Deux Ex: The Conspiracy - dokonalá konšpirácia na PS2

Deus Ex, na prvý pohľad vyzerá ako strieľačka z pohľadu prvej osoby (FPS) a väčšinu času sa i tak hrá. Na druhý (tretí, štvrtý, ...šesťdesiaty) pohľad však objavíte neobyčajne kvalitne spracované RPG s hutným nelineárnym príbehom. A túto lahôdku si môžete

21. okt 2002 o 10:36 Milo Gracík

teraz vychutnať i na PS2!

Budúcnosť je neutešené, chaotické a nebezpečné miesto. Fanatici a teroristi útočia otvorene zabíjajúc tisíce; drogy, choroby a znečistenie však zabíja oveľa viac. Svetová ekonomika je blízko kolapsu, sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnými narástli do veľkosti Grand Kaňonu. Najhoršie však je, že konšpirátori usilujúci o svetovládu sa rozhodli, že teraz je ten správny čas vystúpiť z tieňa a prevziať kontrolu. Nikto neverí v ich existenciu. Nikto okrem teba!

Deus Ex je unikátny mix first-person strieľačky, plíženia a hackovania v reálnych podmienkach reálneho sveta polovice 21. storočia, reálneho pre hlavného hrdinu tohto príbehu, J.C. Dentona a tým zároveň reálneho aj pre vás, pretože na mnoho hodín si privlastníte jeho identitu, jeho život, jeho svet. Kryštalicky čistý výťažok tých najlepších ingrediencií z Metal Gear Solid 2 a Elder Scroll Arena III: Morrowind. Prirovnanie k týmto dvom herným HITom iste napovie viac sviatočným hráčom PS2 a PC, pretože tieto tituly pozná každý z majiteľov PS2 a PC. MGS2 je pojem pre PS2 hráčov a Morrowind zase pre PC hráčov (i keď táto výborná RPG-čka nie je čisto PC projekt a vyšla aj na jednej z NEXT-GEN konzolí, na XBOXe). Samozrejme, Deus Ex je pojem sám o sebe, vedľa System Shocku 2, Thiefa 2 to je jedna z nemnohých PC hier poslednej generácie, ktorá prekročila hranice svojho žánru FPS a stala sa legendou.

Ak sa vrátime do niekoľko rokov vzdialenej minulosti, do doby počiatkov FPS na PC, objavíme veľmi netradične a kvalitne spracovaný titul – System Shock. V dobe svojho vzniku to bol skutočný ŠOK, titul nadštandardne prepracovaný po dizajnérskej, hernej i technickej stránke. Jedna z prvých (ak nie vôbec prvá) strieľačka z vlastného pohľadu, ktorá prekročila hranice vlastné tomuto žánru a prestala byť iba skvelou bezmyšlienkovitou, adrenalínovou zábavou. System Shock priniesol do násilného, krvavého a brutálneho žánru FPS realitu, logiku a silný príbeh. Teda, nie že by nebol System Shock brutálny, či krvavý, ale toto všetko ponúkal v omnoho rafinovanejšej forme než jeho súčasníci, násilie nebolo pre neho cieľom, ale prostriedkom budovania atmosféry a rozvíjania príbehu. A už tu máme nie tak dávnu minulosť, keď na PC prišiel (skoro súčasne s priamym pokračovaním) nepriamy nástupca System Shocku, jeho bratranec Deus Ex. A teraz máme konečne možnosť zahrať si túto zaujímavú hru aj my, vlastníci čierno-modrých nadupaných mašín.

Počas hry sa stotožníte s J.C. Dentonom, zvláštnym agentom organizácie UNATCO (United Nations Anti-Terrorist Coalition), zapojeným do špeciálneho augmentačného programu, ktorý mu umožňuje využívať výhody poskytované implantovaným nanotechnologickým kyber vybavením (nočné videnie, zvýšená sila, rýchlejšie reakcie apod.). Úlohou UNATCO, a teda i J.C. Dentona je boj proti terorizmu, čo v polovici 21.storočia nie je vôbec ľahká úloha. Nosná línia príbehu sa krúti okolo svetovej epidémie najsmrtiacejšej choroby ľudskej histórie nazvanej Šedá Smrť (Grey Death), ktorá bola pravdepodobne umelo vytvorená za účelom vydierania vládnúcich kruhov. Aspoň to tak vyzerá na prvý pohľad, avšak 21.st. je storočie informácií, pravda sa skrýva za pravdu a lož za lož. Našťastie liek existuje, nie však v dostatočnom množstve, takže je prioritne dodávaný bohatým a vplyvným, čo má za následok násilné pouličné nepokoje. Ulice svetových veľkomiest sa premenili na bojové zóny, v metropoliach ako New York, Paríž a Hong Kong bol vyhlásený výnimočný stav. Paranoja vládne svetu, nemôžete dôverovať nikomu, niekedy ani sám sebe. Je to svet zrady a klamstva. Toto je Deus Ex.

