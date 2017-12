No One Lives Forever 2 - Kate Archer opäť zasahuje!

Po dvoch rokoch sa znovu môžete vžiť do úlohy supertajnej agentky Cate Archer, ktorá je v službách nadnárodnej bezpečnostnej organizácie UNITY a bojovať proti najväčším zloduchom planéty. Áno je to tak, máme tu druhý diel first-person špionážnej akcie.

18. okt 2002

Ale začnime pekne od začiatku. V druhom diely budete znovu bojovať proti zločineckej organizácii H.A.R.M. a proti ďalšiemu šialencovi, ktorý chce ovládnuť svet, no klasika. Vašou úlohou je zistiť, ako tentokrát bude chcieť zákerná organizácia ovládnuť svet a čo je vlastne plán OMEGA. Viac vám už neprezradím, príbeh je dôležitou zložkou hry a doplňuje už tak skvelú atmosféru hry.

Začínate kapitolou v Japonsku, ktorá je aj akýmsi tutorialom. Potom sa objavia titulky a začína hra. Počas hrania navštívite rôzne miesta (Sibír, Antarktída, India... ). Každá z kapitol je veľmi dobre koncipovaná a levely sú vynikajúco navrhnuté. Postupne sa striedajú levely, ktoré sú akčnejšie s tými, ktoré musíte prejsť tak, aby vás vôbec nikto nespozoroval. Občas pri svojom postupe narazíte na veľmi originálne momenty, na ktoré určite tak rýchlo nezabudnete, ako napríklad naháňačka na detskej trojkolke po indickom mestečku, alebo lietanie v tornáde (Tí z vás, ktorí poznajú rozprávku o čarodejníkovi z krajiny Oz, možno už tušia o čom tu hovorím). Podobných perličiek nájdete v hre oveľa viac.

Ako som už spomenul, je to síce akčná hra, ale dôraz sa kládol hlavne na nenápadne zakrádanie sa, prehľadávanie skríň a stolov, skrývanie a infiltrovanie budov a základní. Najlepšie na tom je, že skoro v každej situácii máte na výber viacero možností. Samozrejme môžete vbehnúť priamo medzi nepriateľov s výkrikom "Hurááááá!" a snažiť sa ich všetkých rozstrieľať. Určite sa to dá, ale varujem vás, nie je to nič ľahké. Bude veľmi náročné likvidovať nepriateľov po tom, čo jeden z nich spustil poplach a na vás sa valia stále ďalší a ďalší. Neradil by som vám to ani preto, že prídete o zážitok z hrania.

Aká by to bola bondovka, keby ste nemali k dispozícii šikovné vecičky zamaskované do predmetov obyčajnej dennej spotreby, ktoré vám pomáhajú pri vašom postupe. Preto je pre vás po chvíli používanie vecí ako dekóder v pudrenke alebo paralyzér v špirále na oči samozrejmosťou. Taktiež máte k dispozícii aj klasické zbrane, ktoré boli navrhnuté podľa svojich reálnych predlôh ako napríklad starý známy samopal AK-47 (čiže kalach).

Ďalším prvkom, ktorý výborne doplnil hrateľnosť tejto hry je schopnosť vylepšovať svoju postavu v štýle RPG. Každá kapitola obsahuje niekoľko povinných i nepovinných úloh, za splnenie ktorých dostávate skill pointy. Tieto body dostávate aj za nájdenie viac i menej dôležitých dokumentov a informácií. Po dosiahnutí určitej hranice si môžete s ich pomocou vylepšiť niektorý z deviatich základných atribútov vašej postavy. Týmto spôsobom si môžete napríklad vylepšiť schopnosť vašej postavy pohybovať sa potichu, schopnosť spôsobiť zbraňou čo najväčšie poškodenie, alebo zvýšiť si rýchlosť pohybu s bezvládnym telom.

Ešte sa vrátim k veľmi podstatnému prvku hry a tou je atmosféra. Ako som už spomenul, atmosféra je v týchto hrách kľúčová, pretože aj keby bola hra technicky zvládnutá vynikajúco, asi by vás veľmi nebavila, ak by ste sa nedokázali zžiť so svojou postavou a ak by ste to s ňou celé neprežívali naplno. Atmosféra je komiksová a veľmi pripomína filmy s agentom Austinom Powersom. Celá je prešpikovaná ľahkým a nenásilným humorom. Počas hrania sa neustále stretávate s niekedy až absurdne vtipnými rozhovormi postáv, ktoré si môžete skryto vypočuť, alebo s dokumentami, ktoré síce nie sú nijako dôležité pre postup v hre, za to sa však vyplatí prečítať si ich.

