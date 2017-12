Spiderman the Movie - zrod legendy

16. okt 2002 Martin Vrábel

Píše sa rok 1962, kedy má dominantné postavenie na trhu s predajom komiksov firma Marvel Comics. To svet ešte netuší, že sa v zákulisí pripravuje čosi, čo nenechá pokojne spávať mládežníkov na celom svete. Zrazu bum a denné svetlo uzrel komiks Amazing Fantasy o pár dní premenovaný na Amazing Spider-Man. Kto je ten... akože si to hovrí... aha, že Spider-Man... filozofovali rodičia detí v Amerike a s chuťou podmanenou zvedavosťou sa púštali do čítania príbehov tohoto jedinečného charakteru. Na položenú otázku našli odpoveď veľmi rýchlo. Do osudného momentu nebol žiaden Spider-Man. No raz, pri exkurzii vo vedeckom laboratóriu bol študent gymnázia v Midtown, Peter Parker, uhryznutý rádioaktívnym pavúkom. Následne na to sa začali na Petrovi objavovať príznaky, že sa s ním niečo deje. Petrovi sa zmenila časť genetického kódu, zrodil sa Spider-Man.

Pre Marvel Comics nastali vynikajúce časy, superhrdina s pavúčimi génmi od Stanly Leeho nastúpil na hviezdnu dráhu dobíjania detských sŕdc. Do roku 1977 sa Spiderman stal najúspešnejší komiksom a vychádzal denne viac ako v 500 novinách po celom svete. Podmanivú silu záhadného superhrdinu ako prví televízne odcenili v ABC studios, keď pustili do vysielania animovaný seriál (67-69). Štafetu prebral hraný Spider-Man, avšak už v CBS a o desať rokov neskôr. Animované príbehy pavúčieho superhrdinu sa v televízii objavili opäť v roku 1981 v NBC a oslovovali divákov až do roku 1998 (s malými prestávkami).

Po štyroch rokoch sa Tobey Maquire objavil ako Spider-Man na strieborných plátnach kín pod gigantom Columbia Pictures v réžii Sama Raimiho. Stavím sa, že ste si túto chuťovku nenechali ujsť :-). A ak áno, tak je to veľká škoda a ostáva už len čakať na DVD.

"Spider-Man The Movie" na PC, no konečne.

Niektorým herným titulom sa bežne stáva, že ak sa vôbec dočkajú konverzie alebo vydania na PCčka, tak sa najprv potešia majitelia PSX (PS2), Dreamcastu, či Nintenda. Spider-Man patrí práve do tejto kategórie. Máme ho tu v spracovaní od firmy Activision, tak teda sem s ním...

Hra je dodaná, dnes už štandartne, na dvoch CD nosišoch v plastovom DVD obale s veľmi pekne spracovaným manuálom. Ten je dosť podstatný, pretože váš akčný hrdina sa pri bojoch ovláda v štýle PSX hier, teda kombináciami kláves. Preto sa oplatí pozorne preštudovať, čo manuál ponúka. O tomto aspekte hry si viac povieme neskôr.

Po pár úvodných šotoch vám bude hneď jasné, ako to s PCčkovým Spider-Manom vlastne je. Nepovedal by som práve, že hra sleduje filmovú dejovú líniu, to by nemalo zmysel, ale keď pavúčí muž prehovoril hlasom Tobey Maquireho, je jasné koľko bije. A musím povedať, že je to len dobre, pretože Tobeyho prepožičaný hlas sadne superhrdinovi ako uliaty. Spomínanými úvodnými animáciami sa prehupnete v štýle "in medias res" rovno do akcie. Po pár úvodných tréningových cvičeníčkach je rad na vrahovi strýka Bena. Autori gamesy zrejme vychádzajú z toho, že každý potenciálny hráč Spider-Mana bol na rovnomennom filme v kine alebo pozná jeho príbeh veľmi dobre, pretože sa v niektorých situáciach neobťažujú hráčovi priblížiť dejovú situáciu, v ktorej sa nachádza. Konkrétne sa to týka Petrovho Strýka. Od tohoto momentu sa film a hra v príbehu rozchádzajú, logicky... film bol len malá frakcia z toho, čo môže superkomiks ponúknuť.

Spider-Man ako hra mi svojim spracovaním pripomína legendárny Bioforge alebo klasiky z PSX. Áno, jedná sa o externý pohľad na postavičku pomocou statických a pohyblivých kamier. Navyše je ešte v hracom okne akýsi horizontálno-vertikálny kompas, pomocou ktorého sa hlavný hrdina orientuje, pretože ten sa pohybuje po podlahe len výnimočne. Ako správny pavúčí muž budete loziť skoro výlučne po stenách a strope, hore a dolu, po previsoch, budovách a potrubiach, tak teda vám môžem z duše povedať, že tento kompas mi po piatich hodinách hrania prišiel veľmi vhod. Taktiež spľňa ešte jednu dôležitú úlohu. On totiž ukazuje správny smer postupu, čo je hodnotné práve v neprehľadných skladoch, kanáloch a podobne. Hracie okno dopĺňa informácia o energii Spider-Mana a o jeho zásobe pavučiny. Oboje sa dá dopĺňať zbieraním príslušne označených piluliek.

