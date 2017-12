Dino Stalker - dinománia pokračuje

Spielbergov Jurský park svojho času vypredával kinosály po celom svete. Ďalšie diely vytvorené už inými režisérmi skončili neveľmi slávne. Zašlú slávu dinosaurov sa tak snažia navrátiť aspoň videohry.

11. okt 2002 o 14:30 Richard Frida

Všetci si iste pamätáte na tú nedočkavosť, kedy ste prvýkrát vstupovali do kinosály na predstavenie revolučného filmu od Stevena Spielbega s názvom Jurský Park. Podľa ukážok to mal byť prinajmenšom mix hororu a Votrelcov 2 s dinosaurami namiesto Gigerových alienov. A iste si pamätáte aj na sklamanie z faktu, že zo slávneho filmu sa vykľul rodinný nezmysel na pokračovanie. Našťastie však pre nás ešte existujú aj videohry a práve vďaka nim sa konečne mohol splniť náš veľký sen o dokonalej akčnej zábave.

Prvý diel série umožnil vybočenie z vyjazdených koľají opozeraného Resident Evil receptu. Vniesol svetlo do žánru, od ktorého už nikto nečakal žiadne novinky. Hlavná hrdinka Regina musela riešiť rovnaký štýl úloh ako hrdinovia v originálnom RE, ale atmosféra sa vďaka bleskovým útokom dinosaurov dala priam krájať. Prínos tejto hry je značný ako na poli „survival“ hororov tak aj akčných adventúr, lebo už sa nejednalo o duchov a démonov ako v Silent Hill alebo zombíkov ako v RE. Boli to zdanlivo vyhynuté dinosaury, čo si brúsili zuby na ľudské mäso a boli naozaj mrštní a inteligentní.

Pokračovanie s názvom Dino Crisis 2 nechalo na seba čakať dlho. Ale myslím si, že v tomto prípade sa to dá naozaj ospravedlniť, lebo sa jedná po Metal Gear Solid o druhú najlepšiu akčnú hru pre PsOne. Obsahovala všetko, čo musí mať dobrý film alebo hra. Skvelé postavy, výborný príbeh plný zvratov a prekvapení, vysokú dávku napätia, hrateľnosti a skvelú grafiku. Sám som DC2 prešiel niekoľkokrát a aj napriek svojej relatívnej krátkosti, som sa vždy kráľovsky bavil. K tejto hre sa ešte v nejakej recenzii pre PsOne v budúcnosti vrátim.

Celý tento dlhý úvod bol podľa mňa potrebný na priblíženie môjho nadšenia a sklamania z vydania hry, ktorú dnes recenzujem. Príbeh druhého dielu končil asi ako Pán Prsteňov – to znamená, že uprostred deja… alebo lepší príklad - ako film Resident Evil. V tom najlepšom. Preto som zostal zarazený, keď som sa dozvedel, že tretí diel tejto hry bude vydaný ako pištoľová arkáda – po vzore dosť nepodarených hier Gun Survivor (v Japonsku má hra názov Gun Survivor 3).

Dino Stalker (Dino Crisis 3) začína ako všetky hry úvodným filmom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani SquareSoft a v ktorom sa zoznámime s hlavným hrdinom. Japonci tentokrát upustili od anime štýlu a tak sa náš hrdina podobá najskôr na Marka Wahlberga – čo je vlastne dobre. Je totiž Američan a žije v roku 1943. Živí sa tým, že je bojový pilot. Úvodná scéna nám priblíži šialenú akciu v Pacifiku a neuveriteľné vzdušné súboje. Náhoda však chcela, že náš hrdina je zostrelený a počas katapultovania sa ocitne oproti japonskému Zeru, ktoré naňho vystrelí dávku z guľometu. Čaká ho istá smrť. Hovorí sa, že človeku sa v okamihu smrti zastaví čas a mysľou mu preletí behom sekundy celý jeho život. Pilot teda vidí, ako naňho v spomalenom zábere letia guľky, keď sa zrazu čas zastaví. Tento záber je naozaj efektný a ani bratia Wachovský by sa nehanbili ho použiť v novom Matrixe. Niečo však nie je v „poriadku“. Pilot sa z ničoho nič vyparí a objaví sa o zlomok sekundy uprostred prázdneho neba. Otvorí teda padák, ale v ruke sa mu nečakane zhmotní moderná puška a na druhej zvláštne futuristické hodinky, ktoré začnú odpočítavať časový limit. Nemá však čas na premýšľanie nad týmto nezmyslom, lebo mu v ústrety letí obrovské mračno nenažraných pterodaktylov. V tomto momente sa ujímate akcie vy a zbesilé strieľanie môže začať. Po pristátí sa znovu ukáže pekná animácia, ktorých je v tejto krátkej hre hojne a sú vlastne rozprávačmi príbehu.

