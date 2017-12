Commandos 3 - RTS klasika po tretíkrát

Určite si pamätáte na časy, kedy vyšiel prvý diel tejto real-time stratégie, ktorá bola značne iná ako tie ostatné. Žiadny hype (veľké reklamy), ale keď to prišlo, bola to pecka. Ťažko sa zabúda na load/save orgie, ktoré privádzali do šialenstva množstvo

18. okt 2002 o 16:26 Ján Kordoš

0 hráčov. A potom sa zjavil druhý diel, ktorý zábavu len predĺžil a po veľkom úspechu príde trojka. V hre je základom vojak, respektíve vaše komando vojakov. Vojakov ovládate v reálnom čase a pokúšate splniť vašu úlohu, pričom každá postava má iné vlastnosti a schopnosti, dokáže robiť iné veci atď. Zachovaná je aj realita bodov, teda váš pinďulák vydrží asi tak 2-3 rany a potom spadne na zem a... a load. A čo nám prináša nové, už tretie pokračovanie? Koncept hry sa vôbec nezmenil a preto sa znovu budeme takticky zamýšľať a hľadať najlepšie riešenie danej situácie. Tentoraz sa so šesticou špeciálne vycvičených mužov vyberieme na výlet do studeného Ruska - teda na východnú frontu. Zabojujete si v bitke o Stalingrad, kde vás čaká hneď niekoľko úloh. Potom sa presunieme do Normandie, kde prežijeme známe vylodenie (už mi tá Normandia začína liezť riadne krkom) a nakoniec sa pozrieme na záver vojny v meste medveďov, Berlíne (hahaha, dnes som zase vtipný). Na vás budú čakať zástupy gestapákov, esesákov, nemeckých vojakov, ktorí by mali byť trošku inteligentnejší a nemali by sa správať ako stádo volov. Bude im pripadať zvláštne, keď uvidia krv na snehu atď. Hranie vám majú viac spríjemniť a majú pružne reagovať na vaše akcie. Takže nám nezostáva nič iné, ako sa znovu tešiť na výbornú hru, ktorá je navyše dosť osamotená vo svojom žánri. To ale nevadí, lebo Commandos je veľká pecka a dúfam, že nebudeme sklamaní. Hra by k nám mala prísť až niekedy po lete v budúcom roku, takže času má španielska vývojárska firma Pyro Studios, pod taktovkou Eidosu, dosť.