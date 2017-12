NHL 2003 - nová verzia... lepšia verzia?

Prišla k nám jeseň a s ňou okrem svinského počasia aj nová verzia obľúbenej, prakticky jedinej hokejovej hry - NHL 2003.

17. okt 2002 o 18:52 Stano Bandzi

Prišla k nám jeseň a s ňou okrem svinského počasia aj nová verzia obľúbenej, prakticky jedinej hokejovej hry - NHL 2003.

Vopred vás upozorňujem, že tento rok nebude moja recenzia plná toľkých teplých slov ako po minulé roky. Prečo? Pretože mám taký pocit, že EA Sports sa zameriavajú hlavne na svoje tučné peňaženky, a že v poslednej dobe toho (aspoň čo sa týka hokejovej série) až tak veľa nepredviedli. Ale nezačínajme hneď kritikou, povedzme si najprv radšej niečo o inováciách, ktoré hra obsahuje oproti minulým verziám.

Keďže NHL2003 sa tvári byť, tak ako aj predtým, simuláciou hokeja, nejaké prevratné zmeny v hernom systéme nečakajte. V pravidlách Národnej hokejovej ligy síce nastali malé úpravy (napríklad posunutie bránkovej čiary smerom do stredu ihriska), my, počítačoví hráči, si s tým lámať hlavu nemusíme. S čím si ale hlavu lámať budeme, to je zábavnosť a hodnota tohto titulu ako počítačovej hry.

Hneď na prvý pohľad vám udrie do očí úplne nové menu. Doteraz bolo menu do značnej miery prispôsobené ovládaniu hracích konzol, na ktorých NHL vychádza takisto. Tentokrát už nie. Kladným efektom tejto zmeny je zvýšenie rozlíšenia. Vďaka tomu máme možnosť naraz zhliadnuť na obrazovke veľké množstvo informácii a ponúk (na druhej strane písmo je menšie a teda horšie čitateľné a menej prehľadné). Ďalšie plus je, že prakticky všetky nastavenia sú prístupné z ktoréhokoľvek miesta. Doteraz ste sa museli pracne preklikávať cez zložitú štruktúru k ďalšej a ďalšej obrazovke. Vizuálne je síce podľa mňa na tom biedne, no ale to je vec názoru.

A teraz k tej druhej stránke veci. Ešte si nepamätám hru, ktorá by na svoje spustenie potrebovala najnovší Internet Explorer. Totižto celé menu je robené na princípe www stránky. Je to podľa môjho názoru prinajmenšom kontroverzné riešenie. Hra vyžaduje IE6.0, a ak sa nemýlim, tak tento je doposiaľ k dispozícii len v anglickej verzi (možno že už vyšla aj slovenská, neviem) a určite sa nájdu ľudia s istým odporom voči anglickej verzii (nakoľko nový IE vám prepíše aj celý windows explorer). To všetko je ale ešte v medziach únosnosti. Čo sa im ale už vymyká, tak to je fakt, že hra sa vám každú chvíľu minimalizuje a chce sa pripájať na internet (teda aspoň u ľudí s dial-upom). Nechápem.

Ešte sa tu nachádza zopár ďalších nepochopiteľných vecí. Napríklad pri klasickom editovaní či prezeraní štatistík sa NEDÁ pravým tlačítkom myši vyvolať užitočná tabuľka informácií o každom hráčovi (fotka, bio, atribúty atď). Tú nájdete jedine vtedy, keď si otvoríte súhrnnú súpisku hráčov (rosters). Mimochodom súpisky ani zďaleka nezodpovedajú situácii zo septembra. Švehla vo Floride hovorí za všetko.

K úvodu patrí ešte jedna vec, intro. Na to sa tento rok už úplne vybodli a namiesto neho sa vám na začiatku vystriedajú hráči a vyhlásia: "EA Sports, It's in the game." V konečnom dôsledku je to však možno ešte zaujímavejšie, ako renderované intro predošlých rokov, ktoré už zaváňalo otrepanosťou.

V menu si ešte všimnete, že je rozdelené na dve časti. Jedna sa týka klasického single a druhá multiplayeru. Na ten kládli EA obzvlášť veľký dôraz. Po prihlásení do on-line komunity sa vám zjavia nové prvky v hre, napríklad kartičky (tentokát značky Topps), ktoré z normálnej hry zmizli. Okrem toho je to samozrejme neopakovateľný pocit z hry proti živým súperom v on-line ligách. No, je to veľmi pekné. Má to ale jeden háčik. Keď si už aj odmyslíme asi najväčšiu bariéru - teda podmienka vlastniť kvalitné a lacné pripojenie (čo je na Slovensku hotový zázrak) tak po prvom mesiaci členstva v EA Sports on-line si od vás pekne vypýtajú $6. A hotovo.

