strojoch. Celý počítačový segment viní zo stagnácie spomaľujúce inovácie Intelu i operačný systém, s ktorým Microsoft prišiel na trh. No v minulosti to bola práve táto dvojica, ktorá tlačila na nové technológie.

V posledných rokoch sa však darí najmä výrobcom mobilnej techniky. Spotrebitelia míňajú peniaze najmä za tablety a smartfóny.

Napísali v magazíne The Verge.