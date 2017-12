Problém s príjmom SMS v Európe

10. okt 2002 o 11:39 Dr. Mobilný

Dobry den

Mam kamarata v Taliansku ktory ma taliansku siet, ja mam siet Orange na prima kartu a posledne 2 mesiace mu nemozem poslat sms - vypisuje failed aj ked si sumu odrata. skusala som to aj z ineho mobilu, ale to iste, lenze z eurotelu si ciastku neodrata (orange asi zaraba kde moze). On sa informoval a ich siet je ok, chyba je zrejme u nas. Mozte mi poradit?

Dakujem

ejurki

Dr. Mobilný odpovedá:

O stanovisko sme požiadali hovorcu spoločnosti Orange Petra Tótha. Z jeho mailu vyberáme:

"pripad, ktory zakaznik opisuje suvisi so snahou niektorych zahranicnych operatorov spoplatnovat prichadzajuce SMS spravy od inych operatorov. Ide o problem, ktory je v Europe vseobecne znamy. Z toho dovodou taliansky operator blokuje prichadzajuce SMS spravy na ich uzivatelov.

Z nasej strany z technickych dovodov existovalo urcite casove oneskorenie v dlzke priblizne 1-2 dni medzi zablokovanim prichadzajucich SMS sprav zo strany talianskeho operatora a zablokovanim odoslania SMS spravy do SMS centra v pripade, ak je tato adresovana do siete talianskeho operatora, ktoreho zakaznik opisuje. V case, ked toto blokovanie neexistovalo, zakaznik po odoslani SMS spravy dostal spravu "SMS sent", pretoze tato sprava bola dorucena do nasho SMS centra a teda aj spoplatnena. Do 1-2 dni doslo v snahe odstranit tento stav k zablokovaniu talianskeho operatora aj v nasom SMS centre, preto odvtedy zakaznik pri pokuse odoslat SMS spravu do siete tohto operatora dostane spravu "SMS not sent".

Zakaznik teda posielal SMS spravu pravdepodobne v case medzi blokovanin prichadzajucich SMS sprav zo strany talianskeho operatora a medzi blokovanim talianskeho operatora v SMS centre nasej spolocnosti. Preto mu jeho mobilny telefon po odoslani spravy oznamil, ze sprava bola odoslana (a teda spoplatnena) nebola vsak dorucena a teda nasledne mu prisla odpoved "Failed".

Verime, ze tento a podobne problemy sa nam, podobne ako inym europskym operatorom podari coskoro odstranit. Odporucame zakaznikovi, aby sa obratil pisomou ziadostou na reklamacne oddelenie nasej spolocnosti, kde mu bude prislusna, nepravom zauctovana ciastka po uznani pravoplatnosti reklamacie vratena."

My ešte dodáme, že podobný problém nemajú zákazníci iba v Taliansku, ale aj v iných štátoch Európy. Odporúčame preto použiť podobný postup na všetky prípady, ktoré sa podobajú vyššiepopísanému.