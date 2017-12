Icewind Dale II - pozitívna RPG diagnóza

Všetko sa to začalo, keď mi doktor stanovil diagnózu RPG-pozitívny. Nevedel som, čo to má znamenať, až do chvíle, keď Black Isle Studios vdýchli život svojej prvej hre. Vtedy som zistil, čo je to milovať RPG, vtedy som zistil, čo je to za pocit, keď zrovn

9. okt 2002 o 13:27 Tomáš Koza

a žiadne (poriadne) RPG nemám. Preto vždy čakám, odpočítavam dni do ďalšieho vydania hocijakého z nich, no keď je to RPG od géniov z Black Isles, tak si neviete predstaviť to čakanie, čakanie malého chlapca na jeho vytúženú hračku.

Už v poradí druhé pokračovanie, trocha akčnejšieho pojatia Forgoten Realms (oproti Baldur's Gate), na nás čaká v Icewind Dale 2. Opäť nás osud zavedie do ľadových krajín, do krajín, kde prežitie je otázka každodenná. Na rozdiel od pokračovania Baldur's Gate, kde ste hru mohli začať s postavičkami z dielu predchádzajúceho, to tak v Icewind Dale 2 nie je. Dôvody sú hneď dva. Prvý je ten, že už v pôvodnom Icewind Dale ste na konci dosiahli úctyhodnú úroveň, takže v pokračovaní by ste už nemali čo vylepšovať, ten druhý dôvod je taký, že celá hra je teraz kompletne v tretej edícii pravidiel AD&D, takže prenos postáv by sa nemohol uskutočniť, keďže v predchádzajúcom dieli bola edícia druhá. Podrobne tu však nemienim opisovať, čo všetko nám nová edícia pravidiel priniesla, pretože to všetko som už povedal v recenzii na Neverwinter Nights (čítaj recenziu), ktorá by tu niekde naokolo mala byť.

Mestečko menom Targos, je sužované útokmi goblinov, nikto nevie ako sa do mesta dostali a ako to, že sú takí koordinovaní? Správca mestá požiada o pomoc dobrodruhov zo všetkých priľahlých miest. Do nášho mestečka prichádza konvoj lodí, na každej nejaká skupinka dobrodruhov. Po útoku goblinov na konvoj, však z neho nezostane nič. Všetky lode goblini spália až na jednu, jediná loď dorazí do prístavu so skupinkou dobrodruhov pod vašim velením, a tak sa začína váš príbeh.

Celú hru začínate výberom vašej party. Môžete si vybrať z už predvolených skupiniek (nachádza sa medzi nimi dokonca aj skupina zmätene zlých dobrodruhov), alebo si môžete vytvoriť partu vlastnú, čo asi urobí väčšina z vás. Vaša parta môže mať maximálne 6 členov a minimálne jedného. Rozumnejšie je ale vytvoriť si kompletnú partu, pretože v celej hre sa nenachádza žiadna postava, ktorá by bola ochotná sa k vám pridať. Čo sa týka vytvárania postáv, tak nám pribudli tzv. subrasy, každá z rás sa teraz delí na ďalšie tri. Jednotlivé subrasy sa medzi sebou dosť razantne líšia v bonusoch na vlastnosti ako sila a podobne. Niektoré majú dokonca až extrémne bonusy, to je ale kompenzované tým, že postupujú pomalšie ako všetci ostatní. Delia sa nám aj všetky povolania, medzi subpovolaniami sú ale len minimálne rozdiely.

Hneď ako sa pustíte do hry, zažijete menší šok. Kompletne nový HUD (head up display), všetky lišty sa nám presunuli do spodnej časti obrazovky. Lišta s quickslotmi sa dá ľubovolne prispôsobiť, môžete si do nej vytiahnuť špeciálne schopnosti a iné veci. Zmenil sa aj design (skoro) všetkých objektov v hre, všetky meče, brnenia a takéto podobné srandy vyzerajú úplne inak. Niečo je krajšie, niečo menej, ale myslím si, že táto zmena bola už nevyhnutná.

To čo bolo dobré aj v predchádzajúcom dieli, to nám zostalo tak isto dobré aj tu. Teraz mám na mysli súboje. Našťastie sa hra nedala cestou Neverwinter Nights, takže si opäť môžeme vychutnať skvelé taktické súboje, v ktorých je podstatný váš rozum a nie vaša schopnosť klikať myšou. Ako aj predtým aj teraz v pravidelných intervaloch narazíte na nejakých bossov, ktorí naozaj stoja za to. Budú vás stáť zopár loadov (tak 3-4), ale ako obvykle odmenou vám bude kopa skúseností a nejaká tá magická vec. Čo sa týka tých magických vecí, tie sú generované náhodne.

