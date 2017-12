Štatistika môže byť na rakovinu krátka

Pacienti s rakovinou by sa nemali nechať zmiasť zbytočne pesimistickými predpoveďami o tom, aké majú šance na prežitie. Ukazuje to nová štatistická analýza, ktorú urobil Herman Brenner z nemeckého Centra pre výskum starnutia v Heidelbergu.

Stephen Jay Gould, muž, ktorý dokázal poprieť všetky zákony štatistiky.

Brenner vychádzal z americkej databázy, ktorá zahŕňa všetky typy rakoviny diagnostikované u 24 miliónov ľudí medzi rokmi 1973 až 1998. Keď použil tradičnú štatistickú metódu (tzv. kohortnú analýzu), vyšlo mu, že 40 percent ľudí s rakovinou má šancu žiť ešte 20 rokov. Keď však použil dômyselnejšiu štatistickú techniku, ktorá sa volá fázová analýza, počet ľudí so šancou prežiť 20 rokov stúpol na 51 percent. Zvýšilo sa aj percento ľudí, ktorí majú šancu prežiť päť rokov - zo 62 na 63 percent.

Stará štatistická metóda sa používa už dlhé roky. Podľa Brennera takéto čísla môžu mnohým pacientom nahovoriť, že majú horšie vyhliadky, ako je to v skutočnosti. Lekári síce o priemerných číslach väčšinou nehovoria, pacienti si ich však môžu sami nájsť na internete.

Veľavravný je z tohto hľadiska prípad Stephena Jay Goulda, významného amerického vedca a vynikajúceho popularizátora vedy, ktorý zomrel na rakovinu v máji tohto roku po tom, čo sa dožil šesťdesiatky. Mimoriadne agresívnu chorobu žalúdka mu diagnostikovali v júli 1982, a vtedy mu lekár nechcel povedať, čo by si o svojej chorobe mohol prečítať. Vraj o tom ani neexistuje literatúra, ktorá by za niečo stála. Gould si ju však v Harvardskej knižnici, samozrejme, našiel sám, a zistil, že má pred sebou „v priemere“ osem mesiacov života! Najskôr sa poddal depresii, potom si však povedal - osem mesiacov v priemere znamená, že mnohí ľudia s touto chorobou sa dožívajú viac. Niekoľko mesiacov po tom sa opýtal sira Petra Medawara, nositeľa Nobelovej ceny za imunológiu, aký je najlepší recept v boji proti rakovine. Odpoveď znela: sangvinická osobnosť. A to bol presne prípad charizmatického harvardského paleontológa. Málokto z jeho obdivovateľov čo i len tušil, že Gould dvadsať rokov zvádzal vyčerpávajúci boj s rakovinou.

V článku, ktorý o tom sám napísal, cituje myšlienku Hilairyho Belloca: „Štatistika je triumfom kvantitatívnej metódy a kvantitatívna metóda znamená víťazstvo sterility a smrti.“

(Stať S. J. Goulda The Median Isn‘t the Message môžete nájsť na internetovej adrese www.cancerguide.org/median_not_msg.html).