Venujme sa teda radšej hre samotnej. O audiovizuálnom spracovaní si povieme v hodnotiacej časti. Čo sa týka zmien oproti minulému roku, nie je ich zas až tak veľa, ako by sme mohli očakávať. Hráčom pribudlo len veľmi málo nových pohybov. Zaujímavá je prítomnosť novej klávesy pre "manual deke", čo znamená že okrem klasického zetka sa dajú kľučky robiť aj šipkami. Len stačí pri tom držať spomínané tlačítko. Pozornosť si zaslúži aj klasická kľučka, ktorá bola prerobená a vyzerá celkom zaujímavo (padajú pekné góly). Novinkou je ešte istý game-braker. Klasický momentum meter sa podel nevedno kam (bohužiaľ) a nahradil ho taký malý prúžok v dolnej časti obrazovky. Tento prúžok sa vám napĺňa LEN vtedy, ak sa vám podarí urobiť kľučku, dáte gól, alebo vyhráte bitku. Potom môžete stlačiť špecálne tlačítko. Obrazovka vám akosi stmavne, kamera sa priblíži. Za chvíľu to zmizne a ja nemám šajnu, načo je to dobré. V hre je napísané, že môžete v danej chvíli spraviť nejaký špeciálny pohyb s hráčom...

Apropos, bitky. Síce ich už tradične počas hry vypínam, ale keď som ich uvidel, mal som dosť. Hráči vyzerajú, ako keby namiesto protihráča zápasili s nejakou formou obrny alebo retardácie.

Čo sa týka herných módov, všetko, myslím, zostáva po starom, akurát sezóna sa nám premenovala na licenciu (franchise). Podivné.

Po niekoľkých rokoch je na čase povedať si niečo vlastne o poňatí hry a jej vzťahu k hokeju ako športu. Nebadám totiž žiadnu snahu autorov o to, aby sa hra každým rokom čoraz viac približovala realite, ako by to podľa mňa malo byť.

Myslím si, že poňatie hry je viac-menej arkádové. To znamená, že prakticky všetko je sústredené len na strieľanie gólov a po obrane niet ani stopy. Uvedomte si, že jediným praktickým spôsobom ako odstaviť súperovho útočníka je "big hit". Takto sa hra mení na akúsi hromadnú rozrážačku a nie hokej. Je mi priam smutno, keď vidím štastiku v pomere bodycheckov napríklad 40:1 v môj prospech. A to zdôrazňujem, že hitting power a aggresion mám nastavené, myslím, na hodnote 3. Veď obrancovia v hre prakticky strácajú zmysel a ich jedinou úlohou je zachytiť puk, ktorý sa dostane dozadu a poslať ho dopredu útočníkom. Viac k tejto problematike si prečítajte v odseku o umelej inteligencii.

Ideálom by podľa mňa bolo, keby sa typ hry menil napríklad podľa obtiažnosti (easy - úplne arkádový štýl, difficult - nervydrásajúca simulácia).

Ďalej sa mi nepáči, že hráči sú v hre vyobrazení niekedy ako vražedné monštrá s výrazom Sylvestra Stallona a ich jediným cieľom je zlikvidovať súpera. Hokej je predsa šport a je to pekný šport a tak by mal byť zobrazený aj v počítačovej hre, ktorá ho vlastne reprezentuje.

Nebudem už hovoriť o tom, že do kariéry by nebolo odveci pridať manažérstvo. Nebudem preto, lebo som sa dozvedel, že aj keby EA chceli, tak im to NHLPA nepovolí...

Grafika - 3 a 1/2 hviezdičky

Určite na mňa po takomto hodnotení niekto chystá úkladnú vraždu. Ale musíme si uvedomiť, že sa prakticky tretí rok pozeráme na to isté. Uznajte - to človeka otravuje. Pravdou je, že bola niečo vylepšená mimika tváre hráčov a pridané nejaké animácie divákov. Čo mi ale začína pomaly v hre chýbať, je full 3D hľadisko. Nech mi netvrdia, že dnešné počítače to nezvládnu. Navrhoval by som autorom zabudovať do hry jednoduchý skript, ktorý by animoval divákov trebárs do určitej vzdialenosti od kamery. Ak kamera zaberie hráča napríklad po góle z blízka, diváci su jednoduché dvojrozmerné rozmazané čudá. Nevyzerá to bohvieako oproti nádherne detailným modelom hráčov. Tie si ešte stále zaslúžia pochvalu, pretože ich pepracovanosti sa vyrovná len máločo. Trocha iná situácia asi nastane pri pohľade z kamery ICE, ktorá je podľa mňa jedinou použiteľnou kamerou. Najprv som si myslel, že nemám nastavené plné detaily. Ale mal som. Mám taký roztodivný pocit, že v predošlých NHL to vyzeralo lepšie. Ľad je len biela plocha bez ničoho a dokonca sa ani počas tretiny neryhuje od korčuľovania, ako tomu bolo predtým.