Vrátim sa ešte ku systému externých kamier. Osobne tento systém moc neobľubujem, ale v tomto prípade si celkom dobre neviem predstaviť, ako by sa dali vytvoriť pohľadné a realistické bitky pavúčieho hrdinu s nepriateľmi. Kedže sa fantázii a kreativite medze nekladú, možno sa dočkáme aj Spider-Mana z vlastného pohľadu (lol). Hra Vám ponúkne 8 lokalít spracovaných do 30 levelov s rôznymi cieľmi a potrebnými zručnosťami na skompletovanie toho, či oného levelu.

Spider-Manovi hlavní nepriatela, tak dôverne známi z komiksových sérií, sú napr. Venom, Scorpion, Shocker a samozrejme filmovo stvárnený Green Goblin. Už teraz vás môžem smelo navnadiť, že vám život ako superhrdinovi budú poriadne strpčovať. Každý zo Spider-Manových nepriateľov má svoj vlastný štýl boja, ktorý budete musieť mať ako superhrdina dokonale prečítaný, jedine tak sa dajú títo protivníci poraziť. Aby sme nehovorili iba o komiksových nepriateľoch, má superhrdina aj priateľku. Je to NPC (nehrateľná) postava Black Cat. Občas poradí nejakú múdru vec, ktorá je dôležitá pre úspešné zakončenie daného levelu.

Spracovanie akčných scén a spôsob boja v hre patrí medzi to najlepšie, čo gamesa ponúka. Na začiatku začínate so základnými skokmi a chvatmi, ktoré samozrejme zahŕňajú aj vystrekovanie pavučiny a rôzne finty s touto lepkavou hmotou. Váš hrdina sa bude musieť spúštať so stropov, húpať sa na pavučine, či predvádzať tie najúchvatnejšie bojové kúsky, aby porazil svojich nepriateľov. Po pár hodinách hrania som mal dojem, že také perfektné bojové scény sa nenatáčajú ani v trikmi poprepchávaných hollywoodskych kasových trhákoch. Pri postupe levelmi narazíte na pilule, ktoré obsahujú akýsi bonus v podobe nových chvatov, kopov, či trikov s pavučinou. Ako sami určite zistíte, tieto novo pridané ťahy sú nutnou podmienkou na úspešné zlikvidovanie "veľkých" Spider-Manových nepriateľov. Jednou z ďalších Spider-Manových vymožeností je jeho slávny pavúči šiesty zmysel. Ako aj v komiksoch, tak aj v hre bude hrdinovi nápomocný pri vyhľadávaní potulných nepriateľov a číhajúceho nebezpečia.

Grafika - 4 a 1/2 hviezdičky

Vizuálne je Spider-Man spracovaný na veľmi dobrej úrovni. Kvalita vizualizácie by sa dala rozdeliť do dvoch základných skupín, pričom do prvej patria interiéry, exteriéry a statické objekty. Do tej druhej by som zaradil animované komiksové charaktery, teda aj Spider-Mana. Prvá skupina 3D objektov sa svojim spracovaním nevymyká bežnému hernému štandardu. Vonkajšie priestory sú síce plné pekných budov, mrakodrapov a mnohých iných predmetov dokresľujúcich situáciu v meste, ale inak človeka ničím výnimočným nenadchnú. Zato je však celé mesto poprepchávané slušným počtom objektov, takže je celkový dojem príjemne pozitívny a pri rôznych akciách, ktoré bude musieť náš superhrdina vykonávať, nebude ani čas na vyhľadávanie toho či oného detailu. Interiéry sa mi 3D spracovaním pozdávali o ždibec viacej. A to z jedného hlavného dôvodu. Oni totiž navodzujú tú správnu komiksovo temnú atmosféru. Ja som špeciálne obľúbenec úzkych chodieb, ventilačných šachiet, nefunkčných starých tunelov a smradľavých kanálov, takže mi v tejto hre bolo dostatočne ulahodené. Animované charaktery, ktoré som zaradil do druhej skupiny sú spracované absolútne geniálne! To si ihneď všimnete na Spider-Manovi, ktorého budete mať stále pred sebou. Jeho pohyby sú perfektne pavúčie, ak by sa to dalo tak nazvať. Spôsob, akým lozí po stenách alebo sa húpe na pavučine, či iné chuťovky sú jednoducho bombastické. Slovami sa to dá len ťažko opísať, to musíte zažiť na vlastnej koži. O perfektné animácie neboli ochudobnení ani superhrdinovy nepriatelia. Ich pohyby sú tiež perfektne rozanimované a ich celkový dojem nemá chybu. Spider-Manov všade-loziaci štýl na mne zanechal hlboké hráčske stopy, ale o tom si povieme trochu neskôr.

