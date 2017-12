MAFIA - The City of Lost Heaven - bomba!

Českí vývojári sa svetu už dlhšiu dobu snažia dokázať, že aj v podmienkach bývalých socialistických krajín sa dajú vytvárať hry, ktoré sa dokážu vyšplhať na vrcholy zahraničných rebríčkov predajnosti. Pred rokom, či dvoma to dokázala hra Hidden & Dangerous (vojnová simulácia) a teraz na špičku hitparády útočí MAFIA - The City of Lost Heaven. Tentokrát páni (a možno aj dámy) z Illusion Softworks vsadili na silný, chytľavý, miestami až filmový príbeh, ktorý sa odohráva v prostredí fiktívneho amerického mestačka 30. rokov. Princíp hry je podobný ako v dobre známej hre Grand Theft Auto 3, ale je tu zopár podstatných rozdielov, ktoré robia túto hru neporovnateľnú s inými kúskami.

Zopár rokov po prvej svetovej vojne sa zdanlivo už všekto vrátilo do normálu, ľudia opäť začali normálne žiť a pracovať, ale kšefty nešli tak, ako by mali... Taxikárčenie - práca, ktorá hrá v mafii významnú rolu - síce vynášalo viac ako iné džoby, ale nebolo to nič moc. A aj taxikárovi v malom meste sa občas môže prihodiť niečo nezvyčajné. V jeden večer, keď už mal Thomas po šichte, flákal sa len tak po meste, pofajčieval a možno trochu aj vyčkával na potencionálnych zákazníkov. Zákazníci prišli. Dvaja elegantne oblečení muži v drahých oblekoch mu nasadli do auta a priložili zbraň ku hlave. Jeden z nich krvácal, zjavne na tom nebol dobre...

Zrejme ste už určite pochopili, že konanie taxikára Thomasa budete ovplyvňovať vy a budete ho ovplyvňovať od momentu, keď k vám nastúpili mafiáni Paulie a Sam - ako neskôr zistíte, vaši parťáci v dobrom aj zlom.

Vašich dvoch nových, nechcených zákazníkov teda musíte zachrániť pred členmi znepriateleného gangu a odviesť ich do baru, ktorý patrí donovi Salierimu. Mesto totiž ovládajú dvaja donovia - už spomínaný don Salieri a jeho protivník don Morello. Sú to dvaja úplne odlišní ľudia - Morelliho vláda, na východnej strane mesta Lost Heaven, je založená na strachu, krutosti a násilí, kdežto naopak, don Salieri je slušný, inteligentný človek, ktorý ľuďom dokáže pomôcť. Ale dokáže sa aj poriadne nas***, ako budete mať možnosť zistiť...

Príbeh sa začne odvíjať, akonáhle zistíte, že kariéra taxikára už nie je pre vás to pravé a stanete sa členom "rodiny" dona Salieriho. Začnete pre neho plniť rôzne misie, ktoré dejovo na seba nadväzujú a tvoria dokopy úžasný celok, ktorý vás úplne pohltí a nepustí vás od monitoru dlhé, veľmi dlhé hodiny.

Postava Thomasa sa vyvíja spolu s príbehom - nemyslím to však tak, že by sa vyvíjala, ako je zvykom v hrách s RPG systémom - vyvíja sa totiž psychicky. Thomas reaguje na udalosti, ktoré sa dejú, zo začiatku mu mlátenie ľudí nerobí problémy, ale keď pochopí, že nie je všetko iba o bitke a dôležitú úlohu hrá aj smrť, začne si uvedomovať svoje postavenie. Časom si na všetko zvykne a stane sa flegmatickým - uvedomí si, že ide o život a musí o neho bojovať. So všetkým mu pomáhajú dlhodobí a skúsenejší členovia rodiny - Paulie, Sam a hlavne Frank, loajálny, finančný poradca dona Salieriho. Aj vďaka ním sa so všetkým vyrovná, dokonca si aj nájde dievča a snaží sa žiť život normálneho človeka s "obyčajným" zamestnaním. Ako to všetko dopadne zistíte sami...

