Infračervený portrét srdca Galaxie

Naša hviezda Slnko patrí aj so svojou planetárnou sústavou vrátane Zeme do obrovského zoskupenia niekoľkosto miliárd hviezd a oblakov medzihviezdneho plynu a prachu, ktoré sa označuje ako Galaxia (s veľkým začiatočným písmenom) alebo Mliečna cesta. Takých

16. okt 2002 o 22:30

FOTO - Archív

to zoskupení, galaxií (s malým začiatočným písmenom) sú v známom vesmíre miliardy.

Stred Mliečnej cesty, okolo ktorého obiehajú hviezdy (v prípade Slnka a jeho sústavy trvá jeden obeh vyše 220 miliónov rokov) sa nám premieta do súhvezdia Strelca. Leží približne 30 tisíc svetelných rokov od nás (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km). Je mohutným bodovým i plošným zdrojom rádiového a röntgenového žiarenia. Obklopujú ho aj viaceré zdroje infračerveného žiarenia. V strede Mliečnej cesty, v priestore menšom ako slnečná sústava, sa podľa všetkého skrýva monštrum - supermasívna čierna diera s hmotnosťou troch miliónov hmotností Slnka. Oproti stredovým čiernym dieram aktívnych galaxií (Seyfertove galaxie a kvazary) je to ale stále ešte „ľahká váha“ a navyše sa zdá, že sa v porovnaní s nimi momentálne správa pokojne, nech už z nášho pohľadu prebiehajú v jej bezprostrednom okolí akékoľvek búrlivé procesy (no „čert nikdy nespí“.)

Americkí astronómovia na čele s Markom Morrisom z University of California v Los Angeles získali novou infračervenou kamerou Mirlin ďalekohľadu Keck II (priemerom hlavného zrkadlového objektívu 10 m je spolu s dvojčaťom Keck I najväčším ďalekohľadom na svete) na havajskom observatóriu Mauna Kea zatiaľ najpodrobnejší záber plynoprachových oblakov a hviezd v strede Mliečnej cesty. Pod jeho stredom, v spodnej časti „véčka“ vytváraného plynovými prúdmi, sa nachádza spomenutá supermasívna čierna diera, ktorá v infračervenom svetle nežiari. Svojou intenzívnou gravitáciou však ovplyvňuje pohyby plynu, prachu a hviezd v okolí - časť z tohto materiálu dokonca do seba vťahuje, produkujúc pri tom vysoko energetické, najmä ultrafialové a röntgenové žiarenie. Najviac materiálu vťahuje z oblasti, ktorá je na zábere vľavo hore od stredu. Čiernodierové monštrum v Mliečnej ceste tak neustále „tučnie“. Jasné body na zábere sú veľmi svietivé hviezdy, vyše 100 tisíckrát svietivejšie ako Slnko. Priemer zobrazenej oblasti stredu Mliečnej cesty je asi 3 svetelné roky. ZDENĚK URBAN