O čom vypovedajú tabuľky zo Sýrie

V Sýrii na Blízkom východe nedávno objavili viac ako 60 hlinených tabuliek s textami s vyrytými klinovým písmom. Tento objav je pozoruhodný. Klinové písmo bolo v starovekom svete tradičné pre územie Mezopotámie, odkiaľ sa rozširovalo do iných oblastí.

16. okt 2002 o 22:30

Tabuľky pochádzajú z obdobia okolo roku 1400 pred n. l. Objavili ich nemeckí archeológovia z univerzity v Tübingene počas svojho výskumu v Katne (dnešný Tell Mišrif). Univerzita sa výrazne podieľa na výskumoch vo východnom Stredomorí a na Blízkom východe, napríklad aj v bájnej Tróji v Malej Ázii.

Našli sa dokumenty politického, úradníckeho, štatistického a právneho charakteru. Tabuľky odokryli medzi spálenými pozostatkami v niekdajšej zrútenej podzemnej chodbe. Nemeckí odborníci konštatovali, že objav hlinených tabuliek má značný dejinný význam. Pomôže lepšie spoznať spoločenské súvislosti v dobe bronzovej. Nápisy v klinovom písme z kráľovských archívov paláca umožňujú nahliadnuť do situácie na Prednom východe, keď tu dominoval bronz. V druhej polovici 2. tisícročia pred n. l. však už bolo známe aj železo. Používali ho napríklad v neďalekej ríši indoeurópskych Chetitov, v starovekom egyptskom štáte v povodí Nílu a v oblasti Mezopotámie.

Sýria v 3. a 2. tisícročí pred n. l. bola geograficky aj politicko-mocensky rozdrobená. Najskôr ju osídlilo obyvateľstvo prevažne semitského pôvodu, napríklad Amoriti, a v západných častiach následne aj z Biblie známi Kanaánci. Aj preto bola pod politicko-vojenským tlakom vtedajších veľmocí. Patrila k nim Asýria (severná Mezopotámia), Chetitská ríša a Egypt najmä po tom, čo sa zbavil nadvlády Hyksósov. Na území Sýrie v prvej polovici 2. tisícročia sa nachádzal aj Hyksósky kmeňový zväz (18. - 17. stor. pred n. l.), teda etnikum, ktoré postupne načas ovládalo spomínaný Egypt.

Mesto Katna sa prvýkrát výraznejšie dostáva do povedomia počas vlády významného asýrskeho panovníka Šamši-Adada I. (1815-1782 pred n. l). Ten pre upevnenie asýrskeho vplyvu v tejto oblasti oženil svojho syna a nástupcu Jasmacha-Adada s dcérou panovníka Katny. Asýrska moc upadá a do oblasti dnešnej Sýrie prenikajú etnické skupiny Churritov. Tí sa podieľali na vzniku ríše Mitanni, ktorá zasahovala aj na územie Sýrie. Preto môžeme oprávnene predpokladať, že okolo polovice 2. tisícročia pred n. l. mala mocenský vplyv aj v meste Katna, ktoré bolo centrom menšieho, len do určitej miery samostatného celku. V tomto štáte viackrát mocensky dominovala úzka etnická vrstva indoeurópskeho národa Mitanni, čo sa odzrkadlilo aj v jeho názve. Ríšu Mitanni v 14. storočí pred n. l. rozvrátili Chetiti.

DRAHOSLAV HULÍNEK

(Autor je archeológ a redaktor Historickej revue)