Poďme si teraz Mafiu opísať po tých trošku technickejších stránkach. Začnem herným systémom. Ako som už vyššie načrtol - je to celé podobné GTA 3, ale samozrejme s množstvom modifikácii a odlišností. Hlavný rozdiel je zrejme v lineárnosti misií - v GTA ste si mohli vybrať ľubovoľnú postupnosť plnenia úloh, kdežto v Mafii je táto postupnosť vopred daná. Čiže veľa toho na výber nemáte - ale myslím, že to vzhľadom na silu príbehu vôbec nevadí.

Na misiu vždy dostanete len určité zbrane, s ktorými sa musíte snažiť všetko zvládnuť, našťastie ich výber na danú misiu je väčšinou úplne postačujúci a keby náhodou nebol nie je problém, obrať o zbrane mŕtvych nepriateľov. To isté sa týka aj auta - máte k dispozícii "služobnú" garáž, ktorá na začiatku obsahuje len jedno auto, ale ako budete príbehom postupovať, bude sa vám garáž plniť. Zaujímavo je to riešené s kradnutím áut - v GTA nebol problém ukradnúť hocikedy, hocičo. Tu sa musíte daný typ auta naučiť ukradnúť. Po každej splnenej misii vás váš, trochu koktavý a prispatý, automechanik naučí istý typ auta ukradnúť a to auto vám automaticky aj hneď pribudne v garáži, čiže je využiteľné na ďalšie misie. Vedomosti o kradnutí áut môžete využiť aj v ďalších herných módoch ako je Freeride a Extreme Freeride (viď nižšie). Na splnenie misie nemusíte nutne využiť len vaše auto - možností ako sa na určené miesto dopraviť je veľa. Môžete sa previezť električkou, nadzemnou dráhou, ukradnúť si nejaké vozidlo, či prípadne chodiť pešo odľahlými uličkami. Pri kradnutom aute treba dávať pozor na stav benzínu v nádrži - nie všetky vozidlá majú nádrž plnú a nie je to moc príjemný pocit, keď máte v pätách políciu a ešte aj nepriateľský gang a vám zachrčí motor a nasaje posledné kvapky benzínu...

Čo sa týka polície - v hlavnej hernej kampani je dosť nevýrazná. Samozrejme po meste behajú pešie aj motorizované hliadky, ale tým, že máte stále dostatok peňazí, nerobia vám prakticky žiadne problémy. V meste je maximálna povolená rýchlosť 40 mph/60 kmh, ktorú je jednoduché dodržovať pomocou funkcie obmedzovača rýchlosti, ale samozrejme niekedy je to otravné, tak si obmedzovač vypnete a dupnete na plyn. Vtedy vás môžu načapať policajti - najprv sa vám na obrazovke zobrazí symbol pokuty (stačí zastaviť a zaplatiť), neskôr symbol pút (hliadka vás naháňa a keď vás dolapí, musíte si hru väčšinou loadnúť) a nakoniec symbol pištole a pátrania. Vtedy už po vás ide každý policajt v meste a už vás nechcú zatknúť, ale zabiť...

Takže to by bolo tak v stručnosti o hernom systéme, bez váhania by som ho ohodnotil piatimi hviezdičkami, avšak kvôli malým nezrovnalostiam pol hviezdičky uberám. Čiže štyri a pol hviezdičky. (Na internete kolujú informácie o multiplayerovom patchi na hru (pôvodne totiž multiplayer zakomponovaný nie je) - ak tento patch nevyjde, tak uberám ešte pol hviezdičky.)

