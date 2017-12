Lacnejší internet bude až v novembri

Slovenské telekomunikácie minulý týždeň oznámili, že od 1. októbra ponúkajú svojim zákazníkom dva nové moduly umožňujúce cenovo výhodnejšie pripojenie na internet. V skutočnosti však môžu internetisti začať túto možnosť využívať najskôr od 1. novembra.

9. okt 2002 o 22:30 RICHARD HAVROŠ

Slovenské telekomunikácie (ST) totiž internetové moduly zákazníkom aktivujú až vo fakturačnom období nasledujúcom po tom, v ktorom si podajú žiadosť - to znamená až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

ST svojich zákazníkov na nutnosť čakať mesiac na aktiváciu pri propagácii nových modulov neupozornili a na denník SME sa obrátili už aj ich zákazníci, ktorým ešte minulý týždeň pracovníci telekomunikácií prisľúbili okamžitú aktiváciu služby. „Dodatok o zmluve o využívaní internetového modulu som uzatvoril vo štvrtok 3. októbra a pracovník v Infoteli ma ubezpečil, že nová tarifikácia pre mňa bude aktivovaná do troch dní,“ povedal nám Róbert Dyda, ktorý pracuje z domu cez internet a vďaka novému modulu mal pôvodne už v októbri ušetriť na pripojení viac ako dvetisíc korún. „Keď som však neskôr telefonicky zisťoval, či je už modul aktivovaný, telekomunikácie mi oznámili, že ho budem môcť využívať až v novembri,“ hovorí Dyda. Ako dôvod oddialenia aktivácie pracovníčka informačnej linky ST uviedla, že telekomunikácie ešte nie sú na zavedenie nových modulov, ktoré propagujú, technicky pripravené.

Slovenské telekomunikácie teda oficiálne ohlásili nové moduly „od 1. októbra“, ale v skutočnosti ich žiaden ich zákazník nebude môcť v októbri využívať. Tlačová správa o nových moduloch bola totiž vydaná 30. septembra podvečer a ak by sa aj zákazník hneď na druhý deň ráno vybral do Infotelu, zistil by, že pred pár hodinami sa mu skončilo fakturačné obdobie a modul bude aktivovaný až o 30 dní.

Nejde o prvé oddialenie zavedenia internetového balíčka. Nové cenové programy mali pôvodne zmierniť účinok drastického zdraženia internetového pripojenia, ktoré nastalo 1. augusta, a podľa vyjadrení predstaviteľov ST spred dvoch mesiacov mali byť predstavené „do konca augusta“.