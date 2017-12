Európa vyslala na obežnú dráhu "lovca čiernych dier"

19. okt 2002 o 8:37 © TASR 2002

Damstag 19. Októbra (TASR) - Ruská raketa Proto-K vyniesla vo štvrtok na obežnú dráhu astrofyzikálny satelit Integral Európskej kozmickej agentúry, jeden z najsofistikovanejších teleskopov sveta, ktorý bude vo vesmíre študovať čierne diery a supernovy. Podľa Arvinda Parmara, ktorý sa podieľa na tomto projekte, satelit umožní vedcom poodhaliť tajomstvo stvorenia vesmíru. Raketa Proton-K, ktorá úspešne družicu so satelitným laboratórium Integrál vyniesla, odštartovala síce z kazašského kozmodrómu Bajkonuru, ale na obežnej dráhe prevzal nad ňou kontrolu tím európskych vedcov v Nemecku. Podľa Jocelyn Landau Constantinovej v operačnom centre Európskej kozmickej agentúry neďaleko Damstagu sa tunajší odborníci starajú o to, aby laboratórium fungovalo so všetkými prístroji a posielalo na Zem všetky údaje. Na palube satelitného laboratória paralelne prebiehajú štyri experimenty, ktoré stáli zhruba 150 miliónov dolárov. Samotná družica stála trikrát toľko. Tajomstvo vesmírnej galaxie sa nedá získať lacno. Podobný výskum je však podľa vedúceho projektov Európskej vesmírnej agentúry Johna Credlanda pre ľudstvo veľmi potrebný.

"Ľudstvo túži po ďalších vedomostiach a vesmírny výskum nám umožňuje získať poznatky, ktoré by boli zo Zeme nedostupné. Robíme to preto, lebo chceme okolitému svetu viac porozumieť."