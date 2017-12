EVA – administratíva budúcnosti

Nie všetky úradné záležitosti sa už dajú vybaviť elektronicky - terminál EVA vám však minimálne poskytne informácie, ktoré vám ich vybavovanie podstatne zjednodušia.

Všetci už vieme, že raz budeme môcť podávať daňové priznanie cez internet. Na webe rýchlo získame informácie o tom, čo treba vybaviť, ak sa nám napríklad narodí dieťa, alebo ak chceme postaviť nový plot, bez nutnosti komunikovať osobne s úradníkom a hľadať v zákonoch. Všetky žiadosti budeme môcť podávať elektronickou poštou a od úradníkov dokonca dostaneme na ne aj odpoveď.

V predstavách o elektronických službách teda za svetom v ničom nezaostávame - ich realizácia sa však, bohužiaľ, na Slovensku zatiaľ takmer vôbec nepripravuje.

V Českej republike pritom už od februára funguje testovacia prevádzka projektu Elektronickej vľúdnej administratívy (EVA), ktorá dáva občanom vo vybraných regiónoch možnosť kompletne vybaviť veľkú časť administratívnych úkonov elektronicky, bez nutnosti chodiť na úrad.

Zákony preložené do človečiny

Základnú časť projektu EVA tvorí internetový portál www.naseeva.cz, kde môžu občania Českej republiky získať informácie o tom, ako postupovať pri vybavovaní akejkoľvek záležitosti na úradoch. Nájdu tu základné informácie o jednotlivých administratívnych úkonoch, zoznam dokumentov, ktoré musia pri nich predložiť, presnú adresu úradu, kde možno žiadosť podať (vrátane telefonického aj e-mailového kontaktu) a nakoniec aj formuláre, ktoré si môžu vytlačiť a na papieri vyplniť. Na papieri preto, lebo ani v Česku ešte v praxi veľmi nefunguje elektronický podpis a bez vlastnoručného podpisu na papieri zatiaľ nie je možné overiť identitu človeka cez internet.

Projekt EVA napriek tomu dokáže veľkú časť papierovej komunikácie odbúrať. Jeho súčasťou sú totiž aj elektronické kiosky umiestnené na verejných priestranstvách, ktoré umožňujú overiť identitu občana a prideliť mu práva na podávanie žiadostí elektronickou cestou. Ako je však možné zabezpečiť, aby si váš sused nezistil vaše osobné údaje a nepodal napríklad žiadosť o odstránenie stavby - vášho domu?

EVA komunikuje s ADAMOM

Ak chce občan len získať verejne dostupné informácie z portálu naseeva.cz, môže EVA kiosk využiť namiesto iného spôsobu prístupu na internet (avšak len k informáciám tohto projektu, nie iným webovým stránkam). Ak chce už aktívne komunikovať s úradmi, musí sa v kiosku najskôr zaregistrovať. V prvom kroku vyplní svoje meno, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré je zároveň prihlasovacím menom do systému. Z terminálu vzápätí vyjde hárok papiera s pravidlami systému, na ktorý sa musí vlastnoručne podpísať. Vtedy sa odklopí horná časť zariadenia a odkryje sa skener. Naň používateľ priloží podpísaný dokument a takto skopíruje aj obe strany svojho občianskeho preukazu. Systém zároveň urobí fotografiu používateľa cez zabudovanú kameru a všetky tieto údaje elektronicky odošle ako žiadosť o potvrdenie registrácie príslušnému úradníkovi. „Nazbierame tak maximálne množstvo informácií o človeku, ktorý s kioskom pracuje, a je to dosť na to, aby sme odradili prípadných podvodníkov,“ hovorí riaditeľ obchodu a marketingu projektu EVA Zdeněk Dutý.

Po úspešnej registrácii už môže používateľ plnohodnotne komunikovať s úradmi aj z vlastného počítača, alebo opäť z EVA terminálu. Ak chce napríklad ohlásiť založenie živnosti, žiadosť vyplní priamo na obrazovke terminálu a potrebné dokumenty len priloží k skeneru. Úradník jeho žiadosť preberie v elektronickej podobe vďaka systému ADAM, ktorý rieši elektronickú komunikáciu priamo v úrade. Ak nejaké dokumenty chýbajú, odpovie žiadosťou o ich doplnenie, ktorú dostane občan do svojej osobnej schránky v systéme EVA. Nové správy sa mu zobrazia pri každom prihlásení, avízo o nich však môže dostať aj e-mailom alebo na mobilný telefón. Až keď je jeho dokument vyhotovený, zájde pre úplné overenie totožnosti prvýkrát na úrad a bez čakania si ho vyzdvihne. (Dokument môže dostať aj poštou, ale v tom prípade musí naopak žiadosť podať písomne a overenú notárom.)

Zatiaľ len pilot

Popísaný systém, ktorý na Invexe predviedlo české ministerstvo vnútra, zatiaľ reálne funguje len ako pilotný projekt v desiatich obciach v Stredočeskom kraji, ich počet sa do konca roka ešte výrazne zvýši. Ďalšie rozširovanie bude závisieť od toho, či občania prejavia o systém EVA záujem a budú ho využívať. Podľa Zdeňka Dutého je potenciálnym používateľom systému každý, komu sa zdá, že do úradu to má ďaleko, je mu vybavovanie vecí na úradoch nepríjemné a má pocit, že tým trávi príliš veľa času, alebo sa mu nepáči, že sú úradníci na neho nevrlí a pritom mu chýbajú informácie, ako v konkrétnej veci na úrade postupovať.

V súčasnosti informačné kiosky najviac využívajú deti, ktoré sa do nich chodia hrať a „skúšajú, čo všetko terminály dokážu“ - často však neskôr k nim dovedú aj rodičov. „V každej obci sa už našlo aj niekoľko priekopníkov - zväčša v dôchodkovom veku - ktorí sa v systéme ako prví zaregistrovali a jeho služby intenzívne využívajú,“ hovorí Dutý.

Jedným z problémov je momentálne umiestnenie kioskov - tie by mali poskytovať služby 24 hodín denne, väčšina z nich je však umiestnená v obchodoch, bankách či priamo vo vestibuloch úradov a prístup k nim je tak v praxi obmedzený. Kiosky sa preto budú v budúcnosti umiestňovať skôr na námestia do špeciálnych búdok podobných telefónnym.

Všetky služby v kioskoch sú momentálne bezplatné, po ukončení testovacej prevádzky sa pravdepodobne bude platiť napríklad za možnosť využívať kiosk ako kopírku alebo za odosielanie SMS.