Naproti tomu však zase vzrástli nároky na hardware. Podpora grafických kariet začína od Voodoo 4, 5, a Rivy TNT (čo je naproti tomu hodne stará mašinka). Kamarátovi s vúdú trojkou sa hra nechcela ani spustiť (i keď on má tri roky jeden windows, takže to berte s rezervou). Nie som síce nejakým odborníkom na počítačovú grafiku, ale mám pocit, že hra nevyužíva nejaké nehorázne množstvo vychytených novodobých grafických efektov, tak nechápem, prečo tá nepodpora pre Voodoo 3.

Interface - 4 hviezdičky

Ani v tejto kategórii sa EA Sports zrovna neprekonali. Nechajme už kontroverzné menu, a pozrime sa do hry. Časová tabuľa sa mi vyslovene nepáči a navyše neviem, prečo stále mizne. Potom sa začne siahodlho rozbaľovať, čo pôsobí zdĺhavo a rušivo.

Pásiky s informáciami ako napríklad rýchlosť strely sa presťahovali do hornej časti obrazovky, kde sú horšie čitateľné (aspoň ja sa poväčšinou pozerám do strednej až spodnej časti monitora).

Ovládanie zostáva také, aké bolo. Je celkom pohodlné či už na klávesnici (problémom je u mnohých klávesníc nezvládanie viacerých tlačidiel naraz) ako aj na gamepade, či joysticku (teraz som si spomenul na NHL 98, ktorú sme hrávali s myšou :-).

Hrateľnosť - 4 hviezdičky

Napriek všetkým neduhom, ktorými hra trpí, zostáva NHL 2003 veľmi zábavnou hrou. Keď ste však fanúšikom série a do skakavenia hráte každé pokračovanie, bude vám hra veľmi skoro zaváňať stereotypom. Pokiaľ sa nič radikálne nezmení, tak hra je každým rokom nudnejšia a nudnejšia (veď nikoho určite nebaví napríklad hrať half-life každý rok odznova). Ak ste na poli hier nováčikom a doteraz ste sa s enháelkou nestretli, budete ohromení, nadšení, ohúrení...

Multiplayer - 5 hviezdičiek

NHL už tradične ponúka možnosť hry až 10 hráčov naraz či už na jednom počítači (to by som si pozrel :-) alebo cez LAN či Internet. Zábava pri takomto posedení sa mnohonásobí, nakoľko váš protihráč narozdiel od AI dokáže aj rozmýšľať (teda väčšinou :) a obmieňať taktiku. Ak máte čas, môžete si spolu zahrať aj celú sezónu či turnaj a biť sa o Stanleyho pohár. Kompletné využívanie všetkých internetových možností hry je už skôr záležitosťou pre malých tučných američankov, ale ak na to máte prostriedky, nech sa páči. Nebudete sklamaní.

Zvukové efekty - 3 hviezdičky

Čo sa týka samotných zvukových efektov pri hre, tak tým už tradične nie je čo vytknúť. Ak doma vlastníte aj 3D zvukovú kartu a príslušný arzenál zvukometov, zážitok je neopakovateľný.

Problém sa naskýta pri komentári, o ktorý sa postarali Jim Hughson a Don Taylor, profesionálni americkí komentátori (mimochodom, tak ako aj posledné roky sa bude u nás hra predávať čiastočne lokalizovaná - do češtiny - by chrupi). Nemám nič ani proti jednému z nich, dokonca som čítal, že sú obaja skutočne dobrí. Čo ale predvádzajú tu, je jedným slovom úbohé. Ak si aj odmyslíme stále sa opakujúce, niekoľko rokov staré hlášky Jima, tak "colour commentary" v podaní Dona Taylora je na tom príšerne. Namiesto toho, aby odborne rozoberal vzniklé hokejové situácie, čo by podľa všetkého mal robiť (a po minulé roky viac-menej aj robil) si robí z hry dobrý deň. Všetko, čo povie, je úplné priblbý infantilný vtip. Zdá sa mi, že zmizli aj občasné pokecy o niektorých hráčoch z minulého roka.

