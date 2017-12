Logá pre Siemens C35i

18. okt 2002 o 7:09

Chcela by som sa spytat,ci sa na Slovensku daju zohnat loga operatorov aj na mob.telefon Siemens C35i.Ak ano,kde? Dakujem. Danva

Dr. Mobilný odpovedá:

Bohužiaľ, ani jeden slovenský operátor stiahnutie log do Siemensu C35i nepodporuje. Rovnako tak nenájdete logá ani na webstránke spoločnosti Siemens, ktorá ich pre obyvateľov iných štátov poskytuje. Naši operátori sa síce vyjadrili, že na "nejakom" riešení pre majiteľov iných telefónov ako Nokia už pracujú, no vzhľadom na to, že nastupujú nové MMS technológie a vy používate starý výbehový typ mobilu už nepredpokladám, že sa niečo užitočné pre vás na slovenskom webeobjaví.