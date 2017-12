Logo na Siemens ME45 zdarma

21. okt 2002 o 10:54

Dobry den!Chcel som vas velmi pekne poprosit, ci by ste mi nemohli poradit kde by som zohnal ZDARMA logo s napisom SIEMENS na moj legalny Siemens ME 45. Mam Easy kartu a nemam moznost pouzit datovy kabel. Rad by som ho ziskal z internetu zdarma. Je to mozne, prosim? Za odpoved vam vopred velmi pekne dakujem!S pozdravom vas staly citatel Tomas.

Dr. Mobilný odpovedá:

Bohužiaľ, momentálne to inak ako cez kábel nejde, nepoznám žiadny server na Slovensku, ani v zahraničí, ktorý by túto službu ponúkal zadarmo, ale ani za poplatok. V prípade, že sa nájde čitateľ, ktorý vie poradiť, prosím o príspevok do diskusie k tomutočlánku.