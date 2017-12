Unreal Tournament 2003 - posledné preview

Unreal Tournament 2003 sa pomaly dostáva na pulty obchodov. Pred záverečnou recenziou nezaškodí zhrnúť si všetky údaje o tejto očakávanej gameske, nech vieme, čo nás čaká. A čo nás vlastne čaká? Kliknite si na naše rozsiahle preview.

15. okt 2002 o 18:10 Ján Kordoš

Pokračovania hier majú pomerne zaručenú predajnosť – hlavne ak išlo o mediálne úspešné hry, ktoré proste poznal každý. V poslednom čase sa rozbehol boom okolo multiplayer-first person-shooterov, ktoré boli zamerané na hru po sieti. S priateľmi ste si dali jednu partičku a riadne do držky. Herná komunita sa vtedy rozdelila na tri skupiny. Jedna skupna uznávala Quake 3: Arena, druhá Unreal Tournament a tretia si užívala Counter-Strike. Ťažko povedať, ktorá z hier je lepšia – ide totiž o veľmi subjektívne hodnotenie. Ja som mal tú česť zahrať si obe hry a tvrdím, že obe sú vynikajúce (nerátam teraz CS, lebo ide o značne odlišnú hru od Q3 a UT). O maličký bodík však u mňa zvíťazil UT, ktorého pokračovanie si teraz dopodrobna rozoberieme.

S tým pokračovaním to však nie je až tak horúce. Autori UT2003 označili skôr za remake pôvodnej hry, do ktorej pridali ešte množstvo novniek, vylepšení. Podstata hry zostáva rovnaká a hlavné zmeny sa udiali v spracovaní. Stále ide o výbornú akčnú, na multiplayer zameranú strielačku, ktorej zábava chýbať nebude. Nebude chýbať ani singleplayer, ktorý má však inú formu ako minule. Stávate sa kapitánom jedného týmu, s ktorým musíte prejsť niekoľko misií. Každý člen vašeho týmu má vlastné štatistiky a vlastnosti, ktoré sa mu behom boja môžu zmeniť. Ak nebudete spokojný s jedným zo svojich členov, môžete ho jednoducho vyhodiť z týmu a najať si nového člena z množstva voľných agentov. A samozrejme nebudú chýbať ani súboje s botmi.

Zmien sa dočkali tiež niektoré módy a pribudli aj nové. Smutná správa je, že z hry bol vypustený Assault mod, ktorý sa podľa tvorcov hry do celkového poňatia hry príliš nehodil. Vedľa klasických módov ako Deathmatch (klasický súboj všetkých hráčov proti všetkým), Team Deathmatch (to isté ako deathmatch, len po sebe strieľajú dva týmy), Capture the Flag (boj o vlajku – dva týmy sa stretnú na mape, kde každý má vlastnú základňu so svojou vlajkou. Cieľom hry je vziať súperovú vlajku a doniesť ju na vlastnú základňu) a Dominion (v tejto hre nazvaný Double Dominion – popis nižšie) pribudol aj mód Bombing Run.

Teraz si rozoberieme dva spomínané módy. Double Dominion – na mape máte dve miesta, ktoré musíte udržať po dobu 10 sekúnd, aby vám pribudli body. Musíte však držať obe miesta a počas tohto času sú ostatní hráči o tom informovaní a snažia sa vám v tom zabrániť. Bombing Run – tento mód je princípom založený na iných módoch, takže uvidíme, či sa stane obľúbeným aj pre hráčov. Cieľom je doniesť loptu (alebo čo to je) do súperovej základne. Na začiatku sa lopta nachádza v strede arény. Celkom fajn nápad je, že ak hráč vezme loptu, nemôže sa brániť, ale sa mu automaticky obnovuje zdravie. Vždy však môže loptu odhodiť, brániť sa a vziať si loptu späť. Vyzerá to celkom zábavne.

Pri módoch ešte ostaneme, lebo autori sa rozhodli do hry zaradiť aj kooperatívny multiplayer, ale konkrétne informácie sa dozviete až v recenzií. Celkovo bude pre nás pripravených približne 30 máp, ktoré budú charakteristické pre rasy alebo ak chcete, týmy. Celkovo by týmov malo byť 6: 7th Battle Fleet (vojaci zo skalnatej planéty), Anubans (egyptská rasa z púštnej planéty), Automatons (roboti z vesmírnej stanice), Gen Mo´kei (niečo ako votrelci), Juggernauts (geneticky zmenení ľudia z ľadovej planéty) a Nightmare (zmutovaní ľudia z planéty ohňa a lávy). Ináč niektoré mapy boli prevzaté z Unreal Tournamentu, ale väčšina je nových – takže možno si v UT2003 nájdete aj svoju starú obľúbenú mapu.

