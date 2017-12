Command &Conquer Generals - prichádzajú generáli

10. okt 2002 o 0:00 Ján Kordoš

Každý, kto sa len trošku venuje hrám, určite pozná túto hernú sériu, ktorá sa stala zlatou baňou pre Westwood Studios. Klasické real-time stratégie boli, sú a aj budú medzi hráčmi obľúbené, preto ten úspech série C&C. Lenže aj priaznivci tejto série sa začali sťažovať na nedostatok noviniek v hre. Je to síce pekné hrať výbornú hru, ale keď si ju kúpite druhýkrát – to zamrzí. Preto došlo k zmene - prichádzajú Generáli.

Generals je novinkami priam nabitá. Prvá je prechod do 3D. Autorský tým si vytvoril vlastný engine SAGE. Autori ho vychvaľujú, ako len môžu. Výbuchy by mali byť nádherné, terén do detailu prepracovaný – všetko by malo vyzerať reálne. Otázkou ostáva, či prechod do tretieho rozmeru zoberú kladne aj hráči. Hra síce bude vyzerať nádherne (kuk na obrázky), ale prehľadnosť hry utrpí... možno sa však stane niečo neočakávané a Westwood potvrdí svoje kvality.

Sklamem fanúšikov série, lebo nebudete bojovať ani za GDI ani za NOD, dokonca ani za jednu stranu zo série Red Alert. Do konfliktu budú zapojené tri strany – Američania, Číňania a teroristická organizácia: Global Liberation Army (GDA). Tieto tri strany sa stretnú v modernej vojne (v blízkej budúcnosti) a každá zo strán bude mať inú taktiku. Amíci vsádzajú na bojovú techniku, Čing-čangovia na početnosť svojej armády a "letci" (teroristi ;) na lacné zbane, schopnosť ukrývať sa.

Ďalšou pozitívnou zmenou je zmiznutie obrovského menu, ktoré zaberalo asi štvrtinu obrazovky. Interface bude umiestnený klasicky dole. Poslednou novinkou sú samotní generáli. Budete si môcť najať jedného generála, ktorý bude svojimi vlastnosťami ovplyvňovať aj vaše vlastnosti pri boji. Niektorí vám zvýšia bojaschopnosť, iní maskovanie, ďalší lepšiu obranu – poznáte to.

A keď sa toto všetko zmieša dokopy, vyzerá to na chutnučkú polievočku. Tá sa nám dovarí až na vianoce 2002 a ja len dúfam, že si na nej nespálime ústa.