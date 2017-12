Gabriel Knight 3: Blood of Sacred, Blood of Damned - klasika

Adventúry ešte nevymreli. Túto pesničku sme si spievali začiatkom roku 2000. Mali sme na to všetci dôvod, lebo sa objavil nový Gabriel. Po dvoch ťažkých rokoch som sa pozrel na túto hru ešte raz. Tešil som sa ako malé bejby, keď som zistil, že túto hru má

12. okt 2002 o 0:00 Ján Kordoš

m. Adventúry sú totiž podľa mňa žáner, ktorý si nezaslúži vymrieť. Príbeh so strhujúcou atmosférou je tým najlepším argumentom pre výbrnú hru. Drvičov z Dúmu asi ťažko zaujme takáto hra. Ak sa tešíte na stovky stránok textu a množstvo logických hádaniek, hľadáte správne. Ak sa však dokážete nadchnúť pre taký detail ako napríklad - prečo je socha Magdalény v kostole vyobrazená na obraze s lebkou v ruke, ak to tak nikde nie je? Možno ma budete považovať za blázna, ale v týchto adventúrach skladáte malé čriepky dokopy, aby vám vznikla vám nádherná váza. Ak mi neveríte, tak táto hra presvedčila aj moju priateľku, aby hrala spolu so mnou! To ja osobne považujem za neuveriteľný úspech.

Aby som vám ešte viac priblížil túto sériu, pripomeniem, že celá trilógia Gabriela Knighta je založená na mysticizme s troškou paranormálnych javov a celé to je okorenené precíznym a hlavne vtipným čiernym humorom. Nebudem vám tu popisovať obsah predchádzajúcich dielov - pripadá mi to značne zbytočné a nepomôže vám to v spoznaní Gabriela 3. Ukončime teda všetky tieto rečičky a vrhnime sa na vec.

Deň prvý

Celá hra je rozdelená do troch dní, pričom každému dňu prislúcha jedno cédečko. Nemusíte sa báť žiadneho žonglovania s CD diskami, raz za celú hru tam bachnete iné CD a máte pokoj. Úvodné menu je na každom CD-čku, takže pohoda. Prepáčte mi, ale nenávidím, ak musím kôli každej blbine meniť cédečka ako pako.

Prvá časť hry je určená hlavne na zoznámenie sa s ovládaním, prostredím a všetkými postavami, s ktorými strávite dosť veľa času. Všetky princípy v hre sú jednoduché a pochopí ich každý, takže sa nebojte, žiadne tony kláves ako v leteckých simulátoroch sa nekonajú... veď toto ani nie je letecký simulátor ;). Hra je 3-dé, čo vôbec nie je na škodu, dokonca sa teším ako malé decko, že Gabriel dostal tretí rozmer. Grafika je detailná, animácie postáv reálne, hudba podmanivá - niekedy až moc. Hru ovládate len za pomoci myšky, pričom využijete každé tlačítko, dokonca aj stlačenie ľavého aj pravého zároveň. Na ovládanie si určite rýchlo zvyknete - je totiž tak praktické a jednoduché, že by k Sierre mali chodiť niektorí tvorcovia hier na doučovanie.

Pre úplnosť ešte dodám, že hra obsahuje tzv. filmovú kameru. Vy ovládate túto kameru myškou, pričom to vôbec nezávisí od Gabriela alebo Grace (Gabrielova priateľka). Vy si jednoducho plávate v priestore. Ak natrafíte na aktívnu vec (kurzor sa zmení), stačí klik a Gabe/Grace sa došmatle na toto miesto a ponúkne vám rôzne činnosti, ktoré sa dajú s touto vecou robiť. V jednoduchosti je sila.

Ale začnime už aj príbehom, ktorý vyzerá na začiatku veľmi nevinne, ale to vyvrcholenie stojí za to. Gabriel dostáva úlohu od svojho priateľa - má dohliadnúť na bezpečie malého decka francúzskeho šlachtica. Aby bola sranda, tak Gabrielovi ešte v ten večer malého (je to chlapec ;) ukradnú záhadní páni v plášťoch. Gabe dostane pekne na držku, ale podarí sa mu sledovať týchto chlapíkov až do dedinky Rennes Le Chateau. Tam sa stopa stráca a preto sa Gabriel rohodne ubytovať v miestnom hoteli. A ráno, po prebudení Gabriela sa dostávate už k slovu aj vy. V hoteli, kde ste strávili ťažkú noc je ubytovaná tiež skupina podivných ľudí, ktorí hľadajú akýsi poklad. Miestna história a povery tomu dodávajú ten správny šmrnc. Neskôr sa od miestneho kňaza dozviete, že toto malé mestečko je známe aj tým, že sa v ňom niečo našlo. Čo to bolo, vám neprezradím, ale každý z hostí má na nájdenie pokladu vlastnú teóriu - pripomínali mi sfanatizovaný dav, ktorý ide za rovnakým cieľom, ale rozdielnymi cestami. Po vypočutí zopár osôb sa začne všetko zamotávať a vy začínate zisťovať, že vašou úlohou nebude len nájsť malé dieťa, ale skúsiť vypátrať poklad. Medzi hosťami, ktorí sa snažia nájsť poklad, nájdete aj vašeho starého známeho z predchádzajúcich dielov - policajta Moselyho. Dúfam, že vám takéto malé naznačenie stačí a jasne vám dokazuje, že Jane Jensen je výborná scenáristka a spisovateľka. Toto žieňa spravilo príbeh aj k predchádzajúcim dielom, ale tento posledný je geniálny. Všetko ostáva zamotané až do úplného záveru, kedy to fakt vyvrcholí a ja s mojou priateľkou sme len pozerali s otvorenými ústami. Tomu hovorím záver.

