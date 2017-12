Duna - tutorial k úplne prvej Dune

Viete o tom, že Duna 2 nebola taká prvá, ako sa o nej zvykne hovoriť? V RTS žánri možno, ale ako počítačové spracovanie slávneho Herbertového diela určite nie. Tým bol jej prvý diel od firmy Cryo.

13. okt 2002 o 0:00 Ján Kordoš

Hra začína v paláci. Vyspovedajte svojho otca Leta a matku Jessicu. Matka vám prezdradí, že sa tu necíti v bezpečí. Je nutné, aby ste sa získali doly Sieth, kde sa taží korenie (spice). Vybehnite pred palác a nasadnite na vážku (orni). Leťte do najjužnejšieho dolu a zamestnajte tam Fremenov. Vezmite si so sebou Gurneya Hallecka a leťte do najsevernejších dolov, kde znovu zamestnajte Fremenov. Teraz zamestnajte prospektorov zo stredného dolu. Vráťte sa domov a povedzte otcovi, čo ste zistili. Ak chcete vyraziť do púšte, potrebujete špeciálne respiračné obleky, pre ktoré vás pošle otec. Obleťte doly a v jednom z nich vám odporučia neznáme doly na východe. Tak tam leťte – ak máte niekoho so sebou, určite tie doly neminiete. Tu získate potrebné obleky. Znovu zamestnajte Fremenov, vezmite obleky a hurá do stredných dolov. Z tohto dolu pošlite prospektorov do nového (východného) dolu a vráťte sa do paláca. Pokecajte s matkou a otcom. Matka vás pošle do púšte – tak tam choďte. Keď sa vám zjaví prvá vízia, vráťte sa do paláca. Znovu si pohovorte s matkou. Prezradí vám, že vie odkryť tajomstvo paláca. Choďte do miestnosti s ochrannými oblekmi, kde vám ukáže tajnú chodbu. Nemajte strach a vojdite dnu. Dostanete sa do komunikačného strediska, kde si pokecajte.

Vezmite si vážku a choďte hľadať doly. Nájdite ich čo najviac a do každého pošlite prospektorov. Toto robte dovtedy, pokým nenájdete v jednom dole dievča Harah. Vezmite ju so sebou a choďte si pozrieť doly, ktoré pozná ona a až potom leťte do paláca. Pokecajte s rodičmi (matka a otecJ) a zistíte, že zmyzol váš učiteľ bojového umenia. Existuje však podozrenie, že je stále v paláci. Takže vám neostáva nič iné ako s matkou celý palác prehľadať. Onedlho objavíte tajnú chodbu, v ktorej onájdete na zemi ležať Gurneya. Spýtajte sa ho, čo sa stalo a potom matky, čo ďalej. Povie vám, že v komunikačnom centre nájdete rodinný ľudský počítač (mentant), tak bežete do komunikačného centra pre mentanta Thufira Hawata. Hawat odstráni pascu v tajnej miestnosti a dostanete sa do zbrojnice.Priveďte sem aj Gurneya. Hawat vám ponúkne nápad – nájsť náčelníkov všetkých Fremenov. Teraz vám pomôže Harah, ktorá vie, kde je sídlo veliteľa Fremenov. Leťte na toto miesto a Fremena Stilgara vezmite so sebou do paláca. Teraz môžete začať s výcvikom domorodcov (Fremenov).

Vyberte si tri početné skupiny domorodcov a dajte ich do jedného dolu. Do tohto dolu privezte aj Gurneya a výcvik bude prebiehať rýchlejšie. Postupne vybavujte domorodcov nžíkmi, lasermi a jadrovými zbraňami. Ak si myslíte, že už sú domorodci dostatočne vycvičení, pošlite jednu skupinu na výzvedy do nepriateľského sídla. Radšej si uložte pozíciuJ. Zistite si silu nepriateľa a zásadne napádajte len tých, nad ktorými máte početnú prevahu. Takže zo začiatku napádajte len doly, kde je napr. jeden panáčik. Po dobytí leťte do pevnosti, cestou vezmite Gurneya a najmite ďalších domorodcov do armády. Zamestnávajte domorodcov z dobytých pevností, lebo ďalších potrebujete na ťažbu. Berte všade so sebou aj Harah, ktorá sa unaví (to je dobre). Ak sa unaví, vezmite ju na miesto, kde ste ju našli a nechajte ju tam.

Pokecajte so Stilgarom. Bude vám chcieť niečo ukáazať v jednom dole. Poslúchnite ho a v tomto dole nájdete ďalšie dievča – Chani. Hneď sa do nej zabuchnete, tak ju treba nejak zbaliť, nie? Vylákajte ju do púšte (nie moc ďaleko) a počkajte na noc. Potom s ňou pokecajte a zistíte, že vaša láska bola opätovaná. Vezmite Chani do paláca a všetkým predstavte Chani. Pokračujte vo výbojnej politike a Harkoneni vám pošlú výstražný hologram. So všetkými pokecajte a Chani vám oznámi, že by vás rada zoznámila s jej otcom. Tak ju poslúchnite a leťte do príslušného dolu. Otec Chani vás oboznámi so svojim plánom o zlepšení úrodnosti Arrakisu. Dozviete sa, že vás otec zomrel.

Pokecajte si s Tufirom – povie vám, že si myslí, že v paláci je ešte jedna tajná miestnosť. Pokecajte si o tom s matkou. Ukážte jej miestnosť pred zbrojnicou a ona objaví tajný vchod do záhrady. Tu ju nechajte, nech sa spamätá so smrti svojho manžela.. Pokračujte vo svojej výbojnej politike, až po čase objavíte nádrž vody. Pokecajte so Stilgarom, ale vodu nepite. Leťte späť do paláca a nechajte matku, nech preskúma vodu. A zase len dobývajte územie. Občas sa zastavte u matky a spýtajte sa jej, či už zistila, aké má voda zloženie. Ak vám ho povie, leťte k najbližšej vodnej nádrži a napite sa z nej. Vráťte sa do paláca a porozprávajte sa s matkou a Thufirom. Dozviete sa, že domorodci vedia ešte o jednom spôsobe dopravy (nie len vážkami alebo po vlastných). Porozprávajte sa o tom s Chani a Stilgarom. Zavolajte piesočného červa a prejdite sa s nim. Výsledok oznámte Thufirovi, ktorý bude dosť prekvapený.

A blíži sa záver hry. Až budete budete vlastniť všetky pevnosti, vráťte sa do paláca a vezmite Thufira do bezprostrednej blízkosti paláca Harkonenov. Potom zhromaždite všetkých ľudí okrem Harah. Asi desať tisíc mužov s atómovými zbraňami nechajte zaútočiť na paláca. Ak sa podarí vaším mužom zničiť ochranný štít, nadišla vaša chvíľa. Vojdite do pláca a... ďalej to je už len vo vašich rukách.