Aj EuroTel už ponúka plnohodnotné služby GPRS

EuroTel Bratislava začne od 1. novembra 2002 s komerčnou prevádzkou technológie GPRS pod názvom Mobile Office@GPRS.

17. okt 2002 o 10:38 Dr. Mobilný



Služba Mobile Office @ GPRS je určená všetkým, ktorí uprednostňujú nepretržité pripojenie s okamžitým prístupom k internetu, WAPu alebo firemnému serveru. Na rozdiel od služby High Speed Data (založenej na technológii HSCSD) je tarifikácia GPRS založená na objeme prenesených dát. Aktivácia služby je až do konca roku 2002 zadarmo. Po tomto termíne vstúpi do platnosti aktivačný poplatok. V mesačnom paušálnom poplatku za využívanie služby EuroTel zahŕňa voľný dátový prenos v objeme 5MB, čo je približne 500 e-mailov štandardnej veľkosti a prístup na WAP cez GPRS.

EuroTel tak ponúka plnohodnotné GPRS služby - komerčnú prevádzku spoločnosť síce oznámila už 9. septembra, no ponúkala iba GPRS prístup k WAPu prostredníctvom služby Mobil Internet @ GPRS.

Konkurenčný Orange ponúka plnohodnotné služby GPRS od 16. septembra 2002.