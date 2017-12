Google: Chceme odfotiť celý svet

Internetová firma plánuje podrobne zmapovať celú zemeguľu, ale najskôr ju musí odfotiť.

8. jan 2014 o 16:47 Ondrej Podstupka

Počúvate ešte ráno pred cestou do práce dopravný servis v rádiu? Ak jazdíte po hlavných ťahoch, urobíte lepšie, ak si pozriete plynulosť premávky na mapách Googlu. Sú nielen kompletnejšie, ale aj aktuálnejšie.

Bežne sa stáva, že keď rádio ešte hlási zápchu na vstupe do Bratislavy, Google už vyfarbil cestu na zeleno – znamená to, že sa zápcha rozplynula.

Takto vyzerá začiatok jednej z revolúcií v cestnej preprave. Svoje ďalšie plány kalifornská spoločnosť predstavila novinárom z Európy a medzi pozvanými bola aj redakcia SME.

Peši aj autom

Mapy Googlu Mesačne ich využíva miliarda používateľov, viac ako polovica ich otvára cez mobil. Služba Street View je dostupná v troch tisíckach miest vo viac ako päťdesiatich krajinách.

Hustota premávky je len prvým krokom. No predstavte si svet, v ktorom vám technologická spoločnosť naplánuje celú cestu, vyhne sa prepchatým miestam, prípadne skombinuje svoje informácie, odporučí zaparkovať auto niekde na kraji mesta a nasadnúť na električku.

A ak cieľ svojej cesty dobre nepoznáte, cestou v električke si pozriete jeho okolie i chodník, ktorým sa máte vybrať zo zastávky električky. To všetko v smartfóne.

„Chceme odfotografovať úplne všetko. To je náš konečný cieľ,“ hovorí Daniele Rizzetto, šéf služby Street View pre Európu, Blízky východ a Afriku.

Kým rozpráva, nasadzujú jeho kolegovia novinárom na chrbát batoh plný elektroniky. Váži asi desať kilogramov a trčí z neho vežička zakončená veľkou guľou, čím pripomína dedinské vodojemy. Vnútri gule je súprava fotoaparátov schopných snímať okolie na všetky svetové strany.

Služba Street View funguje už takmer dva roky aj na Slovensku, takže ju pravdepodobne poznáte. Zobrazuje ulice odfotené z automobilov, ktoré prejazdili veľkú časť krajiny. Výsledkom tak je, že si mapu môžete približovať až na takú úroveň, akoby ste stáli na ulici. Ak sa chystáte na neznáme miesto, uvidíte cieľ aj jeho okolie, zistíte, kde je najbližšie parkovisko či kde nájdete vchod do budovy.

Ako nájsť jednosmerku

To všetko platí, len ak je cieľ vašej cesty na bežných uliciach, kam sa dostali autá americkej firmy.

Od roku 2007, keď spoločnosť poslala do sveta svoje vozidlá s panoramatickými fotoaparátmi, prešli osem miliónov kilometrov ciest a urobili desiatky miliónov záberov v päťdesiatich krajinách. Keď sa cesta stala pre auto nedostupnou, vystriedala ho trojkolka alebo snežný skúter. A dnes už Google fotí aj lesné chodníčky v národných parkoch – čo je práve úlohou ľudí s batohom na chrbte.

„Pomocou zozbieraných dát mapy zlepšujeme, aby boli presnejšie a komplexnejšie, čo nazývame pojmom Ground Truth,“ dodáva Rizzetto.

V preklade do slovenčiny to znamená zhruba pozemná či základná pravda. V praxi to hovorí, že fotografie ukazujú detaily, ktoré zo satelitov nevidno a sú kľúčové pre orientáciu a navigáciu. Nájde tak napríklad dopravné značky či jednosmerné ulice.

„Svet sa neustále mení, čo znamená, že sa musia neustále vyvíjať aj naše mapy a s nimi aj Street View,“ zdôrazňuje manažér.