Grafika (2.5 hviezdičky) - podpriemer

Aj keď Black Isle Studios komletne zmenili design objektov, grafika zostala v podstate taká istá ako predtým. Aby som to upresnil, tak na Icewind Dale 2 bol použitý ten istý engine, aký v starom (dobrom) Baldur's Gate. Samozrejme s nejakými obmenami, ale napriek tomu je to len stará 2D grafika s akcelerovanými efektmi. No to s tými efektmi sa musí nechať, vyzerajú naozaj výborne, ale to ostatné budí dojem, ako by ste sa vrátili o pár rokov dozadu. Bohužiaľ, grafika sa nám veľmi nezmenila, takže hodnotenie je také aké je, ale musím len dodať, že táto hra nie je o grafike.

Ku grafike by som rád pridal jednu poznámku, bohužiaľ ju nemám overenú. S mojou grafickou kartou (Radeon 8500) sa hra v pravidelných intervaloch zasekáva, myslím, že je to v nej. Na oficiálnej stránke som našiel akurát patch, ktorý opravoval túto chybu len pre karty s chipom Kyro (1-2).

Interface (2.5 hviezdičky) - podpriemer

No, interface sa nám úplne zmenil, ale myslím, že k horšiemu. Ako som už spomínal, všetky lišty sa nám presunuli dole, čo ale pôsobí akýmsi zmenšujúcim dojmom. Našťastie sa dajú niektoré, poprípade všetky, lišty zavrieť, takže výsledný efekt je potom dobrý.

K interface zaraďujeme aj to ako rýchlo a ľahko sa dá hra nastaviť. Bohužiaľ, všetky dôležité nastavenia si musíte nastaviť v konfiguračnom programe, takže keď chcete niečo počas hrania zmeniť, musíte hru celú vypnúť. Keď som hodnotil interface v Neverwinter Nights, tak som chválil výborne spravený denník. Icewind Dale 2 je v tomto smere na tom dosť zle, všetky informácie sa vám do denníka zapisujú postupne a nie sú roztriedené podľa toho, ku ktorej úlohe patria. Takže ak chcete niečo nájsť, musíte listovať v neprehľadnom mori informácií.

Hrateľnosť (4.5 hviezdičky) - veľmi dobre

Super, hra je po stránke hrateľnosti absolútne super. Výborný príbeh plný zvratov, vývoj vašich postáv (postupujú dosť rýchlo), súboje, to všetko je super. Hra ma pripútala k stoličke a nechcela ma pustiť, kým som zase nesplnil ďalší quest, neprešiel ďalšiu mapu, nepostúpil o ďalšiu úroveň. Skrátka, podobné orgie ako pri skvelom Baldur's Gate (1-2) a pôvodnom Icewind Dale.

Zvukové efekty (4 hviezdičky) - dobre

Myslím, že opäť niet čo dodať. Štyri hviezdičky je tak akurát, nenachádzam na tejto hre žiadnu závažnú zvukovú chybu. Vaši hrdinovia pohotovo obkecnú každý váš rozkaz, poprípade niečo zamrmlú, keď niečo kúzlia. Ako predtým a ako aj v Neverwinter Nights sú najdôležitejšie dialógy nadabované.

Hudba (4.5 hviezdičky) - veľmi dobre

Hudba je výborná, veď na nej pracoval ten istý človek, čo robil hudbu v Morrowinde aj v Neverwinter Nights (Mr. Jeremy Soule - pozn. by chrupi). Hudobný doprovod vás ako obvykle priková k stoličke a donúti vás vychutnávať tento krásny fantasy svet v plnej kráse. Skutočne sa pri hudbe budete cítiť akoby ste tam naozaj boli.

Inteligencia & Obtiažnosť (3 hviezdičky) - priemer

Čo sa týka obtiažnosti, tá je tak akurát, ani nie ľahká ani nie ťažká. Hru môže dohrať naozaj každý, kto sa trochu posnaží, takže myslím, že v tomto ohľade, je hra na dobrej úrovni.

Čo sa týka umelej inteligencie, tam sme moc nepokročili. Príšerám by sa zišla nejaká koordinácia, hlavne ak sú to nejakí ľudia, čo majú akú takú inteligenciu. Tí sa bezhlavo na vás vrhajú, skrátka vôbec nemyslia. Sodoma gomora je to potom s nepriateľskými kúzelníkmi, ktorí bez váhania hodia nejaké kúzlo doprostred svojej vlastnej armády, aj keď je tam len jeden z vašich hrdinov.

Záverečný verdikt (4 hviezdičky) - kvalitná hra vo všetkých smeroch

A záverečný verdikt znie: "Vinný! Z krádeže voľného času hráčov!" Táto hra vám vyplní váš voľný čas, verte tomu, že ju budete pariť až do zblbnutia. Veď poznáte to klasické: "Ešte jednu úroveň a už sa určite pôjdem najesť", bohužiaľ, to ale aj tak končí podvýživou. Skrátka, ak necítite averziu k RPG žánru, Icewind Dale 2 si aspoň vyskúšajte, a myslím, že ľutovať nebudete.