Klasicky, ako v každej inej RPG hre na počiatku definujete základne charakterové vlastnosti Dentona, t.j. pridelíte skúsenostné body schopnostiam a zručnostiam, o ktorých si myslíte, že ich počas hry bude potrebovať (napr. boj zblízka, plíženie, streľba z krátkych, či dlhých zbraní, ošetrovanie, páčenie zámkov, hackovanie a mnohé ďalšie). Každá z týchto schopností má štyri úrovne, pričom základnú úroveň ovláda každý frajer, štvrtou sa však môže pýšiť iba skúsený profesionál. Samozrejme, počas hry získavate ďalšie skúsenostné body, ktorými zvyšujete (a tým i zlepšujete) Dentonove schopnosti. Nemyslite si však, že postupom času sa z Dentona stane Superman, nikdy nebudete mať dostatok skúseností, aby ste mohli na maximum zdokonaliť všetky schopnosti, nutný je rozumný kompromis. Preto je dobré si v priebehu hry rozmyslieť, ktorý spôsob hrania (akčný násilný, tichý plíživý, ľstivý hackerský) bude pre vás prioritný a zamerať sa na schopnosti a vylepšenia, ktoré budú pre vybraný spôsob najvýhodnejšie.

Teoreticky hru môžete prejsť a dokončiť tromi hlavnými spôsobmi (akčný, plíživý, hackerský), ale prakticky ich môžete (a asi i budete) kombinovať. Prvý spôsob spočíva v rozvíjaní Dentonových schopností manipulácie s pištoľami a puškami, je priamy, hlučný, akčný a adrenalínový, v podstate kopíruje akúkoľvek inú FPS, ak ste milovníci dunenia streľby, cinkotu nábojníc a ohlušujúcich výbuchov, je toto cesta pre vás. Ak pridávate body skúseností do chladných zbraní (využijete aj strelné zbrane) a tichého pohybu, budete sa vyžívať v plížení vlastným tieňom, nevidený a nepočutý protivníkmi ich budete prekvapujúco a účinne pacifikovať rôznymi druhmi tichých zbraní, od dýky, obušku, paralyzéra, kuše, až po pištole s tlmičom. Pri rozvíjaní páčenia zámkov, schopností práce s počítačom a elektronikou bude Denton bezproblémovo hackovať počítače a terminály, dekódovať bezpečnostné obvody, oslepovať detekčné senzory, otvárať nedobytné trezory, čítať tajné e-maily, ovládať strážnych robotov, špehovať protivníkov a odvádzať ich pozornosť, zatiaľ čo sa bude plížiť tajnými chodbami, kanalizáciou, či ventiláciou. Kombinovanie týchto prístupov vám zaistí stále nové objavy, situácie, stretnutia, problémy a riešenia, takže hra sa vôbec nestáva stereotypnou, ani pri svojej gigantickej rozlohe a niekoľkých alternatívnych zakončeniach.

Zbrojný arzenál, ktorým budete počas hry disponovať je skutočne úctyhodný, zahŕňa množstvo najrôznejších zbraní, od obstarožnej (ale stále účinnej:) dýky, cez všakovaké pištole, útočné a odstreľovacie pušky, granáty, raketomety a výbušniny, až po niekoľko extrémne účinných experimentálnych zbraní. Okrem toho môžete svoje zbrane rôzne upravovať a vylepšovať, napr. tlmičmi hluku, zvyšovačmi dostrelu, stabilizátormi, teleskopmi, zameriavačmi atď. Okrem zbraní sa vo vašom repertoáry pracovných nástrojov nachádzajú aj veľmi užitočné hi-tech hračky, ktoré vám uľahčujú infiltráciu, plíženie a špionáž (a vďaka ktorým James Bond bledne závisťou:).

O Deus Ex-e by sa dalo napísať ešte mnoho strán, bolo by to však iba mlátenie prázdnej slamy. Čo vám môže lepšie priblížiť a sprostredkovať atmosféru tohto veľkolepého dobrodružstva, než hra samotná?

Grafika - 3 a 1/2 hviezdičky

Deus Ex neoplýva oslňujúcou grafikou (s výnimkou prepracovanej grafiky postáv a úžasných dynamických efektov počasia), zato však dostatočne funkčnou, ktorá skvele navodzuje atmosféru pochmúrnej a bezútešnej budúcnosti (prítomnosti:). Niektoré herné lokácie vyzerajú pekne a vkusne, v porovnaní so zbytkom hry až luxusne (napr. futuristický look Hong Kongu). Textúry sú dosť jednoduché a geometria objektov ostro rezaná, žiaľ, ani tieto zjednodušenia autorom nepomohli k zvýšenému framerate. I keď je framerate vcelku postačujúci a hra sa hýbe rýchlo, v niektorých situáciách (skrumáž protivníkov, hromadné explózie) rýchlosť nie je vyhovujúca. Môžete sa však tešiť na skvele spracované renderované animácie niekoľkých koncov, na ktoré vás navnadí perfektne spracované úvodné intro.

