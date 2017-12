Bezplatná e-mailová schránka ochráni súkromie

Mnohí sa domnievajú, že webové služby umožňujúce bezplatné zriadenie e-mailovej schránky sú určené len pre ľudí, ktorí ešte nekomunikujú elektronickou poštou, pretože nedostali e-mailovú adresu pridelenú v práci ani v škole a nemajú ani zakúpené e-mailové

9. okt 2002 o 22:30 PETER VALACH, prvapomoc@smeonline.sk

služby v rámci pripojenia na internet v domácnosti.

V skutočnosti však môže byť bezplatná e-mailová schránka užitočná pre každého surfistu a využívajú ju nielen úplní začiatočníci, ale veľmi intenzívne aj skúsení surfisti.

Mám e-mailovú schránku v práci či v škole, načo mi je ďalšia?

Dôvodov môže byť viacero. Najväčším problémom takejto schránky je to, že keď skončíte štúdium alebo zmeníte zamestnávateľa, prídete o ňu. Potom si budete musieť zháňať schránku novú a všetkých známych o tom informovať. Aj tak vám však ešte dlho budú prichádzať správy aj na starú adresu, väčšinou sa o nich ani nedozviete.

Druhým problémom je, že adresy prideľované v školách alebo vo firmách bývajú často síce logické, ale komplikované, neatraktívne a ťažko zapamätateľné - napríklad v štýle „skratka_mena@katedra.fakulta.skola.sk“.

A po tretie: niekedy sa určite dostanete do situácie, že nebudete chcieť spolu so svojou e-mailovou adresou prezradiť aj zamestnanie alebo školu (napríklad pri diskusii v internetových fórach). Niekedy možno nebudete chcieť prezradiť ani svoje skutočné meno a vašu oficiálnu adresu tak nebudete môcť využiť.

Nie je nepraktické mať viac schránok?

Mať schránku aj na bezplatnom e-mailovom serveri neznamená, že budete musieť každý deň prezerať dve schránky namiesto jednej. Mnohé bezplatné služby umožňujú presmerovanie (forward) pošty na inú adresu. To znamená, že všetky správy, ktoré vám niekto pošle na vašu freemailovú adresu, vám prídu do schránky v škole či zamestnaní tak, ako keby boli poslané priamo na ňu.

Najmä ak neradi prezrádzate svoju identitu, nič vám nebráni vytvoriť si niekoľko bezplatných schránok - osobitnú pre používanie na IRC, na e-mailové časopisy a podobne. Potom v prípade problémov (napríklad ak vás niekto bude e-mailom obťažovať či zasielať spam) môžete pokojne príslušnú schránku zrušiť a vytvoriť si na daný účel novú bez toho, aby ste mali problémy so „skutočnou“ (hlavnou), ktorá bude tajná, respektíve známa iba vašim najbližším.

Aké sú výhody bezplatnej schránky?

Hlavnou výhodou je nemenná adresa. Zatiaľ čo firmy vznikajú, zanikajú a premenúvajú sa, ľudia menia zamestnanie, začínajú a končia štúdium na rôznych školách, objednávajú si pripojenie na internet od rôznych firiem a podobne, pravdepodobnosť zaniknutia schránky na free-maili je relatívne nízka. Aj keď firmy spravujúce tieto služby zanikli alebo boli odkúpené, vo väčšine prípadov nový majiteľ v ich prevádzkovaní pokračoval.

Druhou dôležitou výhodou je dostupnosť. Jednak je táto schránka dostupná z celého sveta bez obmedzení (čo o firemných väčšinou neplatí) a jednak sa o prevádzku príslušných serverov stará skupina odborníkov, takže výpadky týchto serverov bývajú veľmi zriedkavé, a keď už k nim dôjde, netrvajú zväčša dlhšie ako pár hodín.

Pre mnohých je nezanedbateľnou výhodou aj bezplatnosť schránok vytvorených na veľkých e-mailových serveroch.

Nevýhody freemailu

Hlavnou nevýhodou je vo všeobecnosti ich nižšia bezpečnosť. V prvom rade sú e-mailové servery častejšie ako väčšina iných cieľom útokov hackerov, prenos údajov zo servera ku klientovi navyše neraz nebýva veľmi dobre chránený. Taktiež sa skôr stanete terčom spamu (nevyžiadaných správ, väčšinou s reklamou), neraz priamo od prevádzkovateľa služby (čím v podstate platíte za jej používanie). Občas býva tiež problém takúto adresu niekde použiť, lebo niektoré servery automaticky odmietajú adresy free-mailov práve z obavy pred spamom.

Väčšina bezplatných (najmä amerických) e-mailových serverov má tiež obmedzený čas, počas ktorého e-maily uchováva - často to býva napríklad jeden mesiac. To znamená, že všetky správy, uložené v schránke mesiac, sa automaticky vymažú. Vždy je preto lepšie si ich stiahnuť na disk, prípadne na disketu. (V ďalších častiach sa budeme venovať aj tomu, ako to urobiť.)

No a niekomu môže prekážať aj obmedzená veľkosť schránky (čo však býva aj vo firmách) - mnohé servery však už dnes ponúkajú kapacitu 10 megabajtov a viac, čo by už malo väčšine používateľov úplne stačiť.

