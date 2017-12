Unreal Tournament 2003 - súboj titanov

POČÍTAČOVÉ HRY

11. okt 2002 o 0:00

Trojkombinácia Quake 3, Unreal Tournament a Counter Strike vedie už dosť dlho rebríčky popularity sieťových 3D akčných hier. To platí pre „obyčajných hráčov“, ale napríklad aj pre profesionálnu komunitu, pre ktorú sa chystá finále World Cyber Games 2002 v Kórei. Spory o to, ktorá zo spomínaných hier je najlepšia, je veľmi ťažké rozsúdiť. Je však isté, že nový Unreal Tournament 2003 minimálne prevezme úlohu svojho predchodcu a zároveň určite uchváti aj pár fanúšikov konkurencie. Nebude to však vďaka originálnosti alebo odlišnosti - je totiž len čistým extraktom predošlého dielu kombinovaným s prvkami prevzatými z konkurencie. Noviniek je veľmi málo, väčšinou ide o kozmetickú úpravu zbraní, pribudol aj zaujímavý herný mód Bombing Runa.

Sila UT 2003 je v tom, že ide o čistú a do posledného detailu dotiahnutú dynamickú akciu. V tridsiatich siedmich bojových arénach (často až príliš pripomínajúcich Quake 3) môžete súperiť s celkom šikovnými botmi ovládanými počítačom alebo po sieti so živými (ne)priateľmi.

Čakajú na vás bežné herné módy ako DeathMatch, TeamDeatchmatch, Capture The Flag, Double Domination, ako aj spomínaná novinka Bombing Run, ktorú by sme mohli nazvať aj brutálnym basketbalom budúcnosti. Dynamika a rýchlosť hry sa posunula až k hraniciam ľudských schopností. V divokých akciách budete okrem dobrej znalosti úrovní a zbraní potrebovať na prežitie aj nové špeciálne pohyby, od dvojitého skoku až po odrazy od stien.

Arzenál zbraní sa od posledného dielu veľmi nezmenil. Pribudol ničivý Ion Painter, pneumatické kladivo nahradil defenzívny Shield Gun a základnú pištoľ supluje šikovný samopal s granátometom. Ostatným zbraniam bola okrem vizuálnej podoby upravená účinnosť, čo im dodalo viac vyrovnanosti.

Po úrovniach môžete stále zbierať klasické lekárničky, brnenie, náboje a podobné „power-upy“, ale pribudli aj kapsuly adrenalínu. Keď hladina adrenalínu dosiahne sto, môžete klávesovou kombináciou získať špeciálne schopnosti.

Nie je prekvapením, že najviac sa zmenila vizuálna stránka hry. Na plných detailoch a veľmi výkonných počítačoch vyzerá UT 2003 neuveriteľne dobre. Modely postáv sú spolu s prepracovanou fyzikou pohybu lahôdkou a zobrazenie prostredia nijako nezaostáva. Bohužiaľ, zvuková a hudobná kulisa sa naopak nevydarila - je nevýrazná a občas pôsobí takmer rušivo. Až na tú nešťastnú audio kulisu je však UT 2003 doslova profesionálnou 3D akciou. MICHAL GARDIAN

www.unrealtournament2003.com