Teraz sa budem trošku podrobnejšie zaoberať zbraňami. Autori sa pokúšali vyladiť váš strelný arzenál tak, aby boli zbrane vyvážené – teda aby neexitovala jedna super mega zbraň, s ktorou odpicnete aj toho najlepšieho hráča s prstom vo vašom obľúbenom otvore. Väčšina zbraní je prebratá z pôvodného UT, ale obsahujú zopár zmien, takže hráči by nemali spadnúť do neznámeho prostredia. Teraz si pozrime všetky zbrane pekne zblízka. Shieldgun v primárnom móde strieľa pred seba akýsi zelený energetický ľúč, ktorý nie je príliš účinný a v sekundárnom móde vytvorí ochranný štít, ktorý pohlcuje väčšinu striel, ktoré na vás nepriateľ vyšle. Nevýhodou je, že štít nechráni zozadu a zboku. Biorifle je klasika z UT. Primárne strieľa zelené kusy explozívnej hmoty a sekundárne vystrelí jeden veľký, ktorý sa rozletí na niekoľko menších kúskov. Shockrifle je tiež prevzatá z UT. V primárnom móde strieľate pomalšie letiacu plazmu a sekundárnom je kadencia streľby vyššia. Rocketlauncher je klasický raketomet, ktorý sa navonok nezmenil (primárne odpálenie rakety, sekundárne odhodenie rakety), ale je tu zopár zmien. Na jeden šup môžete odpáliť už „len“ tri rakety a locknutie nepriateľa (locknutie=automatické zameranie nepriateľa... ostane na nepriateľovi zameriavač) je obtiažnejšie.Minigun je rotačný guľometík, ktorý sa v jednotlivých módoch líšu len kadenciou streľby. Inak trošku zmenil vzhľad, ale všetko ostatné zostalo pri strarom – teda je to hladoš na náboje, ale jeho efektívnosť je vysoká hlavne na boj z blízka. Assault Rifle je základná zbraň, ktorá je o niečo účinnejšia. V primárnom móde strieľa ako automatická puška a v sekundárnom funguje ako vrhač granátov. Lightning Gun je princípom klasická snajperská puška, takže si ju obľúbia hlavne ostreľovači. Miesto guliek však strieľa efektný blesk, čo je výborné hlavne v sekundárnom móde, kedy sa môžete aj nazoomavať na nepriateľa a pekne ho picnúť do kokosu. Táto zbraň bola teraz znevýhodnená, lebo zasiahnutý hráč (ak prežil) vie, odkiaľ strieľate (vďaka blesku), takže už si nebudete môcť ležať pokojne na nejakom vyvýšenom mieste a ostreľovať ostatných. Flackcannon strieľa klinčeky, takže pozor na zásah z tejto zbrane. Ešte si tvorcovia hry nechali pre seba zopár prekvapení, takže celkový pokec o zbraniach nájdete až v recenzií. Je dosť možné, že zbrane sa ešte zmenia, takže všetko si treba overiť v recenzií, ktorá sa určite objaví čoskoro.

K hre je klasicky pribalený aj Unreal Editor, ktorý vám dáva možnosť naeditovanie si vlastnej mapy. Viac známe nie je, len poznámky typu: bude to lepšie, prehľadnejšie ako minule a bla-bla-bla.

Najväčšou zmenou však je grafické spracovanie, čo sa však dalo čakať. Od vydania UT prešlo už nejaké obdobie, hardware sa posilnil, čo tvorcovia hry náležite využili. Dočkáme sa nádherných lokácií, ktoré budú hýriť detailami – vesmírne stanice, jednotlivé planéty (viď rasy) a zopár sci-fi komplexov. Textúry budú znovu detailnejšie, takže okolité prostredie už bude vyzerať reálnejšie a reálnejšie. Jednotlivé postavy sú vytvorené z asi 2500 polygónov, čo je pekný počet a s týmto počtom sa už dá slušne vymodelovať postava. Hudba by mala dotvárať napínavú atmosféru a to isté sa týka aj zvukov. Všetko to však má svoju horšiu stránku – áno, narážam na hardwarovú náročnosť. Hovorí sa o výkonnej 3D karte (teda minimálne GeForce 3), výkonný procesor (nad 1 GHz) a viac RAM pamäti (aspoň 512 MB). Uff, to nemá každý z vás doma, že ;). Ale bude sa dať pohrať s nastavením a zahráte si aj na horšej zostave, ale potom nebudete hrať v takej úžasnej grafike, ako vidíte na obrázkoch.

A to je všetko, čo som sa o Unreal Tournament 2003 dozvedel. Pokúsil som sa zhrnúť všetky informácie do jedného článku a dúfam, že ste si urobili aspoň malý obraz o tejto prichádzajúcej hre. Tá sa práve objavila na pultoch predajní a čoskoro sa môžete tešiť na recenziu.