Legenda - český strategický hybrid

Legenda je česká stratégia, o ktorej sa skoro nič nevie, ale pomaly sa blíži na trh. DXT Computers približne rôčik pracuje na hre, ktorá je krížencom medzi real-time stratégiou a ťahovou, pričom obsahuje aj RPG prvky. Zatiaľ to vyzerá na nádejný p

15. okt 2002 o 18:10 Ján Kordoš

V hre budete mať k dispozícií štyri rasy z prostredia fantasy – ľudia, trpaslíci, barabari a elfovia. Všetky rasy by mali mať špecifické vlastnosti, ich jednotky by mali mať rôzlišné vlastnosti od nepriateľských, takže by nemala nastať chvíľa kedy zistíte, že váš lučištník je vlastne zelená kôpka hnoja, mrmlí na vás fialové hlieny. Dodám ešte, že budovy by mali byť tiež špecifického charakteru pre danú rasu. Hra sa bude odohrávať na rozličných miestach – v mestečku, na dedine, v lesoch, na lúkach, v púšti, ale navštívite aj tropické prsy. Spestrením hry by malo byť pravidelné striedanie sa dňa a noci.

Ináč o hre toho viac nevie. Podľa obrázkov však ide o klon Age of Empires, čo však vôbec nie je na škodu, lebo kvalitná fantasy hra vždy vítaná. Hra by mala byť trh uvedená v češtine v angličtine. Dátum vydania spadnutie, takže nebojte, o tejto hre vám dáme ešte určite vedieť a ja dúfam, že pôjde o milé prekvapenie. Legend tenciál určite má.