Nerozhoduje stroj

Presné pravidlá toho, kedy sa majú staršie zábery nahradiť novými, Google nemá. Nové zábery chce robiť, až keď sa odfotená oblasť výraznejšie zmení, čo zatiaľ posudzujú prípad za prípadom.

Autá napríklad po dohode s japonskými úradmi poslali opakovane nafotiť oblasti zasiahnuté vlnou cunami, ktorá spôsobila kolaps elektrárne pri Fukušime.

S úradmi, ktoré rozhodujú, kam firma smie a kam už nie, sa rokuje vždy ešte skôr, ako autá vyjdú do ulíc. Keď sa podarí získať povolenia, treba naplánovať samotné snímanie: to prebieha len v dobrom počasí a snaží sa zachytiť celé mesto.

Výpadky v pokrytí môžu byť podľa Rizzetta výsledkom zablokovanej cesty alebo toho, že sa nepodarilo získať povolenie na odfotenie voľne dostupného, no v skutočnosti súkromného pozemku.

Zozbierané fotky potom skončia na serveroch, kde ich automaty spracujú a priradia k mapám, ale aj rozmažú tváre či poznávacie značky zachytených áut.

FOTO SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Malá armáda

Veľkú časť máp Google spracováva práve v Zürichu. Miestny kampus pripomína malé univerzitné mestečko s vlastnými reštauráciami, práčovňou či posilňovňou. Pracovným jazykom je angličtina, no počuť možno aj ruštinu či francúzštinu.

„Máme tu viac ako tisícku zamestnancov, takmer všetci sú vývojári a podstatná časť z nich pracuje na mapách,“ hovorí Čech Jarda Bengl, ktorý v zürišskej centrále pracuje už šesť rokov. Medzi kolegami má približne dvadsať ľudí z Česka a Slovenska.

Vývojári vymýšľajú, ako môže Google automaticky využiť aj zdanlivo nesúvisiace údaje a zobraziť ich na mape užitočným spôsobom.

Napríklad, či je v meste dopravná zápcha, počítače firmy zisťujú tak, že zozbierajú dobrovoľne poskytnuté údaje o polohe mobilných telefónov, ktoré sa nachádzajú na ceste, a pozrú sa, ako rýchlo sa zariadenia pohybujú. Ak zistia, že viacero telefónov sa pohybuje oveľa pomalšie, ako je v tom čase pre cestu bežné, zobrazia na mape ťažkosti.

Ďalším cieľom je naučiť mapy lepšie pochopiť otázky a ponúkať odpovede tak, aby boli na mieru šité konkrétnym používateľom. Pri hľadaní reštaurácie tak budú napríklad ponúkať najskôr tie, ktoré dobre ohodnotili vaši priatelia.

Vyrovnať sa s novým

Nové prvky a funkcie máp vždy prinášajú aj nové druhy problémov. Google tvrdí, že sa musí naučiť organizovať logistiku flotily áut na úrovni kontinentov a zároveň zvládnuť často dlhé a podrobné rokovania s úradmi.

Za roky zbierania dát pre Street View čelila spoločnosť kauzám aj súdnym procesom. Napríklad keď sa ukázalo, že autá pri prechádzaní ulicami zbierali dva roky údaje z nezabezpečených wi-fi sietí v tridsiatich krajinách. Dialo sa tak v čase, keď snímacie autá ešte po Slovensku nechodili.

Google tvrdí, že sa tak dialo omylom, no okrem zvýšenej pozornosti úradov si tak vyslúžil aj dlhý a komplikovaný súdny spor.

Street View, informácie o premávke či mestskej doprave, ale aj lepšie vyhľadávanie podnikov je len časť toho, kam firma chce mapy posunúť. Ak je vaším cieľom zozbierať všetky informácie na svete, musíte byť pripravení na nové veci. „Google je postavený tak, aby sme vedeli nové veci využiť, keď sa objavia,“ hovorí Rizzetto.

Na financovaní cesty sa podieľal Google.