Neustále sa budete usmievať a občas to už nevydržíte a rozosmejete sa nahlas. Samozrejme, je to podmienené aj tým do akej miery ovládate angličtinu (v tomto prípade sa vyplatí rozumieť veľmi dobre). Postavy vykonávajú rôzne činnosti (niekedy ich môžete prichytiť aj pri tom ako si uľavujú pri strome), bavia sa spolu, postávajú, fajčia, pospevujú si, sedia pri stole a píšu, prehľadávajú sa v kartotéke. Proste maličkosti, ktoré sú pre atmosféru veľmi dôležité.

Grafika - 4 a 1/2 hviezdičky

Po grafickej stránke sa tejto hre nedá asi nič vytknúť. Najnovšia verzia LithTech enginu je oku lahodiaca. Oči budete vyvaľovať už v prvej misii v Japonsku, kde sa objavíte pred vodopádom a váš zrak určite padne na most zahalený v hmle. To samozrejme má za následok aj to, že budete potrebovať slušnú zostavu. Autori uvádzajú ako minimum Pentium III 500 MHz, 128 RAM a grafickú kartu s 32 MB RAM. Doporučená konfigurácia však je aspoň gigaherzový procesor, 256 MB RAM a grafickú kartu so 64 MB RAM. Pri tejto konfigurácii si už však budete môcť vychutnať túto hru s plnými detailmi a to naozaj stojí za to. Vynikajúco spracované textúry, modeling levelov, alebo taká drobnosť ako je kondenzovaná para z úst v zime, to všetko sú faktory, ktoré sa podpísali na celkovom, výbornom dojme z grafiky.

Animácie postáv sú urobené profesionálne za pomoci motion-capturingu. Pohybujú sa uvoľnene, plynulo, nezasekávajú sa do stien ani do predmetov. Maličkosti ktoré sa síce dajú prehliadnuť, ale vo veľkej miere dopĺňajú atmosféru, ktorá je v hrách tohto štýlu veľmi potrebná a mala by byť na čo najvyššej úrovni.

Výborne vyzerajú aj tváre. Je to vidieť hlavne v prestrihoch medzi jednotlivými misiami, ktoré nie sú renderované, ale sú priamo z enginu hry. Postavy robia grimasy podľa nálady, nadvihujú obočie, škeria sa, ústa sú zosynchronizované so zvukom - proste jedna báseň.

Interface - 4 a 1/2 hviezdičky

Inštalácia hry prebehla bez problémov a celkom rýchlo vzhľadom na to, že sa hra nachádza na dvoch diskoch. Ovládanie je veľmi intuitívne a prehľadné. Celé ovládanie si môžete navoliť sami. Zbrane si vyberáte z podobného menu, aké už poznáte napríklad z hry Half Life. Ponuku kde nájdete inventár, atribúty vašej postavy, dokumenty, ktoré ste našli, menu hry atď., si môžete vyvolať jediným klávesom. Všetky nastavenia môžete robiť priamo v hre a dokonca si hneď otestovať, či bude na vaše aktuálne nastavenie stíhať aj váš hardware.

Proti ovládaniu hry nemám skoro žiadne výhrady, okrem jednej maličkosti. Vyberanie zbraní a nástrojov je trochu ťarbavé a občas reaguje s krátkym časovým odstupom, takže keď si omylom vyberiete zbraň alebo predmet, ktorý ste nechceli, musíte sa vracať a trošku čakať. Nie je to veľká chyba, ale keď sa strhne veľká trma-vrma a vy si práve v ten moment chcete prehodiť zbraň a netrafíte sa, máte zrazu veľký problém a niekedy sa to určite skončí loadovaním nahranej pozície. Nie je totiž veľká výhra, keď sa vrhnete so šperhákom v ruke na piatich nepriateľov so samopalmi. Ináč je interakcia s prostredím na veľmi dobrej úrovni.

Hrateľnosť - 4 hviezdičky

Ako som už povedal, dôraz bol kladený na tiché plíženie sa pomedzi rady nič netušiacich nepriateľov a zbieranie informácii, poprípade záškodnícku činnosť ako je kladenie bômb na kľúčové miesta levelov alebo odpočúvanie telefónov. Môžete sa skryť v niektorom z tmavých rohov a zákutí a tam nepozorovaný prečkať, až okolo vás prejde nepriateľský vojak. Potom si s ním už poradíte v tichosti a z bezpečnej vzdialenosti. Poprípade môžete prevrhnúť fľašu alebo pustiť vodu z kohútikov a počkať, kým sa toto zvedavé indivíduum príde pozrieť, čo sa to tam deje. To, čo bude nasledovať, je už na vás.

