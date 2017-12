Pomôžu nové genetické mapy v boji proti malárii?

Americkí a britskí vedci dosiahli významný pokrok v boji proti malárii. Ako informovali časopisy Nature a Science, zostavili kompletné génové mapy najnebezpečnejšieho parazita spôsobujúceho túto smrteľnú chorobu, a súčasne aj jeho prenášača.

16. okt 2002 o 22:30

Tmavo vyznačené časti Afriky sú ohrozené maláriou.

Vedci zostavili genetickú mapu obávaného komára Anopheles gambiae, ktorý prenáša maláriu.

Časopis Science zverejnil genóm komára Anopheles gambiae, ktorý obsahuje 278 miliónov párov báz DNA. Zostavil ho tím na čele s Robertom Holtom z biotechnického koncernu Celera Genomics. Nature informuje o genóme parazita Plasmodium falciparum. Rozlúštili ho vedci pod vedením Malcoma Gardnera z neziskovo orientovaného Inštitútu pre génový výskum v Rockville v americkom štáte Maryland.

„Dúfame, že bohatstvo informácií sa premení na nové lieky, vakcíny a insekticídy, ktoré pomôžu miliónom trpiacich ľudí,“ povedal Michael Gottlieb z Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), ktorý výskum sčasti podporuje.

Podľa Carlosa Morrela, riaditeľa výskumu tropických chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), rozlúštenie genómov komára a parazita signalizuje bod obratu na ceste ku globálnemu zdraviu ľudstva. „Je to pozoruhodný moment v histórii vedy,“ povedal Morrel.

Odborníci teraz môžu zistiť, ktoré gény sú dôležité pri prenose pôvodcu z komára na človeka a ktoré spôsobujú odolnosť komárov proti insekticídom. Génové mapy umožnia získať aj informácie o čuchovom zmysle komárov. Dosiaľ nevyriešenou otázkou zostáva, prečo niektorí ľudia priťahujú komáre viac ako iní.

Adrian Hill z Oxfordskej univerzity však nie je veľkým optimistom. „Nemyslím si, že ľudia v Tanzánii budú skákať od radosti a kričať, aké je to fantastické, že vedci majú genóm komára.“ Antimalarické lieky podľa neho nemôžu vyriešiť krízu, pretože nechránia ľudí pred chorobou a pre väčšinu obetí budú pridrahé. Hill si myslí, že Afričania by potrebovali skôr účinnú vakcínu, jej vývoj však rozlúštenie genómov príliš neurýchli. A okrem toho podľa Hilla najväčším problémom stále zostávajú peniaze. Potenciálny trh s vakcínou proti malárii je príliš malý pre multinárodné farmaceutické spoločnosti, ktoré chcú získať vysokú návratnosť z nízkorizikových investícií. Peniaze vložené do výskumu a vývoja vakcíny proti malárii je presne opačný prípad.

Nech už teda pôjde o vytvorenie účinných liekov alebo vakcíny, výskumníkov čaká ešte dlhá cesta. Sami ju odhadujú na šesť až desať rokov. A ako podotkol Winston Hide, riaditeľ juhoafrického Národného bioinformatického inštitútu, do medzinárodného vedeckého úsilia by bolo dobré zapojiť aj samotné ohrozené krajiny. Je škoda, že nik z vedcov týchto krajín nemal možnosť podieľať sa na rozšifrovaní genómu pôvodcov malárie.

Malária je po AIDS druhá choroba, na ktorú zomiera vo svete najviac ľudí. Ročne si podľa údajov WHO vyžiada viac ako milión obetí. Deväťdesiat percent z nich žije v Afrike. (ač)