Okamžite po pristátí začnú na vás útočiť hordy dinosaurov, ktorým ide len o získanie trofeje v podobe guľky z vašej pištole. Postupne sa dostanete z lesa, prejdete cez vysokú trávu (scéna ako z Jurského Parku 2) a vodopády. Za nimi na vás už čaká prvý boss. Sú ním dve ozrutné monštrá, ktorých neodstrelíte nejakou pištoľkou. Našťastie máte od začiatku k dispozícii množstvo zbraní, ktoré levitujú voľne vo vašom okolí. Takže bossov treba zabiť raketometom a už sa ženiete ďalej.

V tejto hre sa stretnete aj s hlavným hrdinom dvojky v podobe hologramu a krásnou Polou, s ktorou prežijete krátku romancu. Bohužiaľ, z hry vypadla fešná Regina, ale to možno naznačuje pripravované pokračovanie. Dejovú líniu nebudem moc rozoberať, lebo hra je naozaj krátka a pokazil by som vám zážitok. Stačí, keď poviem, že ste jediný a vyvolený záchranca tohto zanikajúceho sveta.

Počas svojho putovania uvidíte naozaj nevídané veci a myslím si, že aj napriek svojej krátkosti sa jedná o raritu medzi týmito hrami – arkádové strieľačky totiž väčšinou disponujú naozaj chabým príbehom, kdežto tu sa síce nedozviete veľa, ale kvalita je vysoká. Myslím si, že veľa vecí bude vysvetlených až v ďalšej hre.

Postupne sa spolu s Polou prebijete cez vodu, púšť aj mesto a neustále budete v najvyššom ohrození života. Do posledného momentu budete mať čo robiť a aj napriek množstvu zbraní sa iste zapotíte. Najhoršie však je, že hra má koniec, ktorý príde po približne dvoch hodinách (po hodine v režime Easy). Keďže celý čas zbierate body, na konci uvidíte tabuľku a nič vám nebráni, aby ste začali hrať znova a tentokrát aj s bonusovými zbraňami. Toľko k príbehu. Teraz sa pozrieme ako to vlastne funguje.

Hra je primárne určená na ovládanie pomocou pištole Guncon2, čo je oficiálna pištoľ pre PS2. Toto zariadenie obsahuje aj integrovaný digitálny pad z Dual Shock 2 ovládača a práve on je hlavným hrdinom tejto hry. Prvýkrát môžete v arkádovej strieľačke určovať smer svojho pohybu. Doteraz to bolo totiž tak, že ste mali na starosti len strieľanie, ale pohyb zabezpečovala hra samotná. Nemohli ste ísť kam ste chceli, ale po „vyčistení“ lokality ste sa presunuli po predpočítanej trajektórii k ďalšej lokácii vhodnej na „upratovanie“. Takže z toho hľadiska je hra naozaj revolučná. Kupodivu táto šialená novinka funguje dobre a je aj naozaj zábavná. Samozrejme sa to nedá porovnávať s Dual Shockom, ale pohyb je plynulý a ak vám niečo stojí v ceste, tak sa jednoducho prepnete na výkonnejšiu zbraň, ktorých je v hre požehnane a prestrieľate si cestu správnym smerom. Ako som spomenul, zbraní je tu viac ako dosť – 17 - od klasickej pištole, cez raketomety, plameňomet, rotačný guľomet až po fúzne minidelá. Niektoré získate až po prejdení celej hry a majú mať motivačný účinok. Či ho naozaj budú mať neviem, lebo pravdu povediac vyhodenie takých nekresťanských peňazí za hru a pištoľ treba dosť dobre zvážiť. Ja túto sériu milujem, ale tiež nie som celkom spokojný. Tak dlho čakať na tak krátky (aj keď zaujímavý) príbeh je moc aj na mňa – supertolerantného hráča. Pozitívne je, že v poslednom čase vyšlo veľa naozaj kvalitných hier určených pre PS2, takže toto zariadenie určite využijete. V tejto hre si na moje slová spomeniete hlavne v záverečnej masakrálnej scéne s Tyrannosaurom veľkým ako dom.