Graficky je hra na veľmi, naozaj veľmi vysokej úrovni. Už dlho som tak graficky krásnu hru nehral. Nemá zmysel to opisovať, stačí nazrieť na obrázky a môžete si urobiť obraz o tom ako to vyzerá. Bohužiaľ je to všetko podmienené výkonným strojom - HW nároky sú naozaj trošku predimenzované... Ja som hral na stroji s procesorom AMD Athlon 700 Mhz, 128 Mb RAM a GeForce 2 MX, 64 Mb. Na tejto konfigurácii bola hra hrateľná v najnižších detailoch (= úplne všetko povypínané!) a rozlíšeníi 800x600. Podľa údajov na krabici, je toto už doporučená konfigurácia a minimum je podľa výrobcu 500 Mhz procesor... Ja odporúčam minimálne gigahertzový procesor na kvalitné hranie... Takže grafiku by som ohodnotil štyrmi hviezdičkami - tú piatu strhnem za príliš prehnané nároky...

Čo sa týka zvukových efektov a hudby - je to zasa na 100%-nej úrovni. Hudba je dobová, 30. roky, taký klasický americký štýl, myslím, že to je akýsi swing (domnievam sa) a geniálne dotvára už aj tak perfektnú atmosféru, perfektne sa hodí k prostrediu - je výborne načasovaná. Hudbe môžem udeliť bez mihnutia oka celých 5 hviezdičiek, nemal som žiadne výtky, dokonca som sa miestami pristihol, že hrám iba kvôli tomu, aby som počúval soundtrack (toto vyriešil program MafiaXtractor, ktorý dokáže z hry vytiahnuť všetko, vrátane hudby :).

Ja som mal k dispozícii oficiálnu českú verziu (vyšla až po anglickej), bola samozrejme kompletne lokalizovaná vrátane rozhovorov a animácii, ktoré boli nahovorené poprednými českými hercami. Čiže tu tiež nemám žiadne výhrady, skôr môžem pochváliť za dobrý výber hercov (resp. hlasov).

Jediné, čo ma na tejto hre trošku sklamalo bola umelá inteligencia spojencov aj protivníkov. Obtiažnosť hry bola úplne vyvážená (až na kontroverzný závod formuliek, ktorý je prakticky nezvládnuteľný - nebudem o ňom príliš písať, určite so ho v hre všimnete :), ale bohužiaľ AI bola miestami na nízkej úrovni... Nepriatelia síce robia všemožné úskoky, skrývajú sa za autá a za všetko možné, ale nie je žiadny problém úplne ich oblbnúť a zmiasť. Takisto vaši priatelia Paulie a Sam, ktorí idú zavše na misiu s vami, sú miestami fakt sprostí a bezhlavo bežia v ústrety protivníkovej paľbe. Tým sa ich funkcia - uľahčiť a pomôcť zvládnuť náročnú misiu - mení na úplne opačnú, sú vám len na obtiaž, čo dokáže po takom 5-6 loadnutí hry naozaj naštvať. Možno by to vyriešila možnosť zadávať im aspoň jednoduché príkazy ako POČKAJ TU a POĎ ZA MNOU. Každopádne je to zjavne trochu chyba vývojárov, ktorí pri množstve práce, ktorú s hrou mali, zrejme zabudli na takú "drobnosť", ako je kvalitná AI...

Ale aj napriek niektorým bugom a chybičkám je MAFIA - The City of Lost Heaven hrou, ktorá ma dokázala udržať pri počítači dlhé hodiny a to sa už dlho žiadnej hre nepodarilo. Dokonca som ju hral aj keď môj hardware už bol značne nepostačujúci a zastaralý - nevadilo mi to, chcel som iba hrať. Podľa môjho úplne subjektívneho názoru by som hre kľudne udelil 5 hviezdičiek alebo minimálne 4 a 1, ale musím zachovať trochu objektívny prístup a zobrať do úvahy aj rôzne chyby, absenciu multiplayeru a podobné záležitosti. Čiže, môj konečný verdikt znie - 4 hviezdičky.