Siemens predstavil päť telefónov pre americký trh

Frankfurt/New York 22. októbra (TASR) - Nemecký koncern Siemens AG plánuje uviesť v USA päť nových mobilných telefónov - počnúc jednoduchými prístrojmi ...

Frankfurt/New York 22. októbra (TASR) - Nemecký koncern Siemens AG plánuje uviesť v USA päť nových mobilných telefónov - počnúc jednoduchými prístrojmi až po komplexnejšie telefóny s farebným displejom, multimediálnymi a fotografickými funkciami.

Siemens predstavil, napríklad, model A56, ktorý začne predávať o dva mesiace a S56 s farebným displejom, funkciou obrazových správ MMS a pripojiteľným fotoaparátom, ktorý sa na trh dostane v 1. štvrťroku. Spoločnosť zároveň predstavila európsku verziu S56, označenú ako S55.

Siemens si chce týmto spôsobom získať podiel na americkom trhu a zameria sa na produkty na báze technológie GSM (Global System of Mobile Communications), ktorá je síce v Európe rozšírená, no v USA sa ešte len začína presadzovať. Podľa jeho údajov severoamerický trh GSM by sa mal do roku 2006 zvýšiť o 50% na 200 miliónov používateľov.

Siemens sa v prvom rade sústredí na dizajn nových telefónov a z toho dôvodu ťažisko bude ležať na dizajnérskych centrách v USA. Produktový dizajnér Siemensu Ulrich Skrypalle predpovedá výraznú zmenu v tvare a materiáloch použitých v telefóne a predstavil futuristické prototypy, napríklad, telefón vo veľkosti kreditnej karty, prístroj z kože a titánia, telefón v tvare vajca s otváracou klávesnicou či trojuholníkový prístroj s vypuklým monitorom na sledovanie filmov a otváracou klávesnicou.

Spoločnosť podpísala dohodu s Cingular Wireless o dodávke celej série telefónov GSM, vrátane modelu C56, vyvinutého špeciálne pre Cingular. Okrem toho má Siemens dohody o predaji telefónov cez distribučnú sieť spoločnosti AT&T Wireless a divízie T-Mobile USA (Deutsche Telekom AG).

Siemens zároveň potvrdil, že pri vývoji telefónov so širokopásmovým prístupom na internet plánuje používať čipy spoločnosti Motorola Inc.