Grafika (3 hviezdičky)

Hra je celkom pekná, prehistorické obludy sú pekne animované, ale bohužiaľ nie všetky. Našťastie, tie najviac očakávané sú skvelé. Okolie je viac ako chudobné a ja vážne nechápem prečo. Možno je to spôsobené potrebou vykresliť veľké množstvo protivníkov v krátkom čase, ale okolie je koridorové, takže ďaleko nezablúdite. Na obrazovke máte zobrazený radar, podľa ktorého identifikujete smer útoku, počet bodov, info o počte nábojov, sumár komba množstvo života a hlavne zostávajúci čas. Ten je totiž veľmi dôležitý.

Interface (3 a 1/2 hviezdičky)

Hra dobre reaguje na pokyny pištole a aj sa dobre ovláda. Ak nemáte pištoľ, dobre poslúži aj Dual Shock 2, s ktorým som tiež raz prešiel celú hru. Loading je tak akurátny a aspoň si počas neho môžete vydýchnuť. Na konci každého levelu máte celkový bodový sumár a hodnotenie. Save vyžaduje asi najväčšie miesto na karte, aké som kedy videl, ale určite ho vzhľadom k žánru nebudete roky opatrovať a prejdete si hru znovu.

Hrateľnosť (2 a 1/2 hviezdičky)

Spočiatku vysoká a na prvýkrát naozaj dobrá. Pri opakovaní už prudko klesá a z tohto hľadiska je na tom hra naozaj zle. Ale to je choroba asi každej takejto hry.

Muliplayer

Táto kategória nebude hodnotená, nakoľko hra neumožňuje hrať viacerým hráčom naraz.

Zvukové efekty (3 hviezdičky)

Zvuky dinosaurov sú dobré a rev Tyrannosaura je špičkový. Taktiež vzdialené dunenie a určenie nepriateľa podľa zvuku ujde.

Hudba (2 hviezdičky)

Hudba je typická arkádová japonská. To znamená odrhovačky, ale záverečná skladba je naozaj dobrá.

Inteligencia a obtiažnosť (3 hviezdičky)

Jurské potvory asi inteligentné moc nie sú, aspoň podľa tejto hry. Samozrejme, ich I.Q. stúpa s mierou obtiažnosti, ale aj tak to nie je žiaden zázrak. Obtiažnosť je na Easy trapná, a na Hard to možno niekto neprejde. Je to však jediná možnosť, ako si túto mimoriadne krátku hru predĺžiť.

Záverečný verdikt (2 a 1/2 hviezdičky)

Ja som sa na túto hru naozaj tešil, ale keby som si ju mal kúpiť, tak sa asi rozplačem. Najprv od radosti, že som videl dobrý príbeh a moja adrenalínová hladina presiahla bežné maximum a potom od nešťastia, lebo táto radosť tak rýchlo zmizla do nenávratna. V našich chudobných končinách je takáto kúpa absolútny luxus, ale aj veľká frajerina. Jednoducho naozaj ťažko povedať. Záleží len na vašej peňaženke. Myslím si, že pokiaľ by ste mali naozaj veľa peňazí a kúpili si okrem pištole aj hry Dino Crisis 2 a Dino Stalker, tak sa budete naozaj špičkovo baviť. Táto hra by bola na PC pravdepodobne datadisk k predchádzajúcemu dielu. Ak však neznášate arkády, ale stále túžite po lovení prehistorických jašterov, kúpte si radšej FPS hru Turok Evolution, ktorá je naozaj dlhá, ale má tiež dosť rozporuplné hodnotenie. Recenziu prinesieme onedlho, takže zostaňte na príjme.

Hru na recenziu zapožičalo JRC.