Age of Mythology je gold!

11. okt 2002 o 18:17 Juraj Chrappa

Age of Mythology, najočakávanejšia RTS-ka tejto zimy a nepriamy pokračovateľ Age of Empires 2, je dokončená. Do obchodov v by sa v USA mala dostať 31. októbra. K nám by hra mala doraziť o niečo neskôr z dobrého dôvodu, a to čiastočnej lokalizácie tejto hry. Viac info o hre nájdete v našich novinkách.

zdroj: PR, Tiscali Games