Kým sa však dostanete až na záver, pretečie ešte veľa vody Dunajom. Po celý čas hrania, si nebudete istý na sto percent svojou teóriou, príbeh sa bude rozmotávať len veľmi pomaly. Je to však super, lebo takto vás hra udrží pri sebe až do absolútneho záveru. Mnoho hier začne postupne nudiť, lebo viete vopred ako to skončí (v 3D shooteroch zvíťazíte ako jediný hero v celom celučičkom vesmíre, v stratégiách budete len a len vy tým božským kingom atď.), lenže tu je to rozhodne iné. Informácie sa budú na vás neustále valiť a vy budete tieto tony textu hltať plnými dúškami. A ak dôjde k dejovému zvratu, budete to pociťovať ako na vlastnej koži.

Vrátim sa ale ešte k systému hry. Každý deň je rozdelený na určitý počet časových zón, ktoré sa ukončia, ak vykonáte činnosť, ktorá je pre tento časový úsek dôležitá. Lenže kým túto činnosť vykonáte, budete sa k nej musieť prepracovať cez množstvo puzzlov.

Postupne, ako prenikáte do hry zisťujete, že hranie za Gabriela je skôr akčné (budete sledovať ľudí, hľadať stopy, ...) a Grace je v hre tá logickejšia spojka, ktorá sa snaží rozlúsknuť rôzne hádanky, skúmať predmety a diskutovať s ľuďmi. Vaše pátranie značne uľahčí Sydney, čo je vlastne program, ktorý navrhla samotná Grace. Pri tomto programe sa zastavím, lebo s ním zažijete množstvo srandy... a rozlúsknete množstvo tvrdých orieškov, ktoré by bez neho boli spolu nesúvisiace stopy. Do tohto programu si môžete priradiť rôzne stopy ako špz-ky, odtlačky, podozrivých ľudí, môžete v ňom čítať maily, hľadať v databáze rôzne názvy, ktoré sú v databáze (môžem vám povedať, že Sydney je niečo ako encyklopédia, lebo autori sem narvali množstvo informácií, ktoré sú neuveriteľne podrobné a navyše sú napísané zrozumiteľne a bez zložitých a špeciálnych termínov). A nakoniec som si nechal to najlepšie. Ak sa vám podarí šlohnúť mapu (Gabrielova práca ;), budete na tejto mape určovať miesto výskytu pokladu. Je to dosť zložité, lebo... nie, neprezradím vám, len malá rada: všímajte si všetky možné obrazce a pamätajte si aj maličkosti. Vďaka Sydney som tak trošku presvedčený, že o "poklade", ktorý budete hľadať som sa naučil viac ako na chémií.

Deň druhý

Ak vkladáte do vašej CD-romky druhé cédé, Gabriel 3 vás už chytil a len tak ľahko to nevzdáte. Budete dokonale oboznámený s ovládaním, príbeh sa vám začne pomaličky rozmotávať, aby sa vzápätí zamotal ešte viac. Lenže už pomaličky začínate tušiť, o čo tu ide. Zistíte, ktoré postavy sa zdajú byť podozrivé a nájdete v ich výpovediach prázdne miesta. Jednoducho už budete ponorený do príbehu. Druhé CD je však ešte zaujímavejšie ako prvé. Príbeh začne gradovať a vy sa dozviete, že... radšej tri bodky.

Dokonca opustíte aj mestečko Rennes Le Chateau a vyrazíte za dobrodružstvami do okolia. Na mňa prostredie vplývalo dosť zvláštne, akoby sa zrazu malo niečo stať. Bude to aj vďaka tomu, že Sierra verne kopírovala reálne predlohy, a tým myslím aj prostredie. Keď som si pozeral skutočné fotografie z Rennes Le Chateau a okolia a porovnával som ich s hrou - úžasné. Tu si dal niekto sakra záležať. Dokonca aj všetky historické pamiatky a lokácie sú verne prenesené do hry. Neviem síce koľko práce to dalo tvorcom hry, ale tí museli mať informácií o tomto prostredí sakramentsky mnoho.