Interface - 4 hviezdičky

Interface má hra naprogramovaný jednoducho a účelne. Po bezproblémovej inštalácii si počkáte od pár desiatok sekúnd až po pár (už nie desiatok) minúť a to v závislosti od rýchlosti vašej CD mechaniky. Gamesa nakopíruje približne čosi nad 1 GB a druhé CDčko bude vyžadovať už len kvôli implementovanej ochrane typu Safedisc V2.XX. Kedže Spider-Man nie je produkt ako hard-core simulátory, ale len obyčajná 3D arkáda, nehľadajte v hre rozne páčky a prepínačiky, ktorými by ste mohli vypnút toto a zapnút hentamto. Úroveň kvality 3D zobrazenia a GFX rozlíšenie sa nastavuje v jednoduchom a prehľadnom menu.

Hrateľnosť - 4 hviezdičky

Práve hrateľnosť býva často achilovou pätou mnohých PC-čkárskych hier. Momentálne nemám na mysli zložitosť ovládania hlavného hrdinu, ale to, že autori hry vypustili klasické "quicksaves", ktoré spôsobovali jeden hráčsky zaujímavý fenomén. A to taký, že veľa hráčov malo na príslušnej klávese quicksejvu stále položený prst, ktorý v pravidelných intervaloch zúrivo ďobal už aj tak do uďobaného tlačítka v snahe presejvovať sa cez daný level. Konkrétne sa vyjadrovať nejdem, ale po minulotýždňovej návšteve jednej bratislavskej PC herne mám na týchto ľudí svojský názor. No a tadá, v Spider-Manovi nič také nenájdete. Hra je robená levelovo, teda sejvovať sa dá len po skompletizovaní konkrétneho levelu. To je starý dobrý systém herných konzol. Spomínané levely sú niekedy poriadne hutné, čo je len dobre a v podstate to šetrí aj vaše peňaženky, pretože hra, ktorú človek prejde za chvíľu rýchlo klesá na hernej popularite a na hernom duchu. Samozrejme to tiež nie je zdravé s tou obtiažnosťou prehánať :-). Svojská kapitola hrateľnosti gamesy je samotné ovládanie pavúčieho muža. Ako som už v úvode recenzie spomínal, oplatí sa pozorne si preštudovať manuál. Ak ste na to príliš leniví ako ja, siahnite v googli po niektorých stránkach, kde máte vypísané, ako sa aký chvat urobí. Niektoré ťahy budete mocť robiť až potom, čo ich získate, to je logické. Keď som takto šibrinkoval prstami po klávesnici, bolo mi hneď jasné, že aj ja som istá forma Spider-Mana, pretože také krkolomné rozloženie chmatov, chvatov, kopov a čojaviemeštečoho som zvládal po malom tréningu celkom pohodlne. Tu sa odporúča mať dobré bezchybnú klávesnicu alebo mať longlife baterky v infraklávesnici ako mám ja, lebo inak vás bude šlak triafať, že prečo ten gumák nerobí toto a tamto :-).

Bolo by slušné sa zmieniť ešte o tom, akú mašinu Spider-Man k svojmu pohodovému chodu potrebuje. Oficiálne sa uvádza takáto zostava: Pentium III 500 MHz, 128 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP, DirectX 8.0, 32 MB DirectX-compatible 3D accelerator, DirectX-compatible sound card, 4x CD-ROM drive, and 1.5 GB hard-disk space.

Ja som hru testoval ma takomto stroji: Duron 1,4 MHz, 256 MB RAM, Wim 98se, D3D 8.1, Radeon 8500 64 MB (bol dosť pretočený :-))... S plynulosťou alebo inými záškodníckymi efektami som nemal vôbec problém a naviac som zapol v 1024x768x32 2xFSAA. Potom sa mi na obrazovke zjavil skutočne špičkový plynulý a báječne vyaliasovaný komiks. Balada zahrať si ho.

