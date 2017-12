DOOM III - temne veľké očakávania

O treťom pokračovaní hry DOOM sa už nejaký ten čas vie. Na verejnosť prenikli prvé screenshoty, videá a informácie. Ak chcete vedieť, aké to boli informácie, prečítajte si náš článok.

14. okt 2002 o 11:59 Ján Kordoš

Čo vám vraví slovíčko DOOM? Pre niektorích, hlavne mladších hráčov, to je skoro neznámy názov hry, o ktorej vedia len z rozprávania. Ťažko si dokážu predstaviť časy, keď všetkým stačila zábava a atmosféra starších bratčekov. Starší hráči len smutne vyronia slzu nostalgie a spomínajú. A vy, ktorí vôbec neviete, o čo ide... ehm... určite poznáte herný žáner, ktorý sa slangovo nazýva doomovky. Asi už viete od akého slovíčka je to celé odvodené ;)

V hre sa ocitnete v roku 2145 na Marse. Na základni firmičky Aerospace Corporation prebiehajú tajné experimenty v odbore teleportácie. Samozrejme, že sa niečo pokazí a na základňu sa začínajú valiť hordy rôznych monstier. Tieto potvory sa neboja ničoho a rozhodli sa, že spravia zo stanice sídlo zombíkov. Aj sa im to všetko darí, ale len do chvíle, kedy nastupujete na scénu vy. Neohrozený hrdina, ktorý má plné zuby týchto experimentov na chudáčikoch ľudoch a rozhodne sa vysvetliť to každému - hlavňou brokovnice.

Podľa niekoľkých animácií sa dalo vytušiť, že Id Soft vsadil na kartu strachu. Celá základňa má depresívny nádych, v každej miestnosti je tmavý kút, ktorý vyzerá dosť podozrivo – a verte tomu, že keď ten kút poriadne neprezriete, vynorí sa z neho monštrum, ktoré s vami spraví krátky proces. Hra vás takto drží v napätí, a vtedy vidíte bubáka aj vo svojej priateľke/matke/sestre. Atmosféra tým rozhodne neutrpí – veď kedy ste naposledy hrali správne strašidelnú hru, ktorá vo vás dokázala vyvolať pocity úzkosti a bezmocnosti?

O grafickom spracovaní sa netreba ani vyjadrovať. Pri pohľade na obrázky, ktoré sú tu okolo máte vo všetkom jasno. Nádherné a detailné textúry nielen na postavách, ale v celom okolí, výborné a hlavne realisticky spracované animácie. Len sa trošku bojím, na akých počítačoch sa to celé bude hýbať.

Pri spracovaní ešte chvíľu ostaneme – zvuk a hudba by mali byť tiež na vysokej úrovni. Sľúbená je podpora všetkých možných i nemožných rozhraní, ktoré vaša zvukovka zvláda. Navyše o hudbu by sa mali postarať Nine Inch Nails, takže nečakajte žiadne slaboduché a jednotvárne melódie, ktoré by sa opakovali v dvojminútovej smyčke.

Multiplayer je s DOOMom zrastený ako siamské dvojča. Bola to bola prvá hra, ktorá ako prvá ukázala hráčom zábavnosť deathmatchu, ktorý sa dokonca hráva na niektorých serveroch dodnes. O sieťovej hre sa nič iné nevie – dokonca ani to, aké konkrétne iné mody, okrem deathmatchu, sa v hre objavia.

O treťom pokračovaní Dooma by sa dalo hovoriť ešte dlho, ale lepšie a múdrejšie bude, ak si všetci počkáme na demoverziu, ktorá určite ukáže viac z hry. A hlavne nám poodhalí svoju tvár, ktorá vyzerá fakt nádherne (kam sa hrabe Ivan L. so svojou plastikou ;) A kedy to bude? Nevie nikto... Id Soft by však radi vydali hru v nasledujúcom roku.