A príbeh sa začne posúvať ďalej a vy zistíte, že Gabriel je tiež zapletený do tohto pokladu a tak sa rozhodnete sa tejto veci podrobnejšie pozrieť na raťafák. Budete dúfať, že niečo nájdete na cintoríne, ktorý je na svojom mieste skôr ako to bolo datované v kronikách. Budete si myslieť, že ste už konečne našli stopu, ale Jane vás tak ľahko nepustí ďalej. V tomto vám pomôže ikonka žiarovky, ktorá symbolizuje premýšľanie. Ak ho stlačíte, Gabriel/Grace začne nahlas premýšlať, na čo by bol daný predmet dobrý alebo čo by sa mohlo stať, ak by sa stalo toto. Teda slúži vám ako nápoveda, ale nechcem, aby ste si začali myslieť, že tupým klikaním na žiarovku a vykonaním danej činnosti hru dohráte za pár hodín. To určite nie. Nápoveda sa vyskytuje v hre len na určitých miestach a nepovie vám konkrétne nič, len vám ukáže dvere - lenže otvoriť ich a prejsť cez ne už musíte vy sami.

Celé vaše snaženie vyvrcholí odmenou v podobe listiny Le Serpent Rouge (môžem to spomenúť, lebo vám to nič nehovorí a všetko o tejto listine sa dozviete, až keď ju získate.) Trošku však poodhalím tajomstvo - táto listina prostredníctvom hádaniek ukazuje na miesto, kde sa nachádza "poklad". Ako iste tušíte, tieto hádanky budú pre Grace. Ja som sa najviac zasekol práve tu. Nie som absolútny debílek, ktorý si nevie dať dva a dva dokopy, ale hádanky, ktoré pre vás pripravila Sierra sú značne ťažké. Budete potiť krv a bude vám to prd platné. Preto aj strhávam Gabeovi 3 jeden bodík za tieto až prehnane náročné hádanky. Môžem však povedať, že sú spravené výborne - pri ich riešení vás trošku trkne, ale bude to stáť veľa námahy. Budete musieť dešifrovať tento spis verš po verši a zistiť, čo tým tí parchanti vôbec mysleli. Po vyriešení budete dôležité body (ktoré vám vyplynú z hádaniek) dávať do mapy, ktorý vám vytvorí obrazec, ktorý budete musieť doplniť už vami získaného obrazcu analýzou jedného obrazu a... a nádych. Budete musieť hrozne rozmýšľať a kombinovať aj nemožné. Otvorene sa priznám, že ja som sa po čase už nemohol trápiť a mrkol som sa do návodu. Dúfam, že vám sa to nestane, ale ak bez návodu prejdete túto hru, potom vám gratulujem - ste fakt DOBRÝ. Neradím vám však hrať celú hru podľa návodu, lebo prídete o množstvo prekvapení a zážitkov.

Pri konci druhého dňa sa to všetko začne vyostrovať... chcel by som vám to prezradiť, lenže potom by to už nebolo ono. Príbeh začne vrcholiť aj medzi dvomi hlavnými protagonistami hry Gabrielom a Grace. Začínate cítiť, že finále sa blíži... a ono je skutočne tu.

Deň tretí

Tretí deň sa pre vás už stáva rutinou. Postupne odhaľujete intrigy a klamstvá a zistíte o niektorých osobách dosť vážne informácie. Dozviete sa, čo si pod pokladom predstavujú oni. Celé to graduje vo fakt velkolepom finále a záver... koniec je trošku... povedal by som nečakaný. Ja osobne som zostal smutný. A je to tak dobre. Ak by sa všetko skončilo dobre, všetci by žili štastní až do smrti, tak by to nebolo ono. Takto ostanete trošku zmätený, ale zistíte, že vlastne taký je život.

Musím niečo na záver ešte prezradiť o hre. Nechal som si to až na záver, lebo až na konci hry som zistil, o čo všetko som prišiel. Celá hra je bodovaná. Ak sa pamätáte na staršie adventúry práve od Sierry, tak viete o čom hovorím. Každá akcia je obodovaná určitým počtom bodov. Jednoduchá akcia je za jeden bodík, zložitejšia za dva a extra tuhá za tri a viac. Nemyslite si, že za každú blbosť dostanete body. Hahaháááá, to sa teda veľmi mýlite. Dokopy môžete získať 965 bodov. Na konci hry som mal niečo cez osemstodeväťdesiat bodov. Takto som zistil, že som prišiel o mnoho dlhých rozhovorov, nezískal som množstvo predmetov a nezistil veľa súvislostí, ktoré by mi URČITE uľahčili hranie a logické hádanky s Grace. Nevidel som mnoho a trošku ma to škrie. Ale nevadí. Som z tejto hry dojatý. Na závere Gabriela Knighta 3 je niečo nepopísateľne vzrušujúceho. So zatajeným dychom očakávate záver a on vás ohromí aj tak - a mohli ste čakať čokoľvek. Lenže zvonec zazvonil a Gabriel 3 sa skončil. S neprítomným pohľadom som sledoval záverečné titulky, nevnímal som nič. Takéto pocity u mňa vyvolala táto hra ako jediná. Odporúčam ju aj vám - pokiaľ si ju nezahráte prichádzate o veľa. Gabriel Knight 3 je totiž jedna z najlepších hier, aké som hral.



Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.