Samostatný odstavec chcem venovať jednej, celkový efekt hrateľnosti kaziacej, veci. Touto mojou (a nielen mojou) čiernou morou bol katastrofálne nakódovaný systém prepínania pohľadov externých kamier. Na tento defekt sa síce dá zvyknút, ale nechápem, prečo inak kvalitná hra má doplácať na takúto detskú chorobu. O čo vlastne ide? No, to je veľmi jednoduché. Keď superhrdina lozí po objektoch, kde sa mení uhol pohľadu, kamera začne čudne strečkovať a prepína sa podľa určitého pravidla do rôznych pohľadov. Keď ešte nebojujete, tak sa to dá prežiť, ale v boji, keď sa potrebujete presne zipnúť (pritiahnuť pavučinou kdesi) a ono to prepne pohľad a vy trafíte dakde inde, najlepšie rovno do rany Shockerovi, tak to vie poriadne precvičiť hráčov slovník. Existuje na to jeden malý liek v podobe zamknutia kamery na nepriateľa alebo konkrétny objekt, musí byť však pre program nejako zaujímavý, t.j. odvíja sa od neha určitá akcia. Steny medzi ne nepatria a tak pohodlné priťahovanie sa, je len fikcia a hráč musí precízne baletiť myšou po obrazovke, aby sa dostal kurzorom, kde potrebuje.

Multiplayer

V tomto odstavci v podstate nie je čo riešiť. A vy zrejme už tušíte prečo... áno hra je singleplayer only!

Zvuky - 4 hviezdičky

Komerčne vynikajúci doplnok k soundtracku sú skvele nahovorené dialógy a vetičky od hlavných postáv z rovnomenného filmu. To znamená, že budete počuť hlasy, okrem Tobey Maguirea ktorého som spomínal o pár riadkov vyššie, aj celebrity ako sú Willem Dafoe, Bruce Campbell a iní mne neznámi. Ďalším pozitívnym aspektom sú kvalitné, akciu dokresľujúce zvukové efekty. Dovolím si poznamenať, že sú vyrobené naozaj nadštandardne. Či sa jedná o výbuch explozív alebo o krik práve bitého nepriateľa, všetko to vytvára realistickú zvukovú kulisu podfarbenú soundtrackom a povzbudzujúcimi dialógmi medzi bojujúcimi osobami - niečo ako v legendárnom Duke Nukemovi 3D. Spidermanove hloby nie sú síce také vtipné, ale potešia nejedno hráčške ucho.

Hudba - 4 hviezdičky

Na hudbe ako takej som neobjavil nič svetoborné okrem toho, že skvele dopĺňa dej na obrazovke. Keby som mal typovo určiť štýl doprovodného soundtracku v hre, tak ak by také niečo existovalo, zaradil by som ho do kategórie "superhero atmospherical mix".

Inteligencia a obtiažnosť - 3 hviezdičky

O obtiažnosti som čo to už popísal v predchádzajúcich riadkoch a nie je čo k tomu dodať. Iná situácia nastáva pri zisťovaní inteligencie Spider-Manových oponentov. Sú dve skupiny oponentov. Klasickí vypĺňači opustených skladov v rukách zvierajúci reťaze a podobné výchovné prostriedky. Keďže títo predstavujú balast, nejakú špeciálnu inteligenciu u nich čakať nemôžeme a ich úderná sila spočíva v početnosti a v použití automatických zbraní. Druhá skupina sú tzv. superoponenti. Tí majú síce svojskú, ale predsa akú-takú komiksovú logiku a poraziť ich je ťažké nie pre ich šachovo-kombinačné schopnosti, ale pre ich technokratický náskok pred holými rukami (vyjma pavučiny) bojujúcim Spider-Manom. Akonáhle si však osvojíte štýl boja supernepriateľa, budete jeho porážka len otázka času :-).

Záverečný verdikt - 4 a 1/2 hviezdičky

Najlepšie spracovaný Spider-Man aký kedy bol. Heh, takto jednovetne odbaviť záverečné hodnotenie nie je môj štýl a preto okomentujem doposiaľ nespomenuté fakty. Pre niekoho, koho uchvátil rovnomenný film od Columbia Pictures, je gameska "must have" software. Pre iných je hra dobrá alternatíva zábavy pre tmavé sychravé jesenné večery, ktorá rozhodne nebude trvať krátko. Gamesa vás vždy bude vedieť prekvapiť voľačím novým, ako sú napríklad rôzne bonusy v movementoch, v nových 3D animáciach a scénach alebo svojou šikovnosťou jednoducho odomknete nejaké nové veci (Goblinov glider ak máte vynikajúce schopnosti v práci s pavučinou a pod.), level alebo cool vyzerajúci odev pre Spider-Mana. Navyše po prejdení celej hry automaticky odomykáte ťažší herný mód, ktorý vás znova prevetrá, že budete mať o ďašiu zábavu postarané. Teda suma sumárum, Spider-Man ako kvalitný herný titul je určite dobrá investícia do vašej hráčskej zábavy, ktorá sa určite oplatí.