Nosenie bezvládnych tiel, možnosť nakukovať za roh, ticho sa pohybovať, skrývať sa v tieni, zneškodňovať bezpečnostné kamery, dekódovať tajné správy a kódy elektronických zámkov, to všetko sú samozrejmosti, ktoré by mal každý tajný agent ovládať, a nie je to ináč ani v tejto hre. Výborná hrateľnosť a atmosféra je práve to, čo oddeluje tento titul od šedivého priemeru.

Multiplayer - 2 a 1/2 hviezdičky

Hrá ma aj možnosť multiplayeru, ktorý je síce zábavný, ale veľmi krátky. Môžu ho hrať až štyria hráči v kooperatívnom móde, má však iba štyri misie, ktoré dopĺňajú hlavný príbeh, a to je veľmi málo. Môžete si zahrať ako po lokálnej sieti tak aj po internete. Je vidieť, že autori sa zameriavali hlavne na single-playerovú časť.

Zvukové efekty - 4 a 1/2 hviezdičky

Zvuky sú v tejto hre veľmi dôležité, pretože sa pomocou nich orientujete v priestore, ktorý je hlavne na začiatku väčšiny misií neznámy. Zároveň vás môžu pri vašom pohybe po leveloch prezradiť, čomu by ste sa práve mali vyhnúť. Ak budete za zatvorenými dverami, nebudete vidieť, kade sa vaši nepriatelia pohybujú, budete ich iba počuť. Počuť budú aj oni vás, no iba za predpokladu, že budete dostatočne nešikovní a hluční. Všetky zvuky sú realistické a presvedčivé. Či už sú to zvuky zbraní alebo zvuky okolia. Výhodu budú mať majitelia kariet s podporou EAX2, keďže tento štandard hra podporuje.

Hudba - 5 hviezdičiek

Hudba je výborná a vynikajúco podfarbuje atmosféru hry. Každá lokalita má svoju vlastnú melódiu, ktorá je akousi kombináciou typických melódií bondoviek zo šesťdesiatych rokov a tradičnej hudby daného regiónu a ktorá sa mení aj podľa situácie, v ktorej sa nachádzate. Takže aj podľa hudby môžete zistiť, či po vás ešte vaši prenasledovatelia idú alebo či to už vzdali. Hudbu som mal zapnutú počas celého hrania a ani raz mi nešla na nervy natoľko, aby som ju chcel vypnúť. Naopak, určite by som si ju rád vypočul aj samostatne.

Inteligencia & obtiažnosť - 4 a 1/2 hviezdičky

Prichádzame k bodu, ktorý je pre túto hru veľmi dôležitý a to je umelá inteligencia postáv. Ani v tomto smere niet čo hre vytknúť. Postavy reagujú na šramot, otváranie a zatváranie dverí, nehybné telá svojich spolubojovníkov, zhasnuté svetlo v miestnosti, kde bolo pred chvíľou zapnuté. Z tohoto dôvodu bude pre vás občas veľmi obtiažne prešmyknúť sa pomedzi hliadkujúcich vojakov, tak aby vás nikto ani len nezačul a nevyvolal poplach. Postavy sa správajú celkom inteligentne aj počas bojov a prestreliek. Nevybehnú na vás ako zmyslu zbavené, robia kotúle do bokov, privolávajú posily a občas sa skrývajú za predmety alebo steny. Obtiažnosť hry si môžete nastaviť sami. Máte k dispozícii štyri stupne obtiažnosti.

Záverečný verdikt - 4 a 1/2 hviezdičky

Na záver možno povedať, že túto hru sa oplatí zahrať si a určite to mnohí z vás aj urobia. Až na malé chybičky, akými sú až príliš dlhá doba nahrávania uložených pozícií, trochu ťarbavé ovládanie vášho inventára (čo však mohlo byť spôsobené aj mojou nešikovnosťou), neustále respawnovanie nepriateľov, ktorých ste už zneškodnili, v niektorých misiách, napríklad na Sibíri (čo bolo na istých miestach naozaj frustrujúce) a trošku škandalózny bug so zvukom vo Windows XP a s kartou SBLive!, ktorý sa autorom nepodarilo opraviť ani patchom (táto chyba sa dá mimochodom opraviť veľmi jednoduchým spôsobom) nemožno tejto hre vytknúť vôbec nič. Komu nevadí ani jedna z vyššie spomenutých chybičiek, môže si dať v záverečnom hodnotení pokojne päť hviezdičiek. Tak na čo ešte čakáte, už dávno ste mali zachraňovať svet pred zloduchmi najvyššieho rangu.

Hru na recenziu zapožičalo JRC.