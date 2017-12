Len pred niekoľkými dňami predstavila spoločnosť Panasonic novinárom svoju tohtoročnú vlajkovú loď - model GD87, ktorým riadne zamieša karty medzi najpredávanejšími mobilnými telefónmi.

17. okt 2002 o 16:55



Keďže patríme do skupiny štyroch vybraných slovenských novinárov, ktorí mali možnosť s niekoľkotýždňovým predstihom telefón dôkladne spoznať, prinášame vám informácie z prvej ruky.

Panasonic GD87 je prvý "véčkový" telefón spoločnosti Panasonic, konštrukčne a dizajnovo sa nápadne podobá na produkty Samsungu, no len na prvý pohľad. Ergonomicky výnimočne vydarený telefón zaujme svojimi oblými tvarmi, malým náhľadovým displejom na kryte a čočkou digitálneho fotoaparátu. Najväčšie prekvapenie však na užívateľa čaká po otvorení krytu - je ním obrovský 2,1" TFT displej, ktorý podporuje zobrazenie až 65 000 farieb. Týmto krokom sa Panasonic GD87 dostáva ďaleko pred konkurečnú Nokiu 7650, ktorá zobrazí len o čosi viac ako 4000 farieb. Displej umožňuje zobrazovať obrázky a tapety po celej svojej výške alebo šírke, je dostatočne kontrastný, no trpí typickou chybou TFT obrazoviek - telefón si treba správne natočiť, aby bol obraz na displeji dostatočne viditeľný. V rámci mobilných telefónov však predstavuje obrovský krok vpred - momentálne žiadny telefón na našom trhu nepodporuje toľko farieb ako práve GD87.

Menu telefónu je zhrnuté pod niekoľko logických skupín, ktoré charakterizujú pekne animované ikonky. Podobne ako v modeli GD67 v menu listujete joystickom, v prípade GD87 je však nahradený tlačidlami, ktoré nahrádzajú výkyvnú hlavičku. Ovládanie je tak podstatne pohodlnejšie a plynulejšie ako v prípade GD67. Menu celkovo nemožno nič vyčítať - je prehľadné a rýchlo sa v ňom zorientujete.

Fukciami GD87 veľmi príjemne prekvapí. Asi najzaujímavejší je digitálny fotoaparát s rozlíšením 1,1 megapixela, ktorý, ak prihliadame na konkurenčné mobily, dokáže prekvapujúce kúsky: 2-násobný digitálny zoom a manuálne nastavenie, či lepšie povedané doladenie expozície obrazu. Ako sme sa mohli pri aktívnom testovaní presvedčiť, pomocou týchto funkcií dokážete nafotiť naozaj pekné fotografie vo veľkosti 132 x 136 bodov. V najväčšej kvalite sa ich do telefónu zmestí až 100.

Pamäť telefónu by mala stačiť každému užívateľovi - v základných nastaveniach poskytuje 200 miest na telefónne čísla. Do telefónu si možno stiahnuť obrázky, animované gify a zvonenia, spoločne s fotkami z foťáku sú prehľadne uložené v adresároch, ktoré si môže užívateľ ľubovoľne pomenovať. Pamäť je podľa informácií výrobcu dynamická, telefón však máme príliš krátko na to, aby sme sa o tom presvedčili, takže viac informácií o presune v pamäti nájdete na našich stránkach neskôr.

Z ďalších zaujímavých funkcií môžeme spomenúť irDA, prehľadný diár a plánovač, kalendár, ktorý možno umiestniť priamo na displej telefónu v stand-by režime, možnosť úpravy obrázkov, e-mailového klienta, ktorý umožňuje prijímať a odosielať e-maily na vlastné konto, príjem a odosielanie MMS, či široký výber podporovaných formátov - hudobné iMelody, MIDI, AMR, SP MIDI, grafické GIF87a, GIF89, PNG, JPEG, BMP, WBMP.

Každého užívateľa tiež poteší neskutočne veľké množstvo personifikačných funkcií, ako je podfarbenie sub-displeja, identifikačné grafické zvýraznenie volajúceho a mnohé iné.

Od prvej chvíle, čo sme GD87 držali v rukách máme z telefónu veľmi dobrý pocit - sadne do ruky, ovládanie je rýchle a intuitívne a jeho fukcie sú dotiahnuté do dokonalosti. V mnohých ohľadoch predčí konkurenčné GPRS a MMS telefóny, ako je Nokia 7650, Sony Ericsson T68i alebo Samsung T100, no napríklad oproti Nokii 7650 má jednu silnú nevýhodu - nepodporuje Java aplikácie, ktoré majú z hľadiska škálovateľnosti telefónu obrovskú výhodu. Je to však len otázka pohľadu - väčšina zákazníkov Javu v telefóne nepotrebuje.

Panasonic GD87 sa podľa informácií spoločnosti Panasonic začne predávať v januári 2003 za cenu približne 25.000 Sk. Objaviť by sa mal aj v ponuke dotovaných telefónov.