Hudba - 4 a 1/2 hviezdičky

Z hudbou v EA Sports problémy rozhodne nemajú, o čom svedčí fakt, že ruku k dielu pridali aj také hviezdy ako Papa Roach či Jimmy Eat World. Všeobecne sa tu vyskytuje mnoho skladieb vysokej kvality väčšinou v štýle novodobého rocku. Záleží síce aj od vášho vzťahu k takémuto štýlu, ale môj vzťah je viac než pozitívny takže dávam vysoké hodnotenie :). A ak by sa vám nedajboh hudba nepáčila, nechýba možnosť jednoducho si importovať hudbu vlastnú. A vlastná hudba je predsa tá najlepšia, no nie?

Inteligencia a obtiažnosť - 3 a 1/2 hviezdičky

Tak a dostávame sa k najtvrdšiemu oriešku. Ak dovolíte, rozdelil by som tento odstavec na dva body: 1. Inteligencia brankárov a dávanie gólov - 5 hviezdičiek

Tak v tomto sa programátori skutočne blysli. Brankári boli prerobení od základu, majú úplné nový pohyb a aj inteligenciu. Správajú sa presne tak, ako by sa mali správať. Najkrajšie je, že góly odteraz môžu padať aj tak, že sa brankárovi odrazia od nejakej časti výstroje a pomaly sa skotúľajú do brány. Vyzerá to naozaj efektne.

2. Inteligencia hráčov počítačovych i tých vašich - 2 a 1/2 hviezdičky

Mám taký pocit, že v tejto kategórii sa NHL 2003 oproti NHL 2002 dokonca zhoršila, a to o dosť. Do zúrivosti ma privádza, ak sa môj hráč bez povšimnutia preženie po desiatykrát okolo puku namiesto toho, aby ho zobral. Naozaj, puky utekajú a utekajú a niekedy dá naozaj dosť roboty sa na puk "trafiť", najmä ak je pri mantineli. Ak sa nachádza na bočnej strane pri bráne, je to úplná katastrofa (buď sa hráč zasekne o brankára alebo o bránu). Čo sa týka útočenia, to sa ešte ako tak dá prežiť. Samotná trojica útočníkov sa správa obstojne. Problém je už s obrancami, ktorí nikdy nestoja tam, kde majú, vždy sú otočení smerom k vlastnej bráne a strieľajú z otočky a NIKDY nezachytia prihrávku spredu. Sklamalo ma to hlavne preto, že v NHL 2002 bolo nahrávanie na modrú a streľba mojím štandardným a najobľúbenejším postupom (hlavne ak mám na modrej dvojicu Pronger-MacInnis).

Trochu nedoriešené je postavenie mimo hry, z ktorého sa hráči nie a nie niekedy dostať.

Obrancovia okrem útočnej nevynikajú ani vo svojej obrannej činnosti. S takmer hocijkým hráčom prejdete niekoľkými kľučkami cez celé ihrisko až k brankárovi ako nôž maslom. Pochvalu si zaslúžia obrancovia jedine za aktívne čistenie priestoru pred bránou, čo som doteraz v tejto hre veľmi nevidel.

Okrem toho všetkého je tu stále prítomná pitomosť vášho súpera. V hre úplne odlišne hrajúcich tímov nie je vôbec nijaký badateľný rozdiel. Počítač nejaví akýkoľvek záujem o priebežný výsledok a stále hrá svoju hru prakticky bez zmeny.

Striedačka sa chová taktiež úplne nepríčetne. Zakaždým idú všetci vystriedať vtedy, keď ich najviac potrebujem pri zakladaní útoku (keby tak na ľade ostal aspoň jediný hráč). To, že klasicky za jednogólového manka v poslednej minúte tretej tretiny dostanem na ľad štvrtý útok, snáď nepotrebuje ďalší komentár. Našťastie je tu možnosť manuálneho striedania.

Záverečný verdikt - 3 a 1/2 hviezdičky

Nepovedal by som, že toho roku sa táto 11-ročná séria hier vylepšila až tak, ako by si zaslúžila. Niečo doznalo značných vylepšení (brankári), niečo zas nie. Nechcem týmto dokázať, aby ste si mysleli, že nová NHL je zlá. Nie, to nie je. Ale každým rokom už zábavy ubúda a ubúda, namiesto toho aby pribúdala. Chce to ZMENU. Nový engine, s ním nový model správania sa AI, atď. Veď určite sa všetci pamätáme na každoročný obrovský skok vpred pri NHL97-2001 (na staršie sa už nepamätám zas ja). Oproti nim je NHL 2003 len malým krôčikom, v niečom vpred a v niečom dokonca späť. Preto dávam hodnotenie aké dávam a hotovo.

Hru na recenziu zapožičalo JRC.