Škatuľka za sto dolárov má ochrániť ľudí pred špehovaním

Bezpečný, mobilný hotspot má ochrániť ľudí pred špehovaním vládnymi agentúrami.

2. okt 2013 o 11:15 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vízia ja jasná. Slobodný internet bez špehovania, odpočúvania a na želanie aj so zárukou anonymity. Stačí len medzi internetovú prípojku a počítač vložiť škatuľku s nápisom D-Central a o zvyšok sa postará privátna sieť so silným šifrovaním a doplnkovými službami.

John McAfee, ktorý pred rokmi založil úspešnú antivírusovú spoločnosť, teraz oznámil, že do polovice budúceho roka by rád ponúkol na trhu produkt, ktorý by mal riešiť problémy so súkromím na internete. Zariadenie s cenou 100 dolárov sa má stať mobilnou bránou pre akékoľvek internetové pripojenie.

Kdekoľvek budete cítiť potrebu súkromia pri prístupe na internet, využiť ho môžete ako sprostredkovateľskú bránu k internetu. Či už ukladáte na kolená svoj notebook, alebo vyťahujete na stôl z aktovky tablet.

McAfee pracuje na projekte s tímom bezpečnostných expertov, aby vytvorili platformu, ktorá bude robiť zázemie jednoduchému hardvéru. Bude to ako nová vrstva internetu, cez ktorú budú prúdiť dáta používateľov služby D-Central. Prístup k nej získajú aj zo svojich smartfónov, aby mohli bezpečne prenášať súbory medzi svojimi zariadeniami.

Cieľom je ponúknuť D-Central v čo najuniverzálnejšej podobe. Bez používateľských účtov, identít a nastavení tak, aby bolo možné škatuľku použiť s akýmkoľvek internetovým pripojením. Stačí ju len vziať z domu a pripojiť napríklad v hoteli.

Nejde o myšlienku novátorskú, ani jedinečnú. Spojiť hardvérový produkt so softvérovou platformou však môže vyvolať vyšší záujem ako doterajšie podobné riešenia.

Informoval o tom magazín Digital Trends.