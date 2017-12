Deus Ex 2: The Invisible War - novinky o pokračovaní

Nezabudnuteľných titulov je vždy iba niekoľko, a Deux Ex medzi ne právom patrí. Jeho pokračovanie musí obrovskou radosťou napĺňať fanúšikov RPG-čiek ale aj všetkých hráčov skutočne excelentných hier. Čo nás tedá čaká?

16. okt 2002 o 19:12 Ján Kordoš

Ion Storm je značne kontroverzná firma. Svedčia o tom veľkohubé prehlásenia o hre hier, na ktorú sa čakalo pekne dlho - Daikatanu. Lenže aby som len nekrivdil, v pobočke tejto firmy, v Austine, sedel na hlavnej stoličke Warren Spector, ktorý je (na rozdiel od Romera, ktorý sa teraz živí vydávaním "hier" na Gameboy a handheldy) veľkou osobnosťou v hernom svete. Z pod jeho rúk nevyšla nikdy zlá hra. Aj keď možno nezaujala všetkých hráčov, vždy bolo o čo stáť. A Deus Ex je priam kultový titul. Teraz si urobíme rozbor a zistíme, či sa aj pokračovanie tohto sci-fi akčného RPG vydarí.

Druhý diel sa odohráva asi 15-20 rokov po jednotke. Po vašom vystrájaní nastal spoločenský kolaps, z ktorého chceli vyťažiť len niektoré politické a náboženské sekty, ktoré sa takto snažili dostať k moci. Lenže ak sa dostanú k moci sekty, nikdy to neskončí dobre. Vtedy sa na scénu dostáva postavička Alex D, ktorú máte na starosti. Alex sa dozvedá, že všetko na týchto stranách nie je celkom v poriadku a do toho celého sa zapletie vaša minulosť, ktorú nepoznáte. Preto sa vydávate vpred - zistiť svoju minulosť a zachrániť svet. Príbeh trošku otrepaný, ale uvidíme, ako sa bude všetko vyvíjať počas hry.

Teraz sa vráťme k hre samotnej. Možno sa niekomu bude zdať miešanie žánrov zbytočné, ale opak je pravdou. Ste hodený do reálneho sveta, kde si každý žije vlastným životom a nemusí vás chcieť automaticky zabiť - z toho vyplýva, že ani vy ho nemusíte zneškodniť. Týmto hra získava na ineterakcii s prostredím. Budete viesť rozhovory, ktoré by podľa tvorcov hry nemali byť trápne jednoduché, ale na druhú stranu nimi ani nebudete znudený.

Novinkou je, že si môžete vybrať, či hlavná postava bude muž alebo žena. Neviem, či sa Ion Stormu ozvalo nejaké feministické hnutie, ktoré chcelo rovnmosť, ale nepovažujem to až za také hrozné riešenie. Takto možno hra zaujme aj širšie spektrum hráčov. Postavy by sa nemali od seba odlišovať nejak drasticky, takže bude jedno, či si zvolíte ženské stehno alebo chlpatú hruď.

Vývoju postavy bolo venované tiež dosť pozornosti. Ion Storm chcel prísť s niečim variabilným, ale menej komplikovaným. Preto v druhom dieli už nenájdeme známy systém schopností, ktorý je nahradený používaním implantátov. Takže ak budete chcieť mať vylepšenú postavu nejakou špeciálnou vlastnosťou (videnie cez steny, vysoké skoky, liečenie, rušenie radaru atď.), narvete si implantát do tela a je to.

Technické spracovanie hry postúpilo o zopár stupienkov - samozrejme nahor. Nádherne detailné depresívne prostredie, ktoré občas pripomínajú Blade Runnera (až na to, že stále neprší) si môžete vychutnávať plnými dúškami. Vlastný názor si vytvoríte juknutím na obrázky, ktoré vám podajú konkrétnejší pohľad na vec. Zvuky sa s obrázkou vyčítať nedajú a preto ani ja o nich neviem moc veľa. Len klasické kecy o všemožných podporách všetkých možných hudobných kariet a ich systémov.

A to je zatiaľ všetko, čo vám k tejto hre prezradím. Múdrejší budeme po vydaní dema alebo plnej verzie hry. Tá by sa mala objaviť na jar budúceho roku. Takže sa pripravte (snáď) na ďalšiu bombu herného neba, ktorá opäť prinesie kopec zábavy do vašich domovov.