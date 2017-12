Chudobný Ignác Nobel tiež udelil ceny

Ste zvedaví, prečo sa v pupku zachytávajú predovšetkým vlákna z modrej textílie? Chcete niečo vedieť o milostnom živote ustríc? Alebo vás zaujíma, čo vám chce povedať váš psík a ako ho najlepšie okúpať?

9. okt 2002 o 22:30

Symbolom recesistických Ig Nobelových cien je Rodinov ‚Myslitel‘ padnutý na hlavu.

Odpovede na tieto otázky nájdete v nie veľmi uznávanom, ale za to humornom americkom časopise Annals of Improbable Research (Správy o nepravdepodobnom výskume), ktorý dostal prestížne bláznivé ocenenie Ig Nobel. Túto cenu získavajú už 12 rokov krátko pred udelením Nobelovej ceny v Štokholme najlepšie vedecké objavy v oblastiach, o ktoré sa už pravdepodobne nikto nikdy nepokúsi. Zároveň však ide aj o určité povzbudenie ľudí, aby sa nebáli experimentovať aj s kurióznymi vedeckými problémami.

Napríklad lekár, televízny a rozhlasový reportér Karl Kruszelnicki zo Sydney na základe prieskumu medzi niekoľkými tisíckami respondentov prišiel na to, že modré textílie sa v pupku zachytávajú predovšetkým u starších vlasatých mužov, ktorí radi chodia do krčmy.

V uplynulých ročníkoch získal jednu z cien výskum dvoch lekárov o možnosti prenosu kvapavky cez nafukovaciu pannu. Inú Ig Nobelovu cenu dostal Robert Matthews, ktorý vedecky dokázal, že chlieb s maslom naozaj väčšinou spadne na namazanú stranu. V roku 1997 získal Ig cenu za entomológiu Mark Hostetler za knihu That Gunk on You Car. Nájdete v nej podrobný kľúč na identifikáciu hmyzu, ktorý sa počas jazdy v aute rozpučí na vašom prednom skle.

Zostáva ešte objasniť samotný pojem Ig Nobelova cena. Vysvetlenie je dvojaké. Po prvé, ide o cenu Ignáca Nobela, vzdialeného a nemajetného príbuzného slávneho Alfréda Nobela. Preto na rozdiel od laureátov „normálnej“ Nobelovej ceny laureáti Ig ceny nedostávajú finančnú odmenu. A po druhé, písmenami ig sa začíná anglické slovo ignorance, čiže nevedomosť alebo neznalosť. (tasr, ač)