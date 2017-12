Metal Gear Solid 2 Substance - špionážná akcia opäť na PC

Priaznivci tejto špionážnej akcie, ktorá na PC konvertovala zo šedivej bedničky od Sony sa môžu začať pomaly tešiť. Konami totiž pripravuje pokračovanie, ktoré by malo zlepšiť všetko to, čo sa vám v prvom diely nepozdávalo.

18. okt 2002 o 18:40 Ján Kordoš

Prejdime ale k novinkám. To, že sa zmenil pôvodný názov (Metal Gear Solid X) vás asi zaújimať veľmi nebude, ale pre úplnosť spomeniem aj to. V tomto nášupe sa dočkáme veľkého počtu misií - pôvodný obsah Substance bol totiž obohatený o 200 VR tréningových levelov a 100 alternatívnych misií. Pre hráčov, ktorí nehrali prvý diel ešte malá poznámočka: virtuálne tréningové levely sú úrovne, v ktorých si môžete dokonale precvičiť svoje schopnosti. Tieto misie sú trošku ťažšie, ale o to lepšie budete pripravený na hru. Alternatívne misie sú akoby už existujúce misie, ale s iným príbehom. Navštívite už existujúcu úroveň, ktorá však bude mať iný postup v hraní.

Môžete sa tešiť aj na to, že už nebudete po celú hru hrať len za jednu postavu, ale za dve. Všetko to bude kvôli príbehu, ktorý by mal byť zvládnutý výborne. To však už vieme z prvého dielu, že kvalitný príbeh nerobí žiadny problém tvorcom hry. Ale vráťme sa k tým postavám. Konkrétne budete ovládať už známeho Solid Snaka a Raidena.

O tejto hre sa zatiaľ veľa nevie, ale podľa screenshotov to vyzerá výborne. Dokonca na jednom obrázku som videl Snaka jazdiť na skateboarde, čo je však možno len vtip od Konami. A na záver ešte malá perlička. Konami, respektíve tvorca MGS, Hideo Kojima, uvažuje aj o multiplayeri, ale zatiaľ to je všetko len v štádiu úvah.