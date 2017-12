Highland Warriors - RTS-ska z Britských ostrovov

Nová real-time stratégia od Data Becker vás zavedie na Britské ostrovy do minulosti, keď im vládol kráľ Eduard I, ktorý sa preslávil bojmi proti Škótom. A to isté vás čaká aj v tejto hre.

21. okt 2002 o 11:49 Ján Kordoš

K dispozícii budete mať približne tridsať misií, ktoré budú rozložené do štyroch kampaní. Zastúpené tu budú tri škótske kmene a jeden anglický. Možno sa to bude zdať ako presila škótskeho osadenstva, treba však vziať na vedomie, že škótske kmene sa v tej dobe mlátili aj medzi sebou. Dosť mi to pripomína Braveheart, ktorý však (aspoň podľa mňa) dopadol hrozne. Možno sa "Data Beckerovcom" podarí prísť do cieľa s úsmevom.

K tomu im bude pomáhať aj engine, ktorý si pripravili pre túto hru. Ide o engine Atlas (dosť honosné meno), ktorý zvláda dosť veľké množstvo polygónov, ktoré by mali zvýrazniť detailnosť krajiny i vojakov. Podľa obrázkov to vyzerá sľubne, otázkou však ostáva minimálna konfigurácia, ktorá zverejnená nebola. Autori si pre nás pripravili aj približne hodinku a štvrť animácií. Po úspešnom boji sa spustí filmová sekvencia, ktorá nám ukáže, ako sa príbeh bude odvíjať ďalej. Sľuby autorov nám tiež hovoria, že sa môžeme tešiť na realistické zmeny ročných období, čo samozrejme bude mať vplyv na vašich vojakov. V zime je oveľa ťažšie dostať sa na vrchol kopca – niekedy dokonca nemožné. Produkcia jedla je v zime veľmi obmedzená, tak musíte nájsť iné, alternatívne zdroje potravín.

Nemala by chýbať ani podpora multiplayeru, ktorý si budete môcť zahrať po lokálnej sieti, aj po internete. Maximálny počet hráčov sa vyšplhal na osem ľudí. A posledná informácia, ktorú som sa o hre dozvedel, bol plánovaný dátum vydania hry. Koniec roku 2002.