Interface - 4 hviezdičky

Ovládanie je bezproblémové, behom jednej – dvoch hodín vám prejde do krvi. Obrovské množstvo rôznych funkcií, nastavení a ich kombinácií vtesnaných do tucta tlačidiel DualShock2 ovládača je skoro zázrakom. Plusom pre PC orientovaných je podpora ovládania prostredníctvom USB klávesnice a myši. Samozrejmosťou je možnosť uloženia progresu kedykoľvek počas hry.

Hrateľnosť - 4 a 1/2 hviezdičky

Kvôli nedostatočnej veľkosti RAM, je každý level rozsekaný na niekoľko menších oblastí, nanešťastie hranice týchto oblastí nie sú nijako vyznačené (ani na mape). Takže sa vám môže veľmi ľahko stať, že uprostred adrenalínového boja nechcene prekročíte pomyselnú hranicu oblasti, čo má za následok dvojnásobne dlhé, nudné a únavné nahrávanie. Pozitívum je, že tieto hranice slúžia aj ako checkpointy, takže po Dentonovom úmrtí začínate na mieste posledného loadingu. Príliš realisticky spracované zameriavanie mi robilo väčšie, či menšie problémy počas celej hry. Aj keď upgradovaním streleckých schopností a rôznymi vylepšeniami zbraní sa to zlepšilo, nemal som z toho taký príjemný pocit ako v Medal of Honor: Frontline, kde sa mi zameriavalo vynikajúco.

Multiplayer

Možnosť hry viacerých hráčov táto hra neponúka.

Zvukové efekty - 3 a 1/2 hviezdičky

Zvukové efekty sú efektné, spracované na úrovni. Vhodne utvárajú kulisu ultraseriózneho kyberpunkového eposu. Nadabovanie charakterov a repertoár hlasov je dobrý, zrozumiteľnosť pre bežného angličtinára tiež. Dnes už štandardom je možnosť zapnutia zobrazovania titulkov pri rozhovoroch.

Hudba - 3 a 1/2 hviezdičky

Po mnohých hodinách strávených pri Deus Ex, musím povedať, že znie oveľa lepšie než vyzerá. O akustický doprovod pri bojových scénach sa stará celkom slušný, ale nijak výrazný techno soundtrack. S výnimkou jednej, či dvoch skutočne božských skladieb je to veľmi ľahko zabudnuteľný, nemastný - neslaný futuristický priemer.

Inteligencia a obtiažnosť - 4 a 1/2 hviezdičky

Inteligencia protivníkov je trochu rozporuplná, niekedy sa chovajú veľmi rozumne a realisticky (napr. útočia zo zálohy, skrývajú sa, privolajú si pomoc), inokedy sa bezhlavo vrhajú pod hlavne vašich zbraní, je to však plne podľa skutočnosti, niekto je živý profík, niekto mŕtvy zelenáč :). Vďaka skvelému a realistickému dizajnu misií a lokácií je obtiažnosť vyvážená, bežnému hráčovi by dohranie nemalo robiť väčšie problémy, ak má trochu šikovné prstíky a dokáže logicky premýšľať. Deus Ex ponúka obrovský priestor k preskúmaniu. Veľa času strávite iba púhym prechádzaním po budovách a uliciach, pričom natrafíte na neskonalé množstvo rôznych ľudí, robotov, situácií a miest. Aj v prípade, že dohráte Deus Ex so všetkými alternatívnymi koncami, zostane vám nespočetné množstvo variácií riešení situácií, problémov, množstvo ciest a miest na preskúmanie. Jednoducho, Deus Ex vám vydrží extrémne dlho.

Verdikt - 4 a 1/2 hviezdičky

Warren Spector a Ion Storm s virtuozitou skúseného majstra obdivuhodne zladili rôznorodý orchester nadpriemernej grafiky, skvelého dizajnu, originálnych nápadov a úžasnej hrateľnosti v dokonalej harmónii. Jasná voľba, nielen pre fajnšmekrov FPS, ale aj pre všetkých RPG pozitívnych. Pre mňa osobne je Deus Ex jedným z najlepších PS2 RPGčiek a vedľa Final Fantasy X a Summonera ho zaraďujem k špičke tohto žánru. Deus Ex nie je hra, to je život sám o sebe, je to fungujúci svet blízkej budúcnosti, plný násilia, smútku, depresie... ale i nádeje. Prežite ho na vlastnej koži.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.