Intel: Predaj prenosných počítačov prevýši predaj stolových

Kuala Lumpur 22.októbra (TASR) - Najväčší výrobca čipov na svete Intel Corp. v utorok oznámil, že globálny dopyt po prenosných mobilných počítačoch ...

22. okt 2002 o 12:34 © TASR 2002

Kuala Lumpur 22.októbra (TASR) - Najväčší výrobca čipov na svete Intel Corp. v utorok oznámil, že globálny dopyt po prenosných mobilných počítačoch predstihne dopyt po tradičných stolových. Zmena sa očakáva najprv v ázijských krajinách ako Japonsko a Kórejská republika, kde dopyt po mobilných počítačoch predstavuje v súčasnosti zhruba 50 % celkového dopytu počítačov.

Podľa informácií agentúry Reuters plánuje Intel investovať 150 miliónov USD v spoločnostiach, rozvíjajúcich bezdrôtovú technológiu počítačov, aby zvýšil svoj príjem a zisk v nasledujúcich rokoch. Predaj mobilných počítačov by mal dosiahnuť 15-% ročný rast a do konca roka 2006 by jeho predaj mal vzrásť na 50 miliónov kusov. Do roku 2004 by sa 9 z 10 vyrobených počítačov malo vyrobiť na bezdrôtovej technológii Wi-Fi formátu, používaného pri vzájomnom zapojení počítačov a internetu.

Intel očakáva zavedenie mikročipov novej generácie pre mobilné počítače pod názvom Banias v prvej polovici budúceho roka. Tento prvý procesor mobilných počítačov vyvinutý Intelom sľubuje vyšší výkon a až 12-hodinovú funkčnosť batérií.

* 1 jan gl